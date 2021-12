eat.READ.sleep (49): Grinch-Kekse mit Juliane Hagenström Stand: 10.12.2021 06:00 Uhr Jan findet ein Weihnachtsgeschenk für Katharina, die mit Last-Minute-Rezepten überzeugt. Dazu: Ein Bestseller mit viel Puderzucker.

Eigentlich sollte Daniel in dieser Folge dabei sein, doch eine Erkältung hat ihn ausgebremst. Wie kommt man nun in kürzester Zeit an eine literarische Vorspeise? Kein Problem für Katharina: Mit einem Teller voll grüner Grinch-Kekse steht sie rechtzeitig als Daniels Vertretung im Podcast-Studio. Für die Bestsellerchallenge holen die beiden aber trotzdem Daniel ans Telefon, der schon von einer Vorabend-Verfilmung des Buches träumt. Jan ist da etwas skeptischer: Ein bisschen weniger Puderzucker beim Happy End wäre ihm lieber gewesen.

Zu Gast ist Buchhändlerin Juliane Hagenström aus Stockelsdorf, die Jan ein Weihnachtsgeschenk für Katharina verrät. Außerdem gibt sie Tipps fürs Geschenkeverpacken. Katharina verrät ihre liebste Wintergeschichte. Und dann gibt es sogar noch Grüße von den Färöern.

Die Bücher dieser Folge

Dr. Seuss : "Der Grinch und die geklauten Geschenke", aus dem Englischen von Nadia Budde (Kunstmann)

: "Der Grinch und die geklauten Geschenke", aus dem Englischen von Nadia Budde (Kunstmann) Dora Heldt : "Geld oder Lebkuchen" (dtv)

: "Geld oder Lebkuchen" (dtv) Emi Yagi : "Frau Shibatas geniale Idee", aus dem Japanischen von Louise Steggewentz (Atlantik)

: "Frau Shibatas geniale Idee", aus dem Japanischen von Louise Steggewentz (Atlantik) Irene Dische : "Die militante Madonna". Aus dem Englischen von Ulrich Blumenbach (Hoffmann und Campe)

: "Die militante Madonna". Aus dem Englischen von Ulrich Blumenbach (Hoffmann und Campe) Barry Jonsberg : "Was so in mir steckt", aus dem Englischen von Ursula Höfker (cbj)

: "Was so in mir steckt", aus dem Englischen von Ursula Höfker (cbj) Klaus Modick : "Sunset" (Piper)

: "Sunset" (Piper) Sibylle Berg : "Vielen Dank für das Leben". (Hanser)

: "Vielen Dank für das Leben". (Hanser) Klaus Kordon : "Krokodil im Nacken" (Gulliver) und "Alles neu macht der Mai" (Beltz & Gelberg)

: "Krokodil im Nacken" (Gulliver) und "Alles neu macht der Mai" (Beltz & Gelberg) Astrid Lindgren : "Das große Buch von Lotta" (Oetinger)

: "Das große Buch von Lotta" (Oetinger) Ausgelost für die nächste Folge: Jussi Alder-Olsen: "Natrium Chlorid". Aus dem Dänischen von Hannes Thiess (dtv)

Rezept für Grüne Grinch-Cookies

360 g Mehl

1 TL Natron

1/2 TL Salz

250 g weiche Butter

260 g Zucker

2 Eier

200g Schokolade

grüne Lebensmittelfarbe

Zubereitung:

Mehl, Natron und Salz vermischen. Butter, Zucker und Eier schaumig rühren und zur Mehlmischung geben. Nicht zu lange mixen (sonst verliert der Teig die Fluffigkeit). Grüne Farbe hinzufügen. Schokolade hacken und unterrühren. Auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech mit zwei Löffeln kleine Teighäufchen formen (auf genug Abstand achten). Bei 190 Grad (vorgeheizt) ca. 10 Minuten backen - bis die Ränder leicht braun sind - bei der grünen Farbe leider schlecht zu sehen.

"Maybe Christmas", he thought, "doesn't come from a store. Maybe Christmas perhaps means a little bit more." Dr. Seuss: "The Grinch"

