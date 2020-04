Stand: 24.04.2020 12:32 Uhr - NDR Info

Bilderbücher für Kleinkinder, die erklären und erzählen von Katharina Mahrenholtz

Die meisten kleinen Kinder interessieren sich für Tiere. Reine Sachbücher sind aber für sie oft noch zu kompliziert. Die perfekte Kombination bieten Sachbilderbücher, die auch eine Geschichte erzählen. Vier neue Titel schaffen diese Verbindung.

"Wer besser spinnt, gewinnt" von Iris Schürmann-Mock und Mareike Engelke

Alle Tiere treten zum Wettbewerb im Stadion an. Wer hat den längsten Hals, den größten Beutel, die meisten Beine? Wer baut das kleinste Nest, kann am besten fliegen, ist am allerältesten? In lustigen, fantasievollen und abwechslungsreichen Reimen werden die Besonderheiten der Tiere gepriesen. So heißt es zum Beispiel über die Zunge des Blauwals:

Elf Leute hätten locker darauf Platz,

vielleicht noch ein sehr kleines als Ersatz.

Mit Ball wär das ein ganzes Fußballteam,

gäb’s eine Bundesliga maritim. Leseprobe

Tolle Texte, wunderschöne Zeichnungen und man lernt auch noch eine Menge über Tierrekorde - das perfekte Buch für Kinder ab vier Jahren.

"Hinten und vorn: Alles, was hüpft und rennt" von John Canty

Tiere raten ist das Prinzip in diesem Buch. Auf jeder Doppelseite sieht man rechts das hintere Ende eines Tiers. Dazu ein paar Fakten, die den Kindern beim Raten auf die Sprünge helfen. Und wenn man umblättert, wird auf der linken Seite der vordere Teil des Tieres sichtbar - und das Rätsel gelöst. Weiter geht es rechts mit dem nächsten Tier. Die allermeisten Tiere werden schon Kinder ab zwei Jahren auf Anhieb erraten. Aber auch ältere Kinder werden trotzdem Spaß beim Blättern haben. Was das Buch so besonders macht, sind die zarten und dennoch plakativen Aquarellzeichnungen.

"Wer schlüpft aus welchem Ei?" von Alexandra Milton

"Nachts, im Mondschein, lag auf einem Blatt ein kleines Ei" - diesen wunderschönen, berühmten ersten Satz aus der Raupe Nimmersatt hatte die Autorin möglicherweise im Kopf, als sie ihr Buch konzipiert hat.

Im feuchten matschigen Sumpf liegt ein helles, weißes Ei. Wer schlüpft aus diesem Ei im feuchten matschigen Sumpf? Leseprobe

Umblättern - und man sieht das kleine Alligator-Baby aus dem Ei schlüpfen. Dann gibt es noch zwei kurze Sätze mit Information - und weiter geht es mit dem nächsten Nest und einem genauso aufgebauten Hinweis. Diese Redundanz wird bei Kindern ab drei sicher sehr gut ankommen und gibt dem Buch einen guten, fast poetischen Rhythmus. Die Illustrationen sind auch hier künstlerisch und trotzdem exakt. Zum Mitraten, Lernen und Staunen.

"In Jakobs Garten wächst was" von Marianne Dubuc

Jakob ist ein kleiner Käfer, sein Garten ist eine Wiese. Auch Herr Wichtel wohnt dort - Grashalme sind für die Winzlinge wie Bäume, und als eines Tages ein Samenkorn auf die Erde fällt, wirkt das riesig groß. Zum Glück für die kleinen Leser, denn so können sie wie unter einer Lupe betrachten, wie aus dem Samenkorn eine Wurzel wächst und sich in die Wohnung von Wilma Maulwurf bohrt! Man sieht in diesem Buch immer die Wiese und das Erdreich darunter und erfährt, wie sehr die Tiere dort von der wachsenden Pflanze betroffen sind. Nicht nur Wilma Maulwurf wird von der Wurzel gestört, auch die Höhle Feldmausfamilie wird durchbohrt und muss geräumt werden. Die Ameisen müssen einen Umweg graben. Bald gibt es Proteste: Die Pflanze muss weg! Aber dann entdecken die Gartenbewohner, dass diese Pflanze auch ihr Gutes hat! Eine schöne Geschichte über Leben und leben lassen - liebenswert im Retro-Stil gezeichnet.

