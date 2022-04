Wolf-Dietrich Sprenger liest "Leutnant Yorck von Wartenburg" Stand: 05.04.2022 11:59 Uhr "Der Leutnant Yorck von Wartenburg" von Stephan Hermlin aus dem Jahr 1944 gibt den Ereignissen des 20. Juli 1944 eine literarische Gestalt.

Stephan Hermlin, der 1915 in Chemnitz geboren wurde und am 6. April 1997, also vor 25 Jahren, in Berlin gestorben ist, war einer der wichtigsten Schriftsteller der DDR. Unverbrüchlich bekannte er sich zu seinem Staat, dessen politisches Fundament auch das seine war. Sein Werk ist schmal, aber einflussreich. Seine Erzählung "Der Leutnant Yorck von Wartenburg", geschrieben 1944, ist der wahrscheinlich erste Versuch, den Ereignissen des 20. Juli 1944 eine literarische Gestalt zu geben. Und sein autobiographisch getönter Bericht "Abendlicht", erschienen 1979, erfuhr große Bewunderung für seine Authentizität und seine radikale Schreibweise.

Zu hören sind die Lesungen vom 11. April bis zum 12. April 2022, jeweils von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen die Folgen sieben Tage zum Nachhören bereit.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 11. April 2022 8.30 Uhr 2 12. April 2022 8.30 Uhr

