Usedomer Literaturtage mit Gauck, Fosse und Maljartschuk Stand: 10.04.2024 12:53 Uhr Zur Eröffnung spricht heute Abend Bundespräsident a. D. Joachim Gauck mit der Publizistin Helga Hirsch in Heringsdorf. Am Sonntag kommt der norwegische Dramatiker Jon Fosse, der im vergangenen Jahr mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde.

Zum Auftakt geht es in dem Podiumsgespräch mit dem Titel "Erschütterungen" mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck und der Publizistin Helga Hirsch um die Ursachen des schwindenden Vertrauens in unsere Demokratie, um innere Bedrohungen sowie um die Rolle autoritärer und libertärer Haltungen in Krisenzeiten.

Lesung mit Tanya Maljartschuk

Gleich drei ehemalige Usedomer Literaturpreisträgerinnen kehren zurück auf die Ostseeinsel: Die ukrainische Schriftstellerin Tanya Maljartschuk, Preisträgerin von 2022, liest am 11. April in Heringsdorf aus ihrem neuesten Essayband "Gleich geht die Geschichte weiter, wir atmen nur aus". Weiter geht es am 12. April in Zinnowitz mit einer Lesung der polnischen Autorin Joanna Bator, Preisträgerin von 2017, aus ihrem neuen Roman "Bitternis".

Ronya Othmann bekommt 14. Usedomer Literaturpreis

Die neue Preisträgerin heißt Ronya Othmann. Die in Leipzig lebende Autorin wird im Rahmen der Preisverleihung am 13. April in Heringsdorf aus ihrem preisgekrönten Debütroman "Die Sommer" lesen.

Literaturnobelpreisträger Jon Fosse beschließt Literaturtage

Das Beste kommt zum Schluss: Zum Abschluss der Literaturtage wird Nobelpreisträger Jon Fosse in Heringsdorf zu Gast sein. "Unendliches Erzählen" heißt die Lesung mit Musik, die von NDR Kultur Moderator Joachim Dicks moderiert wird. Frank Arnold übernimmt die deutsche Lesung, die Pianistin Hideyo Harada wird dazu Stücke von Eduard Grieg spielen.

Intendant Thomas Hummel wünscht seinen Gästen erholsame Tage, betont aber: "Entrückt werden die Usedomer Literaturtage mit unseren hochkarätigen Autorinnen und Autoren nicht sein. Auch mit unserer neusten Ausgabe sind wir nah an der Gegenwart und den brennenden Fragen unserer Zeit", so Hummel über die Literaturtage, die in diesem Jahr unter dem Motto "Hoffnung atmen" stehen.

