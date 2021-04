Tag des Buches: Lesetipps vom Gemischten Doppel Stand: 21.04.2021 06:00 Uhr Das "Gemischte Doppel" präsentiert in seiner 60. Ausgabe literarische Neuerscheinungen zum Tag des Buches. Mit dabei: Neues von Sasha Filipenko und Tove Ditlevsen.

"Es gibt so viele Bücher, dass es keinen Sinn hat, welche zu lesen, die einen langweilen"- soll Literaturnobelpreisträger Gabriel García Márquez einmal gesagt haben. Recht hat er! Am Welttag des Buches haben wir doppelten Grund zum Feiern: Zum einen feiern wir natürlich das Lesen und die Literatur, aber gleichzeitig auch die 60. Ausgabe mit dem Gemischte Doppel auf NDR Kultur. Annemarie Stoltenberg und Rainer Moritz geben im Gespräch mit Moderatorin Raliza Nikolov wieder jede Menge Tipps, was sich wirklich zu lesen lohnt.

Neue Bücher von Tove Ditlevsen, Helga Schubert und Sylvain Tesson

Dabei beschäftigen sich unsere Literaturexperten sowohl mit Büchern über den Halleyschen Kometen als auch mit einem über deutsche Autobahnraststätten. Die Sendung führt außerdem literarisch nach Weißrussland, nach Kopenhagen und in die Vergangenheit zu Heinrich Manns "Der Untertan".

Die Bücher der dreistündigen Jubiläumssendung

Valeria Parrella : "Versprechen kann ich nichts". Übersetzt von Verena von Koskull. Hanser, 19 €

: "Versprechen kann ich nichts". Übersetzt von Verena von Koskull. Hanser, 19 € Helge Hesse : "Die Welt neu beginnen". Reclam, 25 €

: "Die Welt neu beginnen". Reclam, 25 € Stefan Klein : "Wie wir die Welt verändern". S. Fischer, 21 €

: "Wie wir die Welt verändern". S. Fischer, 21 € Olli Jalonen : "Die Himmelskugel". Übersetzt von Stefan Moster. Mare, 26 €

: "Die Himmelskugel". Übersetzt von Stefan Moster. Mare, 26 € Ian McGuire : "Der Abstinent". Übersetzt von Jan Schönherr. Dtv, 23 €

: "Der Abstinent". Übersetzt von Jan Schönherr. Dtv, 23 € Joachim Sartorius : "Wohin mit den Augen". Kiepenheuer & Witsch, 20 €

: "Wohin mit den Augen". Kiepenheuer & Witsch, 20 € Bill François : "Die Eloquenz der Sardine". Übersetzt von Frank Sievers. C. H. Beck, 22 €

: "Die Eloquenz der Sardine". Übersetzt von Frank Sievers. C. H. Beck, 22 € Tove Ditlevsen : "Kindheit", "Jugend", "Abhängigkeit". Übersetzt von Ursel Allenstein. Aufbau, jeweils 18 €

"Kindheit", "Jugend", "Abhängigkeit". Übersetzt von Ursel Allenstein. Aufbau, jeweils 18 € Sylvain Tesson : "Der Schneeleopard". Übersetzt von Nicola Denis. Rowohlt, 20 €

: "Der Schneeleopard". Übersetzt von Nicola Denis. Rowohlt, 20 € Steve McCurry : "Die Welt in meinen Augen". Übersetzt von Ingrid Hacker-Klier. Knesebeck, 60 €

: "Die Welt in meinen Augen". Übersetzt von Ingrid Hacker-Klier. Knesebeck, 60 € Callan Wink : "Big Sky Country". Übersetzt von Hannes Meyer. Suhrkamp, 23 €

: "Big Sky Country". Übersetzt von Hannes Meyer. Suhrkamp, 23 € Gabriele von Arnim : "Das Leben ist ein vorübergehender Zustand". Rowohlt, 22 €

: "Das Leben ist ein vorübergehender Zustand". Rowohlt, 22 € Julia Korbik : "Bonjour Liberté". Françoise Sagan und der Aufbruch in die Freiheit. Hanser Berlin, 20 €

: "Bonjour Liberté". Françoise Sagan und der Aufbruch in die Freiheit. Hanser Berlin, 20 € Susanne Pásztor : "Die Geschichte von Kat und Easy". Kiepenheuer & Witsch, 20 €

: "Die Geschichte von Kat und Easy". Kiepenheuer & Witsch, 20 € Sasha Filipenko : "Der ehemalige Sohn". Übersetzt von Ruth Altenhofer. Diogenes, 23 €

: "Der ehemalige Sohn". Übersetzt von Ruth Altenhofer. Diogenes, 23 € Robin Robertson : "Wie man langsamer verliert". Übersetzt von Anne Kristin Mittag. Hanser, 25 €

: "Wie man langsamer verliert". Übersetzt von Anne Kristin Mittag. Hanser, 25 € Michael Göring: "Dresden". Osburg, 24 €

"Dresden". Osburg, 24 € Thommie Bayer : "Das Glück meiner Mutter". Piper, 22 €

: "Das Glück meiner Mutter". Piper, 22 € Heinrich Mann : "Der Untertan". Reclam, 36 €

: "Der Untertan". Reclam, 36 € Susanne Schmidt : "Machen Sie mal zügig die Mitteltüren frei". Hanser, 17 €

: "Machen Sie mal zügig die Mitteltüren frei". Hanser, 17 € Tessa Hadley : "Hin und zurück". Übersetzt von Brigitte Jakobeit. Kampa, 22 €

: "Hin und zurück". Übersetzt von Brigitte Jakobeit. Kampa, 22 € Florian Werner : "Die Raststätte". Hanser Berlin, 22 €

: "Die Raststätte". Hanser Berlin, 22 € Jochen Schmidt : "Ich weiß noch, wie King Kong starb". C. H. Beck, 22 €

: "Ich weiß noch, wie King Kong starb". C. H. Beck, 22 € Sylvie Schenk : "Roman d’amour". Hanser, 18 €

: "Roman d’amour". Hanser, 18 € Helga Schubert : "Vom Aufstehen". Dtv, 22 €

: "Vom Aufstehen". Dtv, 22 € Bernd-M. Beyer: "71/72. Die Saison der Träumer". Die Werkstatt, 22 €

Eine Wiederholung der Sendung hören Sie am 25. April in der Sendung "Sonntagsstudio" ab 20 Uhr.

