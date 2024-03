Wer bekommt den Preis der Leipziger Buchmesse? Stand: 19.03.2024 16:34 Uhr Mit dem Preis der Leipziger Buchmesse werden seit 2005 herausragende deutschsprachige Neuerscheinungen geehrt. Am Donnerstag wird er zum Messestart verliehen. NDR Kultur stellt die Nominierten in der Kategorie Belletristik vor.

Anke Feuchtenberger: "Genossin Kuckuck"

Von einem "Novum in der deutschsprachigen Literatur" spricht die Jury in ihrer Begründung. Und ein Novum ist das Buch "Genossin Kuckuck" nicht nur in ästhetischer Hinsicht. Kraftvolle, zum Teil verstörende Bilder, ergänzt durch poetische Texte, die in fabelhafter Manier 30 Jahre real existierenden Sozialismus aufs Korn nehmen.

Ein Novum ist auch, dass ein Graphic Novel in der Kategorie Belletristik nominiert ist. Ist die Zeit schon reif dafür, dieses Genre mit einem so herausragenden Preis auszuzeichnen? Warum eigentlich nicht.

Wolf Haas: "Eigentum"

Ungewohnt ernst übernimmt "Brenner"-Erfinder Wolf Haas die Rolle des Ich-Erzählers "Wolf Haas". Dessen Mutter stirbt fast 95-jährig in einem Seniorenheim, was "Wolfi" dazu bringt, ihr Leben Revue passieren zu lassen: Den Schock der Hyperinflation, die rastlosen Lehrjahre in Österreich und der Schweiz, die Kriegsjahre und das ewige "Sparen, Sparen, Sparen" für ein paar eigene Quadratmeter. Doch die bekommt sie erst auf dem Friedhof. "Eigentum" ist ein Erfahrungs- und Erleidensbericht, den viele Nachkommen alter Eltern teilen dürften.

Inga Machel: Auf den Gleisen

Ein Vater wirft sich vor einen Zug. Er hinterlässt eine zuvor schon desaströse Familie und mit Mario einen Sohn, der daraufhin völlig aus dem Gleis gerät. Statt zu studieren, folgt er im nahen Berlin einem Junkie aus der Nachbarschaft, auf Schritt und Tritt, monatelang. Und er geht dabei fast selbst vor die Hunde.

Vor was läuft er davon? Wo läuft er hin? Inga Machel begibt sich in ihrem tristen Debüt "Auf den Gleisen" auf eine traumatisierte Sinnsuche in die Gefühlskälte des deutschen Alltags.

Barbi Marković: "Minihorror"

Die beiden Haupt-Protagonisten in diesem Buch heißen Mini und Miki - ein Schelm, wer dabei nicht an die weltberühmten Disney-Mäuse denkt. Und was ihnen im Laufe des Buches so alles passiert, ist auch ziemlich comic-haft erzählt. In 28 kurzen Episoden erleben Mini und Miki zum Teil horrorartige Wendungen in ihrem Alltag: Von Doppelgängern ist die Rede, jemand entpuppt sich als Menschenfresser oder das "Kitzelmonster" tritt auf. Ohne dass irgendetwas Konsequenzen hat - zu Beginn der nächsten Geschichte ist alles wieder gut.

Ein Roman im klassischen Sinn ist "Minihorror" nicht, eher eine lose Sammlung von Erzählungen, inklusive Bonus-Material. Aber sehr lakonisch mit einem Hang zum absurden Humor erzählt von Barbi Marković, die 1980 in Belgrad geboren wurde und in Wien lebt.

Dana Vowinckel: "Gewässer im Ziplock"

Ist es das: Zuhause und Heimat? Kann es das sein? Margarita, eine auf höchstem Niveau pubertierende Fünfzehnjährige, eine junge Jüdin aus Berlin-Kreuzberg, reist zum ersten Mal nach Israel. Es ist das Heimatland ihres Vaters Avi, aber sie fährt dorthin, weil ihre Familie sie drängt, dort ihre Mutter zu treffen, die vor Jahren gegangen ist. Kann es eine Wiedervereinigung geben? Kann Israel - dieses spannungsvolle, komplizierte Land - der Heranwachsenden Geborgenheit geben? Und was bedeutet es, wenn ihr Vater plötzlich begreift: Seine Tochter ist eine Deutsche ...? "Ich will jüdisches Leben erzählen, nicht erklären", sagt Dana Vowinckel, und weil die 27-Jährige schon jetzt eine große Erzählerin ist, gelingt ihr das mit "Gewässer im Ziplock" prächtig.

