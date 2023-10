Wer erhält den Literaturnobelpreis? Stand: 05.10.2023 07:53 Uhr Die Schwedische Akademie der Wissenschaften gibt heute ab 13 Uhr bekannt, wer den Literaturnobelpreis bekommt. Die Bekanntgabe können Sie auf dieser Seite im Livestream sehen. Wer zählt zu den Favoriten?

von Jan Ehlert

Wird es der Japaner Haruki Murakami? Die Kanadierin Margaret Atwood? Oder, wie zuletzt im Falle von Abdulrazak Gurnah, wieder ein Autor oder eine Autorin, der oder die in Deutschland erst noch ein Publikum finden muss?

Can Xue ist die Favoritin der Wettanbieter

Glaubt man den in der Vergangenheit oft sehr prophetischen Wettbüros, dann müsste der Preis in diesem Jahr nach China gehen: Die 70-jährige Schriftstellerin Can Xue gilt in diesem Jahr als aussichtsreichste Kandidatin. Can Xue, deren Name ein Pseudonym ist, das übersetzt in etwa "Schmutziger Schnee" bedeutet, zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten chinesischen Autorinnen. In ihren Texten verarbeitet sie die Entwurzelung, die ihre Familie während der Kulturrevolution erlitten hat. Ihr Vater wurde verurteilt, Can Xue selbst als junges Mädchen zur Arbeit in einer Stahlfabrik verpflichtet. Deutschen Leserinnen und Lesern wurde sie 2022 bekannt: Bei Matthes und Seitz erschien ihr Roman "Liebe im neuen Jahrtausend", der begeisterte Rezensionen erhielt: Ein Text, der, obwohl er in einem Klima der Angst und der Überwachung spielt, von einer faszinierenden Schönheit und Leichtigkeit ist und seine Protagonistinnen auf der Suche nach dem Glück begleitet.

Chancen für politische Dissidenten?

Neben Can Xue werden auch der russischen Kreml-Kritikerin Ljudmila Ulizkaya gute Chancen eingeräumt. Ihr den Preis zu geben wäre ein deutliches Zeichen für die Meinungsfreiheit. Genauso wie eine Auszeichnung des ukrainischen Schriftstellers Andrij Kurkow. Und auch Salman Rushdies Name wird immer wieder genannt: Nach dem Angriff auf ihn im August 2022, bei dem Rushdie schwer verletzt wurde, wäre der Literaturnobelpreis ein starkes Zeichen gegen Zensur und Einschüchterung von Schreibenden. Doch politische Beweggründe sollen laut Selbstaussage des Nobelpreiskomitees bei der Vergabe keine Rolle spielen.

Die Geheimtipps und der ewige Kandidat

Stattdessen wolle man den Blick weiten, diverser werden. Das könnte für Autorinnen und Autoren wie Jamaica Kincaid aus Antigua, Gerald Murnane aus Australien oder Scholastique Mukasonga aus Ruanda sprechen, die unter Kennern als Geheimtipp diskutiert werden. Oder vielleicht doch für Haruki Murakami? Der Japaner hat eine riesige Leserschaft, die schon seit längerem den Preis für ihn fordert. Und auch in den Wettbüros wird sein Name seit längerem als einer der Topfavoriten gehandelt.

Helène Cixous auf Spurensuche in Osnabrück

Vielleicht richten sich die Augen der Weltliteratur in diesem Jahr aber auch auf Osnabrück. Dort ist am 11. Oktober eine Schriftstellerin zu Gast, die seit einigen Jahren ebenfalls zum Kreis der Nobelpreiskandidatinnen gezählt wird: Helène Cixous. Die Französin, deren jüdische Mutter und Großmutter in Osnabrück lebten, stellt im Foyer des Theaters Osnabrück ihre Romane "Wohlverwahrte Ruinen" und "Wir trotzen den Anfängen" vor. Bücher, in denen sie sich auf Spurensuche in die nationalsozialistische Vergangenheit der Stadt und in die Zeit der Judenverfolgung begibt.

