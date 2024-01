Unwort des Jahres 2023: Welche Begriffe haben Chancen? Stand: 11.01.2024 17:31 Uhr Mehr als 2.300 Einsendungen gab es für das Unwort des Jahres. Am Montag, 15. Januar, gibt die Jury der Philipps Universität in Marburg um 9 Uhr bekannt, welches es geworden ist.

Die überwiegend aus Sprachwissenschaftler*innen bestehende Jury der Philipps Universität in Marburg ermittelt jedes Jahr Anfang Januar das Unwort des Jahres. Dieses Jahr soll es am 15. Januar in Marburg mitgeteilt werden. Das Unwort soll auf unangemessenen, verschleiernden oder diffamierenden öffentlichen Sprachgebrauch aufmerksam machen. Bis zum 31. Dezember 2023 konnte jede und jeder Vorschläge per E-Mail bei der Jury einreichen. Dabei sind 2.301 Einsendungen eingegangen, teilte die Sprachwissenschaftlerin und Jury-Sprecherin Constanze Spieß im Gespräch mit NDR Kultur mit. Das sind fast doppelt so viele wie 2022 (1.467 Einsendungen).

Entscheidung fällt am 12. Januar

Als Beispiele für eingereichte Begriffe nennt die Jurysprecherin "Sondervermögen, Tierwohlfleisch, Öko-Diktatur, Klima-RAF, Remigration." Außerdem noch "Gratismentalität, Remigration, Stolzmonat, Abschiebepaket und Abnutzungskrieg". Die Jury habe 710 verschiedene Wörter von den mehr als 2.300 Einsendungen feststellen können. Nun werde das Gremium am Freitag diskutieren, welche Wörter passen. "Da kommt es immer auf den Gebrauchskontext an, den wir in einigen Fällen nachrecherchieren." So müsste die Jury prüfen, ob etwas von Bots gesteuert worden sei. "Das hatten wir im letzten Jahr. Das merkt man daran, wenn ganz viele Einsendungen zu genau demselben Wort zur haargenau gleichen Zeit kommen. Die klammern wir dann aus", erklärt Spieß.

Klimadiskurs bleibt dominant bei den Einsendungen

Seitdem sie die Rolle der Jurysprecherin inne habe, gebe es jedes Jahr auch Worte, die sich wiederholen. "Das hängt sehr stark von den Diskursen ab, die geführt werden. Letztes Jahr war der Klimadiskurs sehr dominant", erzählt Spieß. "Der ist dieses Jahr auch dominant. Diskurse über Krieg, Sozialpolitik, Migration, verschwinden nicht einfach so. Da sehen wir schon, dass einige Worte wiederholt eingereicht werden. So gehört beispielsweise auch "Sozialklimbim" zu den Vorschlägen. " Es kämen aber stets neue dazu. "Wir wollen nicht jedes Jahr das gleiche Wort haben, sondern wir gucken, was noch nicht eingereicht worden ist, und was den Kriterien entspricht".

Weitere Informationen Unwort des Jahres - Offizielle Homepage Fünf Mitglieder einer Jury der Sprachwissenschaft Philipps-Universität Marburg wählen seit 1991 jedes Jahr das Unwort des Jahres. mehr

Unwort des Jahres 2022 war "Klimaterroristen"

2022 lautete der Begriff "Klimaterroristen". Er sei im öffentlichen Diskurs benutzt worden, um Aktivisten und deren Proteste für mehr Klimaschutz zu diskreditieren, hieß es in der Begründung der Jury. Sie kritisierte die Verwendung des Begriffs, weil Aktivistinnen und Aktivisten mit Terroristen "gleichgesetzt und dadurch kriminalisiert und diffamiert werden". Gewaltlose Protestformen zivilen Ungehorsams und demokratischen Widerstands würden so in den Kontext von Gewalt und Staatsfeindlichkeit gestellt, rügte die Jury.

AUDIO: Das Unwort des Jahres 2022 lautet "Klimaterroristen" (3 Min) Das Unwort des Jahres 2022 lautet "Klimaterroristen" (3 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 10.01.2023 | 08:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sachbücher Medien