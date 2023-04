eat.READ.sleep.: Ausflug mit "Buchhandlungsknick" in Buchholz Stand: 20.04.2023 12:30 Uhr Am Mittwoch waren die eat.READ.sleep.-Podcasthosts Daniel Kaiser und Jan Ehlert auf Tour: mit Praktikum im Buchladen und einem literarischen Abend mit Mathijs Deen und dessen Krimi "Der Taucher".

von Katrin Schwier

Für Bücherfans ist er schon lange ein Muss: Der Podcast eat.READ.sleep. Nach einer literarischen Vorspeise servieren Katharina Mahrenholtz, Daniel Kaiser und Jan Ehlert aktuelle Neuerscheinungen und Lieblingsbücher. Sie lesen sich durch die Bestseller-Listen und diskutieren leidenschaftlich über die Qualität der Bücher. Am Mittwoch haben sie in Buchholz in der Nordheide im Veranstaltungszentrum Empore den nächsten Podcast vor Publikum aufgezeichnet. Aber nicht nur das.

eat.READ.sleep.-Praktikum mit "Buchhandlungsknick" in Buchholz

Ein Praktikum in der Buchhandlung Heymann steht auch auf dem Programm. Da gehört auch dazu, Bücher hübsch zu verpacken. Jan Ehlert gibt sich unter folgender Anleitung der Buchhändlerin Mühe: "Und dann einfach nochmal falten und hoch, schön festhalten und mit Tesafilm versehen." Er gibt zu: "Ich lerne gerade, das Einpacken ist nicht meine Stärke. Gerade dieser Buchhandlungsknick, diese diagonal gefaltete Kante."

Daniel Kaiser konzentriert sich da lieber auf das, was ihm wirklich liegt - Buchfans beraten: "Das ist so witzig. 'Miss Merkel in Rente', mit einem Hund namens Putin", sagt er. Bei ihm kann so eine Bücherberatung schon einmal länger dauern - so viel hat er über die verschiedenen Bücher zu erzählen. Eine Begeisterung, die die beiden Podcasthosts am Mittag auch Schüler am Gymnasium am Kattenberge in Buchholz vermittelt haben: "Da waren 300 Schüler der zehnten und elften Klassen", erzählt Daniel. "Das war total irre. Wir wollten denen zeigen: Lesen macht Spaß!"

Daniel Kaiser: "Menschen treffen, die uns seit Jahren begleiten, ist irre"

Abends dann steht der Höhepunkt des Buchholz-Besuches an: die Aufzeichnungen der neuen Folge des Podcasts. Und zwar nicht im Hörfunkstudio, sondern in der Empore. Für Daniel Kaiser etwas Besonderes: "Ich bin ein bisschen aufgeregt und vor allem auch angespannt. Weil es wahnsinnig toll ist, die Menschen zu treffen, die den Podcast hören, das ist schon was Besonderes."

Normalerweise säße man in dem Podcaststudio, hätte nur die rote Lampe, dazu die anderen Hosts Jan Ehlert und Katharina Mahrenholtz. "Dann hier die Menschen zu treffen, die uns seit drei Jahren begleiten, die uns ihre Buch- und Podcast-Geschichten erzählen, das ist irre."

Vorfreude auch beim Publikum. Die Empore ist fast bis auf den letzten Platz besetzt. Ein Podcastfan erzählt: "Ich bin gespannt, was passiert. Die drei Moderatoren finde ich super, wie die zusammenspielen. Ich finde, es ist ein gutes Niveau, ohne zu hoch zu sein und ich habe schon einiges durch die Anregung des Podcasts gelesen." Eine andere Besucherin sagt: "Ich mag die Art und Weise, wie das Dreigestirn alles vorstellt, dass die klar sagen, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt. Sie erzählen auch darüber, welcher Stil ihnen zusagt und geben Hintergrundinfos zu den Büchern. Ich habe von ihnen schon sehr viele Impulse für mein eigenes Lesevergnügen bekommen."

Bücher sollen Spaß machen

Bücher sollen Spaß machen: Das ist die Kernbotschaft der Podcast-Macher. Am Abend auf der Bühne ist Martin Suters Roman "Melody" ein Buch, über das Kaiser und Ehlert mal wieder trefflich streiten können:

Jan: Du merkst, ich bin dieser Geschichte ganz gerne gefolgt.

Daniel: Ja, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir dasselbe Buch gelesen haben (lacht). Ich fand es sterbenslangweilig. Dialog der Hosts auf der Bühne

Es wird viel gelacht, in der Empore in Buchholz und am Ende bildet sich eine lange Schlange am Büchertisch mit Autor Mathijs Deen.

Die nächsten Termine des Podcasts auf Tour sind am 11. Mai in Schwerin und am 14. Juni in Schwerte.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 20.04.2023 | 06:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane