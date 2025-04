Usedomer Literaturtage mit Olga Tokarczuk Stand: 11.04.2025 12:55 Uhr In Heringsdorf laufen die Usedomer Literaturtage. Bis Sonnabend kommen dafür international bekannte Autorinnen und Schriftsteller auf die Insel.

Im Seebad Heringsdorf haben die Usedomer Literaturtage begonnen. Unter dem Motto "Erfahrungen schätzen" geht es um Bücher, die von Erinnerungen und Lebenserfahrungen erzählen. Preisgekrönte Autoren, wie die Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk, lesen aus ihren Werken.

Von Autoren inspirieren lassen

Intendant der Usedomer Literaturtage, Thomas Hummel, freut sich auf die Gäste: "Es ist schön, sich mit diesen Erfahrungen auseinander zu setzen, die jeder irgendwo in seinem Leben gemacht hat - ob das jetzt positive oder negative Erfahrungen sind - und man dann von Autorinnen und Autoren inspiriert werden kann.

Literaturpreis für polnischen Schriftsteller

Den Usedomer Literaturpreis 2025 erhält der polnische Schriftsteller Szczepan Twardoch. Am 12. April wird Szczepan Twardoch in Ahlbeck der Preis überreicht. Twardoch verbindet in seinen Romanen Zeitgeschichte und persönliche Schicksale. Das Kultur-Event geht noch bis Sonntag. Unterstützt werden die Usedomer Literaturtage auch vom NDR.

Weitere Informationen "Empusion": Olga Tokarczuks feministischer "Zauberberg"-Roman Die Nobelpreisträgerin macht viele Anspielungen auf Thomas Manns großen Roman und kombiniert mystische Elemente mit historischer Realität. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Kulturjournal | 11.04.2025 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sachbücher Romane Lyrik Krimis