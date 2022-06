Thomas-Mann-Preis: Jonathan Franzen kommt nach Lübeck

Stand: 10.06.2022 14:26 Uhr

Die Hansestadt Lübeck und die Bayerische Akademie der Schönen Künste in München verleihen 2022 den Thomas Mann-Preis an den Schriftsteller Jonathan Franzen. Der US-Amerikaner kommt zur Verleihung am 16. September nach Lübeck.