eat.READ.sleep (55) Gogli Mogli mit Nino Haratischwili Stand: 18.02.2022 06:00 Uhr Der Bestseller kann Jan und Daniel nicht überzeugen. Bei einem anderen Buch sind sie sich aber einig: Der bislang beste Roman des Jahres.

Mehr exotische Bücher - das war Jans Vorsatz für dieses Jahr. Aber auch mehr exotisches Essen? Das gelbe georgische Gogli-Mogli löst bei Daniel Angstreflexe aus. Bei Nino Haratischwili löst es dagegen Kindheitserinnerungen aus. Im Gespräch mit den Hosts erzählt sie vom Aufwachsen in Tiflis. Und sie verrät, dass ihre dicken Wälzer eigentlich noch viel länger geworden wären.



832 Seiten hat ihr neuer Roman "Das mangelnde Licht". "Keine Seite zu viel", findet Daniel. Und auch Jan legt sich fest: Das Buch ist der beste Roman, den er in diesem Jahr gelesen hat. Da hat es der Bestseller deutlich schwerer: "Schnell gelesen, schnell vergessen", so das Urteil der Hosts. Im Quiz zeigt sich schließlich, welche Bücher wirklich in Erinnerung bleiben - mit der schnellsten Antwort der eat.READ.sleep-Geschichte.



AUDIO: (55) Gogli-Mogli mit Nino Haratischwili (66 Min) (55) Gogli-Mogli mit Nino Haratischwili (66 Min)

Die Bücher dieser Folge

Nino Haratischwili : ´"Das mangelnde Licht" (Frankfurter Verlangsanstalt)

: ´"Das mangelnde Licht" (Frankfurter Verlangsanstalt) Imbolo Mbue : "Wie schön wir waren". Aus dem amerikanischen Englisch von Maria Hummitzsch (Kiepenheuer & Witsch)

: "Wie schön wir waren". Aus dem amerikanischen Englisch von Maria Hummitzsch (Kiepenheuer & Witsch) Orhan Pamuk : "Die Nächte der Pest". Aus dem Türkischen von Gerhard Meier (Hanser)

: "Die Nächte der Pest". Aus dem Türkischen von Gerhard Meier (Hanser) Ronja von Rönne : "Ende in Sicht". (Dtv)

: "Ende in Sicht". (Dtv) Sylvia Plath : "Die Glasglocke". Aus dem amerikanischen Englisch von Reinhard Kaiser (Suhrkamp)

: "Die Glasglocke". Aus dem amerikanischen Englisch von Reinhard Kaiser (Suhrkamp) Carlos Ruiz Zafón: "Der Schatten des Windes". Aus dem Spanischen von Peter Schwaar (Insel Verlag)

Rezept für Gogli Mogli

Zutaten:

Frische Eier (eins pro Portion)

(eins pro Portion) 2 EL Zucker

1 EL Kakaopulver

Zubereitung:

Das Eigelb vom Eiweiß sorgfältig trennen. Anschließend das Eigelb in eine Schüssel geben, den Zucker hinzufügen und solange verrühren, bis der Zucker sich aufgelöst hat und eine cremige hellgelbe Masse entstanden ist. Wichtig: Jetzt probieren und eventuell noch mehr Zucker hinzugeben. Danach das Kakopulver untermischen und servieren. Zum Frühstück wird im Kaukasus zum Gogli Mogli zudem gern frisches Weißbrot oder Sesamkringel gereicht.

Wann hatte ich das letzte Mal ein Gogli-Mogli gegessen? Dabei hatten Rati und ich diese sowjetische Süßspeise als Kinder so gerne gemocht. Das mangelnde Licht. Nino Haratischwili

Weitere Informationen eat.READ.sleep.-Newsletter: Literatur direkt ins Postfach Ihr interessiert Euch für Romane, Büchermenschen und Literatur-Smalltalk? Ab sofort gibt es etwas Neues: Unseren eRs-Newsletter! mehr

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

Die Hosts Jan Ehlert Ohne ein Buch geht Jan Ehlert nicht vor die Tür - warum auch: Am liebsten liest der Buchenthusiast auf den Terrassen von schönen Cafés, gerne auch in Frankreich. mehr Daniel Kaiser Er ist ein Käseliebhaber, der sich auch für die zuckrigsten Schmonzetten begeistern lässt: Daniel Kaiser. Er liebt es, in einem Buch zu versinken - am liebsten auf dem sonnigen Balkon. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Kultur | 18.02.2022 | 14:00 Uhr