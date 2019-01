Stand: 10.01.2019 09:26 Uhr

Hunderttausend heulende Höllenhunde!

Wer hätte gedacht, dass diese beiden junggebliebenen Protagonisten zusammengerechnet nunmehr 180 Jahre auf dem Buckel haben: Am 10. Januar ist es genau 90 Jahre her, dass in Belgien in der Zeitschrift "Le Petit Vingtième" das erste Comicabenteuer eines jungen Reporters namens Tintin und seines Hundes Milou erschien.

In Deutschland werden beide Anfang der 50er-Jahre als Tim und Struppi bekannt. Zum Geburtstag haben wir einige nützliche und weniger nützliche Fakten zusammengetragen.

90 Jahre "Tim und Struppi"

















Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 10.01.2019 | 06:40 Uhr