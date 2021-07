eat.READ.sleep (37) Gorgonzola-Sandwich mit Johanna Adorján Stand: 16.07.2021 06:00 Uhr Mit einem geruchsintensiven Gericht als Vorspeise machen sich Jan und Daniel auf die Suche nach der verschwundenen Schwester. Und mit Johanna Adorján fragen sie: Darf man das?

Diesmal nichts für feine Gaumen: Schon der "Ulysses"-Held Leopold Bloom, bekannt für seine Vorliebe für Hammelnierchen ekelte sich ein wenig vor der heutigen Vorspeise. Daniel ist dagegen auf den Geschmack gekommen. Die Bestsellerchallenge, "Die verschwundene Schwester", konnte Jan und Daniel dagegen nicht ganz zufriedenstellen. Der Gast der Folge, Autorin Johanna Adorján läutet das Ende eines Zeitalters ein. Und welcher Ortsname klingt eierschalenweiß?

Die Bücher dieser Folge

James Joyce : "Ulysses" (Suhrkamp)

: "Ulysses" (Suhrkamp) Lucinda Riley : "Die verschwundene Schwester" (Goldmann)

: "Die verschwundene Schwester" (Goldmann) Ernst Robert Curtius : "Marcel Proust" (Schöffling)

: "Marcel Proust" (Schöffling) Michael Göring : "Dresden" (Osburg)

: "Dresden" (Osburg) Johanna Adorján : "Ciao" (Kiepenheuer & Witsch)

"Ciao" (Kiepenheuer & Witsch) J. M. Coetzee : "Schande" (S. Fischer Verlag)

: "Schande" (S. Fischer Verlag) Kati Naumann: "Was uns erinnern lässt" (HarperCollins)

Das Rezept für ein Gorgonzola-Sandwich à la Leopold Bloom, inspiriert vom Blog "Kochtopf & Feder"

Zutaten

Für das Brot:

800 g Dinkelvollkornmehl

1 Tüte Trockenhefe

1 TL Salz

3 TL Zucker

40 g weiche Butter

500 ml Milch

200 g Zuckerrübensirup

1 Flasche Guinness (0,33 l)

Für den Belag:

1 Eigelb

175 ml Olivenöl

2 EL scharfer Senf

Salz und Pfeffer

1 halber Radicchio

4 Cornichons

200 g Gorgonzola

Zubereitung

Dinkelmehl, Hefe, Butter, Salz und Zucker in einer Schüssel mischen. Anschließend Milch und Zuckerrübensirup langsam hinzugeben, stetig rühren. Zuletzt das Guinness hinzufügen.

Den Backofen auf 170 Grad vorheizen. Das Brot circa 60 Minuten backen. Anschließend abkühlen lassen und in dicke Scheiben schneiden.



Für die Dijonsauce das Eigelb mit Senf und Öl langsam verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Brotscheiben mit der Sauce bestreichen und mit Gorgonzola belegen. Anschließend circa 15 Minuten im Backofen toasten. Mit Radiccio und in Streifen geschnittenen Cornichons garnieren und genießen.

„Leopold Bloom verzehrte seine Sandwich-Streifen, das frische saubere Brot, mit einem wohligen Anflug von Ekel: der beißende scharfe Senf, der fußige Geruch von grünem Käse.“ Aus dem "Ulysses" von James Joyce

