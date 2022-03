Stand: 21.03.2022 08:13 Uhr Svealena Kutschke erhält Friedrich-Hebbel-Preis 2022 von Frank Hajasch

Er wird seit 1913 alle zwei bis drei Jahre verliehen, ist mit 5.000 Euro dotiert und geht an Künstler oder Künstlerinnen, deren Leistungen über das Durchschnittsmaß hinausgehen. Am Sonntag hat die in Lübeck geborene Svealena Kutschke in Wesselburgen für ihren vierten Roman "Gewittertiere" Schleswig-Holsteins ältesten Literaturpreis erhalten.

Das Gesicht in der Sonne, den Kaffee in der Hand: Svealena Kutschke sitzt auf der Kirchenmauer in Wesselburen, blickt über den Marktplatz. Hinter ihr zeigt die Bartholomäus-Kirche mit einem Zwiebelturm in den blauen Himmel. Dazu kommt der in Dithmarschen gewohnt ordentliche Wind von der Nordsee. Die Schriftstellerin ist gerade aus Berlin eingetroffen, ihrer Wahlheimat. "Ich bin stark verwurzelt in Berlin. Ich bin ja seit 15 Jahren dort", sagt die 44-Jährige. "Aber natürlich ist Schleswig-Holstein für mich auch ein ganz besonderer Bezugsort, an den ich wahrscheinlich öfter fahren würde, wenn ich insgesamt dazu neigen würde, Urlaub zu machen", erklärt sie und fügt lachend hinzu: "Aber ich arbeite immer." Das glaubt man ihr sofort. Allein ihr rechercheintensiver Roman "Stadt aus Rauch" - eine Drei-Generationen-Erzählung, die in Lübeck von der Kaiserzeit bis in die 90er spielt - hat sieben Jahre verschlungen.

Karriere begann mit einem Kreativ-Schreiben-Kurs

Svealena Kutschke erzählt von ihren Anfängen: vom Studium der Kulturwissenschaft, bei dem sie ein Kreativ-Schreiben-Kurs "touchiert" habe, wie sie sagt. Fotografie spielte eine Rolle. Danach kam der Entschluss, einen Roman zu schreiben. "Ich glaube, das Bedürfnis zu schreiben, war schon immer da. Es ging eher darum, sich zu erlauben, es ernst zu nehmen. Erst nach dem Studium habe ich den Mut gefunden zu sagen: Ich versuche das jetzt mal! Das Problem bei einem Roman ist ja auch: Er dauert ein paar Jahre. Das ist auch finanziell ein riesiges Problem."

Inzwischen hat sie vier Bücher geschrieben. Für ihr neuestes "Gewittertiere" - ein beklemmender Text über Familie, Macht, und subtile, psychisch bedingte Gewalt - erhält sie nun den Hebbel-Preis. "Ich freue mich sehr drüber", sagt sie. "So ein Preis ist natürlich eine tolle Anerkennung und Ermutigung. Ich glaube, das hat nicht nur damit zu tun, dass ich hier geboren bin. Sondern die letzten beiden Romane spielen ja in Schleswig-Holstein und beschäftigen sich intensiv mit der Geschichte des Landes."

"Gewittertiere" beleuchtet Leben einer Familie in den 90ern

"Gewittertiere" beginnt dort, wo "Stadt aus Rauch" aufhört: in den 1990ern, nach einem Jahrhundert, voll mit Rassismus und antisemitischem Denken. Es geht zunächst um eine klassische, westdeutsche Familie aus einer Reihenhaussiedlung im norddeutschen Irgendwo nach dem Mauerfall. Der Vater baut im Garten einen Bunker: aus Angst vor allem Fremden, das jetzt aus dem Osten kommt - mehr aber noch, weil er getrieben ist von Ängsten und Reflexen, die auch er nur übernommen hat. Sofort denkt man an Bücher wie "Kriegskinder" oder "Kriegsenkel". Svealena Kutschke sagt. "Ich habe diese Bücher von Sabine Bode auch gelesen. Das ist durchaus Teil des Plots, diese verdrängten Traumata. Das führt immer weiter, die Linien, die sich fortsetzen - und die Linien der autoritären Erziehung, des Autoritären, die zu einer gewissen Beziehungslosigkeit oder zum Kreisen um die eigenen Wunden führen."

Themen, mit denen sich nicht jeder befassen will

Das Buch "Gewittertiere" erzählt von einem Vater, der die gewaltnivellierenden Sprüche seiner Jugend wiederholt, von einer fast lethargischen, gefühlsarmen Mutter und deren Kinder Colin und Hannes. Die rassistischen Anschläge in Mölln und Lübeck spielen eine Rolle. Sie lassen die Angst des Vaters schizophren erscheinen, denn Opfer von Gewalt sind andere. Und es geht immer wieder um die Geschwister: um die Tochter, die sich einigelt, und um den Sohn, der das kleinbürgerliche Vater-Verhalten adaptiert. Das alles ist gut recherchiert: Hannes' Job als Gerichtsvollzieher etwa zeigt detailreich seine ganze angemaßte Macht. Das alles ist wahrlich keine Wohlfühlliteratur. "Also, ich glaube, die Frage, ob mir das gut tut, die stellt sich mir einfach nicht", sagt Svealena Kutschke. "Man sucht sich die Themen nicht, sondern man bearbeitet die Themen, mit denen man irgendwie zu tun hat - und ich behandele Themen, mit denen sich nicht jeder befassen will."

In dem Sinne ist Svealena Kutschke auch eine Aufklärerin und Mahnerin. Bleibt noch die Frage nach dem nächsten Buch. "Darüber spreche ich nicht", sagt die Autorin schmunzelnd. "Ich kann die Anstrengung oder die Disziplin, die es braucht, sich über Jahre einer Sache zu widmen, im Grund nur halten, wenn ich das Geheimnis nicht ausplaudere."

