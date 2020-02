Stand: 31.01.2020 10:10 Uhr

NDR Buch des Monats: "Die Verwandelten" Die Verwandelten von Thomas Brussig Vorgestellt von Martina Kothe

Thomas Brussig bekam 1999 den Deutschen Drehbuchpreis für "Sonnenallee". Geschrieben hat er aber nicht nur für Film und Theater. In seinen Büchern geht es zumeist um die DDR, seine eigene Geschichte oder um Fußball. Er ist Gründer der Autoren-Fußballnationalmannschaft. Mit seinem neuen Roman "Die Verwandelten" hat er nicht nur den Verlag gewechselt - er ging von S. Fischer zu Wallstein -, sondern auch das Genre. Oder vielleicht hat er auch ein ganz neues Genre erfunden?

Schauplatz des Romas ist ein verschlafenes Dorf auf dem Lande, es geht um eine Mutprobe von Jugendlichen in einer Waschanlage - und schließlich um zwei Waschbären. "Also ich drücke mich auch immer darum, die Grundidee preiszugeben, weil dann winken alle ab und sagen, was für ein Quatsch. Aber dann sage ich mir, Grass musste auch irgendwann sagen, in der 'Blechtrommel' geht es um einen Fünfjährigen, der beschlossen hat, nicht mehr zu wachsen, und dann spielen da noch eine Trommel und Nazis eine Rolle. Vielleicht ist es so, dass der Literatur eigentlich das entgegenkommt, was sich eigentlich gar nicht zusammenfassen lässt. Das kann dann zu einem Glanz erstrahlen, den man erst einmal nicht ahnt", erklärt Autor Thomas Brussig das ungewohnliche Setting seiner Geschichte.

"Die Verwandelten" spielt in Mecklenburg

Bräsenfelde heißt der Ort in Mecklenburg, den Thomas Brussig sich als Glanzkulisse ausgedacht hat. Hilmar Hüveland ist der Bürgermeister des Ortes. Dessen 16-jährige Tochter Fibi hat sich zwar mit Vorsatz - aber nicht einen Gedanken daran verschwendend, dass es tatsächlich klappen könnte - in einen Waschbären verwandelt.

Fibi und ihr Freund Aram, der schon seit Monaten auf sein Probetraining beim HSV hinfiebert und -trainiert, folgen aus einer Laune heraus einer Anleitung im Internet, essen mehrere Beerenfrüchte und stellen sich anschließend in eine Autowaschanlage. Danach sind die beiden Waschbären - zumindest äußerlich.

Brussig erzählt, wie es zu der Idee kam: "Also es war so, dass ich an einem Sommerabend meine Tochter vom Bahnhof abgeholt habe, mit dem Auto. Es war fast schon dunkel, und auf einsamer Straße sind dann zwei Waschbären von der Straße gehuschelt. Da sagte meine Tochter zu mir, sie war damals 16: 'Komm jetzt schreiben wir beide eine Geschichte mit Waschbären. Du eine und ich eine.'"

Ungewöhnliches und witziges Szenario

Auf die Geschichte seiner Tochter, sagt Thomas Brussig, warte er bis heute. Der Autor hat mit dieser surreal-genialen Ausgangslage - zwei Teenager, die als Menschen ausgingen und als Waschbären zurückkamen - ein ebenso kluges, wie witziges Szenario entworfen. Die beiden, Aram und Fibi, leben weiter in ihren Familien.

Fibis Eltern versuchen, eine Lösung zu finden, am besten das Rezept zur Rückverwandlung. Sie beauftragen Anwälte, gehen Spuren im Internet nach und schließen schließlich einen Vertrag mit einem Privatfernsehsender ab. Die Eltern von Aram ändern nichts. Sogar zum Probetraining nach Hamburg fährt Holger Stein seinen Sohn, der als Beifahrer in einer Sporttasche sitzt.

Der Blick auf den Beifahrersitz hatte zur Folge, dass Holger Stein dicht auf einen Ford Galaxy auffuhr. "Du Eimer mit Rädern …" Als er gewahr wurde, dass der Galaxy von einer Frau gefahren wurde, ließ er diese Beobachtung in seine Beschimpfung einfließen: "Du Bratpfanne, lass deinen Mann fahren oder geh scootern!" Er überholte zahllose "Polackenpinsel", "Türkenpinsel", "Russenpinsel", "Baltenpinsel" und einem "Schwedenpinsel" gab er den Rat: "Komm, geh IKEA, Billy aufbauen!" Leseprobe

Interessantes Gedankenspiel

Zeitweise jagt eine Skurrilität die nächste - dann wieder nimmt Thomas Brussig das Tempo heraus und lässt seine Protagonisten ihr Leben als Tier erkunden. Sie stellen fest, dass Vieles ganz selbstverständlich ist: sich ganz ohne Angst von einem Dach auf ein Fenstersims fallen zu lassen, auf Bäume zu klettern, sich an die warme Erde zu drücken. Die Langeweile - ein Hauptbestandteil der Pubertät - ist verschwunden.

"Diese beiden Jugendlichen schweben immer zwischen Mensch und Tier, sie haben einen Tierkörper aber eine menschliche Identität. Diese menschliche Identität verlässt sie dann aber und sie 'vertieren' in ihrem Verhalten, wenn sie nicht als Menschen angesprochen und angeregt werden", erklärt der Brussig.

Das Buch ist ein Wagnis. Diese Sorte surrealer Romane kennt man von Thomas Brussig nicht. Die Geschichte der Verwandelten steht für vieles: für eine sensationsgierige Gesellschaft, für die Verwandlung vom Kind zum Erwachsenen, für die schlichte Schönheit von Tieren. Es ist ein Roman, der in seinem Aberwitz großen Spaß macht und einen nicht kalt lässt.

Die Verwandelten von Thomas Brussig Seitenzahl: 328 Seiten Genre: Roman Verlag: Wallstein Bestellnummer: 978-3-8353-3605-6 Preis: 20,00 €