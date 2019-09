Stand: 04.09.2019 12:40 Uhr

"Tage des Verlassenwerdens": Roman von Elena Ferrante Tage des Verlassenwerdens von Elena Ferrante, aus dem Italienischen von Anja Nattefort Vorgestellt von Katja Weise

Mit ihrer neapolitanischen Saga ist Elena Ferrante berühmt geworden, der vierte und letzte Teil schaffte es sogar auf die Shortlist für den Man Booker International Prize. Viele Geschichten ranken sich um die Autorin: Bis heute ist nicht klar, wer sich hinter dem Namen Elena Ferrante verbirgt. Nach und nach veröffentlicht der Suhrkamp Verlag nun auch das Frühwerk in deutscher Übersetzung. In Italien erschien "Tage des Verlassenwerdens" im Jahr 2002. 2003 gab es die Übersetzung von Anja Nattefort schon einmal im List Verlag, aber damals war Ferrante noch unbekannt. Jetzt kommt der Roman neu heraus - und wieder gibt es dazu ein Hörbuch, gelesen von Eva Mattes.

An einem Nachmittag im April verkündete mir mein Mann kurz nach dem Mittagessen, dass er mich verlassen wolle. Wir räumten gerade den Tisch ab, die Kinder zankten wie gewohnt im Zimmer nebenan, der Hund lag vor der Heizung und knurrte im Traum. Leseprobe

Olga ist sprachlos. Sie ist 38, eine attraktive, gepflegte Frau, von einer Krise hat sie nichts bemerkt. Ganz hat sie ihr Leben ihm gewidmet, Mario, und den Beruf schon lange an den Nagel gehängt:

Dann übernahm er die volle Verantwortung für alles, zog behutsam die Wohnungstür hinter sich zu und ließ mich versteinert an der Spüle zurück. Leseprobe

Mit dem Biss auf einen Glassplitter beginnt der Absturz

Olga versucht, gelassen zu reagieren. Anfangs kommt Mario noch regelmäßig vorbei, um nach den Kindern zu sehen, doch die Besuche werden seltener: Irgendwann gesteht er, ja, es gebe eine andere Frau, und als er dann auch noch bei einem gemeinsamen Abendessen auf einen versehentlich in die Nudelsoße geratenen Glassplitter beißt, verlässt er türenknallend die Wohnung. Damit beginnt Olgas Absturz:

Ich fühlte mich wie eine Pflanze, die man jahrelang gießt und dann plötzlich verdorren lässt. Leseprobe

Das Leben entgleitet ihr zunehmend. Sie hört auf, sich zu schminken, entwickelt eine Neigung zu ordinären Lachanfällen und Obszönitäten. Bald ist Olga nicht mehr in der Lage, sich um Kinder, Hund und Haushalt zu kümmern und vereinsamt zunehmend, weil sie sich mit allen Freunden überwirft.

Wenn die Kinder in der Schule waren, legte ich mich aufs Sofa, stand wieder auf, setzte mich hin, sah fern. Aber keine Sendung konnte mich von mir selbst ablenken. Leseprobe

Auf der Suche nach Sex und Selbstbestätigung

Das Hörbuch Das Hörbuch zum Roman "Tage des Verlassenwerdens" von Elena Ferrante ist in Der Hörverlag erschienen und kostest 22 Euro. Gelesen von Eva Mattes.

Hörbuch CD, 6 CDs, Laufzeit: 6h 35 min

ISBN: 978-3-8445-3442-9

Nachts schreibt sie Briefe an Mario. Auf erschütternde Art und Weise beschreibt Elena Ferrante die Abwärtsspirale, den Selbstverlust und die damit einhergehende Selbsterniedrigung Olgas. Dabei wird ihre Wortwahl immer drastischer, schön zu lesen ist das nicht. Schließlich besucht die einst so kultivierte Frau eines Nachts in der Hoffnung auf Sex und Selbstbestätigung den Nachbarn: Auch da geht es ordentlich zur Sache.

Mir ekelte vor mir selbst. Bevor ich ging, murmelte ich: Es ist meine Schuld, entschuldige… Leseprobe

"Tage des Verlassenwerdens": Ein wütender, verzweifelter Aufschrei

Zweifelsohne gelingt Ferrante hier das bestürzende Psychogramm einer Frau, die jeglichen Halt verliert, die sich hineinsteigert in Fantasien über das Leben ihres Ex-Mannes an der Seite der schönen und jungen Clara. "Tage des Verlassenwerdens" ist ein wütender, ein verzweifelter Aufschrei, und immer, wenn der Leser denkt, schlimmer kann es nicht mehr werden, wird es noch schlimmer.

Ich war nicht mehr in der Lage zu lernen und das Gelernte zu behalten, doch ich tat, als könnte ich es noch, und drückte mich vor der Verantwortung für die Kinder und den Hund, mit der kalten Pantomime des wissenden Täters. Leseprobe

Es ist qualvoll, dieses Buch zu lesen. Erst als Olga ganz am Boden ist, setzt langsam die Genesung ein, und die Lektüre wird wieder erträglich. Das Leben geht weiter. Aber wozu das Ganze? Das kann jede Leserin, jeder Leser nur für sich entscheiden.

Tage des Verlassenwerdens von Elena Ferrante, aus dem Italienischen von Anja Nattefort Seitenzahl: 252 Seiten Genre: Roman Verlag: Suhrkamp Bestellnummer: 978-3-518-42885-6 Preis: 22,00 €

