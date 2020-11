eat.READ.sleep (14): Apple Tarte mit Jens Wawreczeck Stand: 20.11.2020 06:00 Uhr Folge 15 des Podcasts eat.READ.Sleep mit Jane-Austen-Feeling, Live-Klaviereinlage, was-ist-ein-Nerd-Diskussion und einem kleinen Hörbuchschwerpunkt.

Hörerinnen und Hörer haben sich mehr Hörbuchtipps gewünscht - deshalb haben wir einen Experten eingeladen, der schräge Buchtipps mitbringt! Daniel lernt Jane Austen kennen und Irmgard Keun - und die Bestseller-Challenge inspiriert ihn zu einem kurzen Klavierstück. Katharina outet sich als schlechteste Liedtext-Erkennerin der Welt und schwärmt von einem Kinderbuch.

Die Bücher dieser Folge

Thomas Hettche , "Herzfaden" (Kiepenheuer & Witsch)

, "Herzfaden" (Kiepenheuer & Witsch) Kate DiCamillo , "Louisianas Weg nach Hause", aus dem Amerikanischen von Sabine Ludwig (dtv junior)

, "Louisianas Weg nach Hause", aus dem Amerikanischen von Sabine Ludwig (dtv junior) Benjamin Myers: " Offene See", aus dem Englischen von Klaus Timmermann und Ulrike Wasel (Dumont)

Offene See", aus dem Englischen von Klaus Timmermann und Ulrike Wasel (Dumont) Anna Seghers: "Das siebte Kreuz" (Aufbau)

"Das siebte Kreuz" (Aufbau) Irmgard Keun : "Gilgi - eine von uns" (Ullstein)

: "Gilgi - eine von uns" (Ullstein) Irmgard Keun: "Das kunstseidene Mädchen" (List)

Daphne du Mauriers " Rebecca" : Verfilmt von Hitchcock, gelesen von Jens Wawrczeck" (Hauptmann Entertainment) und

" : Verfilmt von Hitchcock, gelesen von Jens Wawrczeck" (Hauptmann Entertainment) und "Old Filth Trilogie" von Jane Gardam (Hörbuch Hamburg)

Auf der Suche nach der verlorenen Geschichte: Katja sucht ein Buch, das von einer Familie handelt, die sich gerade trennt. Der Vater ist so etwas wie der Vorsteher in einem Tierpark, der nur Wölfe hat - glaube ich zumindest. Es wird eine wunderbare Geschichte erzählt , die Parallelen zwischen Wolfsrudeln und Menschenfamilien aufgezeigt. Hauptsächlich geht es um den Vater und um seine Tochter. Vielleicht trägt auch der Titel einen Wolf in sich. Finderlohn gibt es bei eatreadsleep@ndr.de

Das Rezept für butterigen Apfelkuchen à la Jane Austen

Zutaten:

Für den Teig

250 g Mehl

50 g Puderzucker

125 g Butter

1 Ei

etwas Milch

Für den Belag

4-5 Äpfel

30 g Butter

4 EL Zucker

½ TL Zimt

Saft einer Orange

3 Eigelb

3 Eiweiß

Zubereitung

Butter, Zucker und Eier mit dem Mixer verrühren, das Mehl dazugeben, kneten. Milch hinzufügen, bis ein geschmeidiger Mürbeteig entsteht. Manchen schwören darauf, den vor der Weiterverarbeitung zu kühlen - ich finde, das muss nicht sein. Die Äpfel schälen, in Scheiben schneiden und mit einem Esslöffel Wasser weichkochen. Unter die noch heißen Äpfel Butter, Zucker und Zimt rühren, Orangensaft dazugeben. Abkühlen lassen. Eine Tarteform mit dem Teig auslegen. Die Eigelbe verquirlen und unter die angekühlten Äpfel mischen, anschließend das steif geschlagene Eiweiß unterheben. Die Masse auf den Teig geben und etwa 30 Minuten bei 190°C (vorgeheizt) backen.

"Miss Bates, let Emma help you to a little bit of tart - a very little bit." Jane Austen: "Emma"

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird bis Weihnachten wöchtenlich, danach wieder alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

