Der Rausch der Albernheit: Gsellas "Trinkgedichte" Trinkgedichte von Thomas Gesella Vorgestellt von Ulrich Kühn

Es war einmal ein Chefredakteur der Satire-Zeitschrift "Titanic", der hieß Thomas Gsella. Nach drei Jahren hatte er keine Lust mehr aufs Chef-Sein und strebte zurück in die Freiheit des nicht-Chef-sein-müssenden Dichter-Satirikers. Gebunden fühlt sich der mutmaßlich gewitzteste derzeit aktive Lyrik-Kolumnist trotzdem, und zwar an den Reim - dieses fantastische Mittel, Humor in die Welt zu bringen. Dabei helfen, so scheint es, mitunter ein Tropfen Wein oder ein Glas Bier. Darauf deutet das ebene erschienene Bändchen "Trinkgedichte" hin.

"Wer Durst hat, hat nur eines:/ Nur Durst. Ganz exquisit./ Denn Durst ist etwas Reines./ Durst ist ein Monolith." So reimt der dürstende Dichter drauflos, und damit ist der Ton gleich gesetzt. Sehr schnell wird auch bergwasserklar: Nicht jeder Durstlöscher ist willkommen.

Wasser macht immer nur böse und dumm.

Nur nüchterne Herzen sind steinern.

So geben wir Wein zu oder Rum,

Um es - und uns - zu verfeinern. Leseprobe

Loblied auf geistige Getränke

Thomas Gsella, so glaubt man bald, ohne es freilich wissen zu können, ist ein Mensch, der viel zu trinken und seinen Rausch zu verdichten weiß. Und der ein solches Verhalten für etwas tief Humanes hält:

Nie lachen Rose, Dose, Stier.

Nie lachen Schwein und Leiter.

Ernst ist die Flora wie das Tier,

Und auch die Dingwelt trinkt kein Bier.

Doch macht es Menschen heiter. Leseprobe

Dieser Fünfzeiler trägt den dampfenden Titel "Zu einer Theorie des Frohsinns". Also brächten Reim und Alkohol im Verbund den Frohsinn in die Welt? Eine hübsche Provokation in diesen glühweinseligen Tagen, da in mehr als nur einer Zeitung die Trommel dafür geschlagen wird, nach Zigarette und Tabak auch Alkohol zu ächten.

Provokante Thesen und politisch inkorrekt

Dies Büchlein voll feiner Gedichte ist eben kein feines Buch und gar nicht politisch korrekt. Es gibt sich gelassen und entspannt und hat den alten Gedanken lieb, dass ohne geistige Getränke der Geist recht arm und blöde dastünde. Das kann kein Dichter wollen, und wenn es seine Gesundheit koste:

Gesetzt jedoch den Fall, ich tränke nicht:

Darf denn sein Wissen für Gesundheit geben

Ein kluger Mensch? Nun, ich gedenke nicht,

Mit einem klaren dummen Kopf zu leben. Leseprobe

Dann schon lieber Suff und Inspirations-Delirien aller Arten und Formen, und jedenfalls gereimt, findet Gsella: "Wenn man Komik produzieren möchte, dann hilft der Reim. Wenn man mit dem Reim spielt, kann man Erwartungen erfüllen, übererfüllen, unterlaufen, man kann absurde Reime finden, unpassende Reime, schräge Reime, völlig ausgefallene Reime."

Reime erzeugen Komik

Kein Reim, der Thomas Gsella entkäme. Also findet sich hier ein Sonett und dort, in Variationen, eine gewitzte Parodie auf ein Ringelnatz-Gedicht, in dem ein kluges Kind seinen überforderten Vater befragt. Überhaupt, das Kind, die Tochter: Immer wieder taucht sie auf, wie in dieser Liebeserklärung ihres trinkenden Papas, des ausgebufften Wortspielnarren:

Ich verbot ihr das Malmot:

‚Papa, du bist blöd!‘

Seither sagt sie comme il faut:

‚Papa, du bist bleu!‘



Wissend, dass ich gleichfalls schlau bin

Und erst wenn sie schläft tiefblau bin -

Augenblick… na so ein Aas!

Woher weiß sie das?!" Leseprobe

Es geht auch ohne Alkohol recht klug. Jedenfalls solange man jung und unschuldig ist. Später, wenn man mehr weiß über die hässlich verrückte Welt, reicht Nüchternheit nicht mehr hin, um klar zu sehen. Durch all die lustigen Verse, die hochprozentig albern sind und manchmal so virtuos sprachfunkenschlagend, dass die Pointe als glühender Gott aus dem Feuer ins Freie steigt, zieht sich als untergründiger Ton die leise Klage des Dichters Gsella: Die Welt ist nicht so gut eingerichtet.

Humor als Gegenwehr

"Also ich bin schon nicht nur genervt von der Schlechtigkeit der Leute, die da oben, aber auch die da unten - ich bin angeekelt, und ich bin sauer. Und dagegen zu schreiben macht dann Spaß, weil es so eine Art Notwehr und Gegenwehr ist, die letzte, die da einem noch bleibt", sagt der Dichter.

Im Notwehr-Modus erfahren wir und müssen drüber lachen: "Was wir trinken", "Wann wir trinken", "Wie wir trinken", "Wo wir trinken" - zum Beispiel auf Buchmessen - und schließlich, wie die andern so trinken. Dazu gibt es von Rudi Hurzlmeier dionysische Illustrationen, durch die ein zügelloser Kalauergaul galoppiert: "Frohes Wein-achten" wünscht der eine Nikolaus dem andern, ein Weingläschen in der Hand. "Merry Christ-Mass" prostest, einen Humpen in der Pfote, sein Kollege zurück.

Am Ende braucht es nicht den Suff. Denn der schönste Rausch ist der Rausch der Albernheit, der rasenden Sprache, des Rhythmus. Ein politisch anti-korrektes, künstlerisch völlig korrektes Buch.

Trinkgedichte von Thomas Gesella Seitenzahl: 128 Seiten Genre: Roman Verlag: Haffmans bei Zweitausendeins Bestellnummer: 240215 Preis: 12,90 €

