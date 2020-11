Vier Sachbücher für Kinder ab sechs Jahren über Tiere Stand: 21.11.2020 06:00 Uhr Kinder, die lieber Bilder als Text mögen, greifen oft zum Sachbuch. Das Angebot ist riesig. Katharina Mahrenholtz stellt vier Sachbilderbücher für junge Tierfans ab sechs Jahren vor.

von Katharina Mahrenholtz

"Ich wollt', ich wär' ein Huhn"

Hühner fallen Kindern vermutlich nicht als Erstes ein, wenn man nach ihren Lieblingstieren fragt. Dieses Buch könnte das ändern. Denn wer hätte gedacht, dass Hühner so faszinierend sind? Es gibt so schrille Rassen wie den Antwerpener Bartzwerg (mit grauen Puschelfüßen und Bart) oder das liebevolle Seidenhuhn, das als Therapietier eingesetzt wird! Sie tragen Kämme in den verschiedensten Formen und legen unterschiedliche Eier. Wie entsteht eine Feder? Sind Hühner wasserdicht? Können sie logisch denken? Auch wenn man sich Fragen nie gestellt hat, ist man fasziniert von den Antworten. Natürlich wird auch geklärt, was im Ei vorgeht, wenn das Küken heranwächst, wie das Hühnerskelett aussieht und warum die Tiere nicht fliegen können. Fun Fact: Der längste Flug eines Huhns dauerte 15 Sekunden und war 90 Meter weit. Alles in kurzen, pointierten Texten und - vor allem - mit großartigen Zeichnungen: Informativ, detailverliebt, überraschend und einfach schön. Die italienische Illustratorin Camilla Pintonato hat mit diesem Buch ein Kunstwerk geschaffen, das eine unterschätzte Tierart geradezu strahlen lässt.

"Das Riesenbuch der Pferde und Ponys"

Im Gegensatz zu Hühnern haben Pferde bei Kindern bereits eine große Fangemeinde. Pferde-Sachbücher gibt es entsprechend wie Heu im Stall. Und trotzdem wird dieses großformatige Buch die Augen aller Nachwuchs-Reiterinnen und Reiter leuchten lassen - einfach weil ihre Lieblinge riesengroß und wunderschön abgebildet sind. Der Aufbau ist simpel: 36 Rassen werden auf je einer Doppelseite vorgestellt, mit kurzen Fakten, einem Steckbrief und einem seitenfüllenden Porträt. Die Pferde sind in ihrer Bewegung so genau gezeichnet, dass die Illustrationen fast wie Fotos wirken. Regelmäßige "süüüüüß"-Schreie der kleinen Pferde-Fans beim Betrachten dieses Buches sind garantiert.

Zwei Bücher über Charles Darwins Evolutionstheorie

In diesem Jahr sind gleich zwei Bücher über den Forscher Charles Darwin erschienen. Für größere Kinder mit Naturwissenschafts-Nerd-Neigung empfiehlt sich "Darwins Abenteuer und die Geschichte der Evolution" aus dem Dorling Kindersley Verlag. Hier wird genau erklärt, wie die Forschung zu Darwins Zeiten funktionierte, wie er gearbeitet hat und wie seine Erkenntnisse mit dem heutigen Wissen über Gene zusammenhängen. Recht anspruchsvoll und ziemlich bunt, mit vielen Illustrationen, Fotos, Sprechblasen, verschiedenen Schriften.

Für jüngere Kinder, die erst einmal ein paar Basis-Informationen über Evolution & Co brauchen, ist "Darwins Entstehung der Arten" aus dem Hanser Verlag das passende Buch. Hier wird das Thema mit künstlerischen Zeichnungen und kurzen Texten erklärt. Eine Seite zeigt zum Beispiel neun verschiedene Tauben, die alle zu einer Art gehören. Auf einer anderen Seite wird Darwins Familie in kleinen Porträts vorgestellt. Ausführlich geht es um die Galapagos-Finken, die Darwin auf seiner Reise erforscht und dabei entdeckt hat, dass sie Schnäbel in verschiedenen Größen und Formen entwickelt haben. Wunderschön und mit Witz gestaltet. Und mindestens einen Extrapunkt gibt es für das Vorsatzpapier voller bunter Insekten.

