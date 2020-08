Stand: 09.08.2020 06:00 Uhr - NDR Info

Serie "Wild Bill": Rob Lowe als US-Cop in britischer Provinz von Melanie von Bismarck

Die sechsteilige britische Krimi-Serie "Wild Bill" erzählt vom Florida-Polizisten, den es mit seiner zwölfjährigen Tochter in die englische Provinz verschlägt. Noch bis zum 29. August 2020 sind alle Folgen abrufbar in der ZDF-Mediathek.

Wild Bill nennen die Polizisten den Cop Bill Hixon (Rob Lowe) aus Miami, der gerade in dem kleinen Ort Boston in der britischen Provinz seinen Job als Chief Constable antritt. Allerdings nicht in Cowboy-Manier, sondern als arroganter, überqualifizierter Technokrat, den es erst mal einzunorden gilt.

Rob Lowe als überqualifizierter US-Cop in "Wild Bill"

- Wir haben die höchste Mordrate in ganz England.

- Ja, zehn Morde im letzten Jahr. In Miami hatten wir 150.

- Wollen Sie etwa angeben? Briten mögen keine Angeber. Hier ist es perfekt für jemanden wie Sie, der ein Comeback starten will. Klären Sie die Morde bis Jahresende auf, sorgen Sie für 100-prozentige Aufklärung, und dann haben Sie etwas, mit dem Sie angeben können. Dialog aus "Wild Bill"

Die erste Folge der sechsteiligen britischen Serie erzählt, was den US-Cop Bill mit seiner aufgeweckten zwölfjährigen-Tochter Kelsey (Aloreia Spencer) nach England verschlagen hat, was es mit einem geheimnisvollen Algorithmus auf sich hat und wie er sich mit seiner Besserwisserei keine Freunde macht.

Abgetrennter Kopf im Kühlschrank

Alle im Revier hat Bill in kürzester Zeit gegen sich aufgebracht - außer der übergewichtigen und schlauen Muriel (Bronwyn James) -, da fordert ein schauriger Fund seinen Einsatz: ein abgetrennter Kopf in einem Kühlschrank.

Was bei "Wild Bill" gefällt, sind die vielen ironischen Anspielungen um den Clash der Kulturen und dezent gepfefferte Dialoge. US-Schauspieler Rob Lowe, der in den 80er-Jahren die US-Teeny-Film-Szene mitprägte, funktioniert als Wild Bill prima und ist der perfekte Fremdkörper in dem ländlichen britischen Ambiente.

Links Link Serientipp: "Wild Bill" - Britische Krimiserie mit Rob Lowe Ein US-Cop aus Florida landet ermittelnd in der britischen Provinz. Hier muss er seine Tennie-Tochter betreuen, sein Image als arroganter Schnösel verlieren und in Mordfällen ermitteln. extern

Weitere Informationen Phänomen "Sløborn": Virus-Horror auf fiktiver Nordseeinsel Regisseur Christian Alvart nimmt mit seiner 2019 auf Norderney gedrehten ZDF-Serie "Sløborn" die derzeitige Pandemie-Realität vorweg. Die Thriller-Serie mit Wotan Wilke Möhring boomt im Netz. mehr

Serien-Tipp im NDR NDR Fernsehen Die Erbschaft NDR Fernsehen Seit dem Tod der Künstlerin Veronika herrscht zwischen ihren vier Kindern Krieg um das Erbe. Frederik macht ein letztes Angebot. Signe bittet Gro um Hilfe. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 07.08.2020 | 08:55 Uhr