"Unwort des Jahres" 2023: Wie lautet es? Stand: 02.01.2024 13:40 Uhr Welches wird das "Unwort des Jahres" 2023? Das gibt die Jury der Philipps Universität Marburg am 15. Januar 2024 bekannt.

Die überwiegend aus Sprachwissenschaftler*innen bestehende Jury der Philipps Universität in Marburg ermittelt jedes Jahr Anfang Januar das Unwort des Vorjahres. Dieses Jahr soll es am 15. Januar in Marburg mitgeteilt werden. Das Unwort soll auf unangemessenen, verschleiernden oder diffamierenden öffentlichen Sprachgebrauch aufmerksam machen. Bis zum 31. Dezember 2023 konnte jede und jeder Vorschläge per E-Mail bei der Jury einreichen. Mittlerweile seien mehr als 2.000 Einsendungen eingegangen und damit als im gesamten vergangenen Jahr, teilte die Sprachwissenschaftlerin und Jury-Sprecherin Constanze Spieß der Deutschen Presse-Agentur letzte Woche mit. Das waren fast doppelt so viele, wie 2022.

"Sozialklimbin", "Gratismentalität" und "Abnutzungskrieg" unter den Kandidaten

Constanze Spieß teilte der Deutschen Presse Agentur bereits einige der Vorschläge fürs Unwort 2023 mit. Dazu gehören:

" Sozialklimbim " als abschätzige Bezeichnung finanzieller Mittel und Fördermaßnahmen für Kinder in Armut

" als abschätzige Bezeichnung finanzieller Mittel und Fördermaßnahmen für Kinder in Armut " Gratismentalität " als Bezeichnung für die Forderung eines für alle bezahlbaren Öffentlichen Nahverkehrs.

" als Bezeichnung für die Forderung eines für alle bezahlbaren Öffentlichen Nahverkehrs. " Remigration" für die Abschiebung oder Rückführung von Migranten und Migrantinnen

für die Abschiebung oder Rückführung von Migranten und Migrantinnen " Stolzmonat" als Gegenbegriff zum "Pride Month" und somit als Diskreditierung der LGBTQ-Bewegung

als Gegenbegriff zum "Pride Month" und somit als Diskreditierung der LGBTQ-Bewegung " Abschiebepaket" als Bezeichnung für Maßnahmen für schnellere Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerberinnen und -bewerbern

als Bezeichnung für Maßnahmen für schnellere Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerberinnen und -bewerbern " Sozialhilfekarriere " als Begriff für Menschen, die von Sozialleistungen leben

" als Begriff für Menschen, die von Sozialleistungen leben "Abnutzungskrieg" als Bezeichnung für den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.

Unwort des Jahres 2022 war "Klimaterroristen"

2022 lautete der Begriff "Klimaterroristen". Er sei im öffentlichen Diskurs benutzt worden, um Aktivisten und deren Proteste für mehr Klimaschutz zu diskreditieren, hieß es in der Begründung der Jury. Sie kritisierte die Verwendung des Begriffs, weil Aktivistinnen und Aktivisten mit Terroristen "gleichgesetzt und dadurch kriminalisiert und diffamiert werden". Gewaltlose Protestformen zivilen Ungehorsams und demokratischen Widerstands würden so in den Kontext von Gewalt und Staatsfeindlichkeit gestellt, rügte die Jury.

