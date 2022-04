Wahl in Frankreich: "Es ist eine sehr instabile Situation" Stand: 11.04.2022 12:25 Uhr "Das Duell" - so titeln viele Zeitungen. Emmanuel Macron und Marine Le Pen gehen wieder in die Stichwahl bei der französischen Präsidentschaftswahl - wie schon vor fünf Jahren. Beitrag anhören 6 Min

Zuletzt hatte Macron in Umfragen immer mehr an Zustimmung verloren und Le Pen gewonnen. Macron hat jetzt etwas mehr als 27 Prozent der Stimmen und Le Pen gut 23 Prozent. Viele Franzosen sind aber auch gar nicht zur Wahl gegangen. Was bedeutet das? Wie zerrissen ist das Land? Fragen an die Journalistin und Schriftstellerin Pascale Hugues in Berlin. Sie ist Korrespondentin des französischen Wochenmagazins "Le Point".

Frau Hugues, Macron hat mehr Stimmen bekommen, als manch einer zuletzt befürchtet hatte. Wie bewerten Sie das? Wie bewerten Sie den Ausgang der Wahl?

Pascale Hugues: Es ist keine Riesenkatastrophe, aber er hat nur vier Prozentpunkte mehr als Marine Le Pen. Das ist nicht sehr viel. Es ist also eine sehr instabile Situation. Jetzt muss man sehen, wer in der zweiten Wahl, in der Stichwahl Macron wählt. Es gibt mehrere Parteien, die schon verloren haben und die schon gesagt haben: Wir möchten gerne für Macron stimmen. Die große Ungewissheit ist: Was macht die Linke, die für Jean-Luc Mélenchon gestimmt hat? Mélenchon hat schon vier Mal gesagt: Marine Le Pen darf keine Stimme von uns bekommen. Aber er hat nicht gesagt, wählen Sie Macron. Was vielleicht ein bisschen unterschätzt wird in Deutschland, wo Macron sehr beliebt und respektiert ist, ist, wie sehr er in Frankreich verhasst ist - besonders im linken Lager. Ich kenne viele, die dieses Mal Mélenchon gewählt haben und die sagen, wir wählen auf keinen Fall Macron, wir werden nicht wählen gehen. Und das ist die große Ungewissheit und die große Gefahr.

Gerade die Kandidaten der großen Volksparteien, die der Republikaner und der Sozialisten, sind abgestürzt. Eine Wahlbeteiligung von 74 Prozent ist nicht schlecht, aber ein französischer Politikprofessor hat gestern - natürlich überspitzt – gesagt, das bedeutet, dass in der Summe etwa 66 Prozent der Franzosen die Demokratie ablehnen. Was meinen Sie dazu?

Hugues: Wenn das heißt, dass 66 Prozent der Franzosen rechtsextremistische Anteile oder Sichtweisen haben, dann ist das natürlich sehr erschreckend. Man muss sich vorstellen, dass die Leute, die Le Pen, andere Splitterpartei oder die Volkspartei, also die die die Republikaner gewählt haben, werden jetzt für le Pen stimmen. Auch wenn Marine le Pen nicht gewinnt, werden sie sich nicht in Luft auflösen. Das ist ein Potenzial in Frankreich, das sehr gefährlich ist - und das schon seit Jahren, erst der Front National (bis 2018, Anm. d. Redaktion) jetzt die Rassemblement National - das ist eine sehr, sehr alte Partei. Es ist nicht wie bei der AfD, die erst seit ein paar Jahren existiert. Es gibt in Frankreich traditionell ein sehr starkes rechtsextremistisches Milieu, das nicht verschwinden wird - und das ist sehr erschreckend.

Was sind vor allem die gesellschaftlichen Themen, die das Land zu zerreißen oder spalten?

Hugues: Immigration und Sicherheit – das ist das Thema der rechten Seite. Und die Renten. Emmanuel Macron hat kurz von den Wahlen gesagt, dass das Rentenalter von 62 Jahren auf 65 Jahre angehoben werden soll. Diese Reform in Frankreich durchzubringen, wird sehr sehr schwer.

In zwei Wochen gibt es die Stichwahl zwischen Macron und Le Pen. Das wird vermutlich knapper werden als vor fünf Jahren. Was denken Sie?

Hugues: Ja, das glaube ich auch. Man muss wirklich schauen, wie viele Leute werden jetzt sagen: Okay, wir müssen vernünftig sein, wir können nicht mit unserem Herzen wählen, wir werden nicht den Kandidaten haben, den wir uns wünschen – wir wählen Marcon, weil wir Marine le Pen stoppen müssen. Das ist 2002 passiert, als der Vater von Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, gegen Jacques Chirac angetreten ist. Das ist 2017 passiert als Macron gegen Marine le Pen angetreten ist - aber ob die Grenze gegen die republikanische Front dieses Mal halten wird, das ist die große Frage.

Und Macron? Sie haben vorher den guten Ruf, den er in Deutschland hat, angesprochen. Er wird das Land wahrscheinlich nicht einen können, wenn er gewinnt, oder?

Hugues: Also er hat gestern ganz klar gesagt: Ich werde die Hand reichen, um die Bevölkerung zu einen. Aber Macron gilt in Frankreich als arrogant, als Kandidat der Reichen. Das hat sich in der Corona-Zeit noch zugespitzt, weil er sehr allein regiert hat. Er hat ohne das Parlament im Elysee-Palast nur mit einem kleinen Stab um ihn Entscheidungen getroffen. Das hat sich in Frankreich festgesetzt in den Köpfen. Ich kann nicht erkennen, wie er plötzlich populär werden und dieses zersplitterte Land zusammenführen soll. Politik in Frankreich ist sehr viel gewaltiger als hier. Wenn man den Ton in den Debatten hört, in denen sich die Leute anschreien und anpöbeln – da sind ganz tiefe Wunden. Ob Macon es schafft, das zu befrieden, da habe ich meine Zweifel.

