Timo Weisschnur liest "Der Erinnerungsfälscher" von Abbas Khider Stand: 09.02.2022 16:04 Uhr Timo Weisschnur liest den Roman von Abbas Khider. Erschienen ist das Buch im Carl Hanser Verlag.

Der Bruder ruft aus Bagdad an: Komm sofort her, die Mutter liegt im Sterben. Said Al-Wahid, der in Berlin lebt, hat seinen Reisepass immer dabei und macht sich sofort auf den Weg, zum ersten Mal seit seiner Flucht aus dem Irak. Je näher er seiner Heimat kommt, desto intensiver erinnert er sich an die endlose, schwierige Reise über Afrika nach Europa und sein Ankommen in Deutschland. Doch was davon ist wahr? Auf die Erinnerung ist kein Verlass, und "dennoch gibt es keine Wirklichkeit außer der, die wir im Gedächtnis tragen".

Zu hören sind die Lesungen vom 14. Januar bis zum 18. Februar 2022, jeweils Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen die Folgen sieben Tage zum Nachhören bereit.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 14. Februar 2022 8.30 Uhr 2 15. Februar 2022 8.30 Uhr 3 16. Februar 2022 8.30 Uhr 4 17. Februar 2022 8.30 Uhr 5 18. Februar 2022 8.30 Uhr

