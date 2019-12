Stand: 27.12.2019 14:24 Uhr - NDR Kultur

Schleim: Ein Material mit Imageproblemen Das Buch vom Schleim von Susanne Wedlich, herausgegeben von Judith Schalansky (Hg.) Vorgestellt von Andrea Gerk

Gehustet und geschnieft wird passend zur Jahreszeit gerade überall und natürlich sind die tropfenden Nasen nicht nur ansteckend, sondern auch ganz schön eklig. Dabei ist Schleim ein äußerst faszinierendes und für uns überlebenswichtiges Phänomen. Die in Münster lebende Biologin und Wissenschaftsautorin Susanne Wedlich hat dem wabbeligen Fluidum ein ganzes Buch gewidmet. Erschienen ist es in der von Judith Schalansky herausgegeben Naturkunden-Reihe bei Matthes & Seitz.

Schrill und bunt leuchtet der grün-silbrige Umschlag von Susanne Wedlichs Buch, in dem die Biologin sich einem Thema widmet, das viele ganz und gar nicht schön finden. "Der arme Schleim hat zwei Imageprobleme", sagt Susanne Wedlich. Zum einen sei die Funktion des Schleims unterschätzt: "Das Material ist ein bisschen dröge und kommt langweilig rüber, dem traut man nicht viel zu", sagt die Biologin. Die meistem empfänden Schleim zudem als eklig: "Ich habe es auch beobachtet im Freundeskreis, wenn ich erzählt habe, dass ich an einem Schleimbuch arbeite. Alle schrecken zurück, man muss nur Schleim sagen, und die Leute ekeln sich schon."

Zwischen Ekelerreger und Kinderspielzeug

Der Ekel vor dem Schleim ist durchaus berechtigt, handelt es sich doch um einen Schutzmechanismus, der uns vor Erregern bewahren will, die nun mal auf schleimigen Wegen übertragen werden. Krankheit, Verfall und Tod verbinden wir mit dem zähflüssigen Fluidum, das man nur ungern berührt, das aber auch eine bizarre Faszination ausübt.

Schleimige Wesen geistern schon seit dem 19. Jahrhundert durch die Literaturgeschichte, mit der Susanne Wedlich ihr anekdotenreiches, gut recherchiertes und von Michael Rosenlehner originell illustriertes Buch beginnt. Etwa die amorphen, schwarzschleimigen Shoggothen in H.P. Lovecrafts Horror-Novelle "An den Bergen des Wahnsinns", die schleimigen Monster in Karel Capeks "Der Krieg mit den Molchen" oder auch "Der Schneckenforscher" von Krimi-Queen Patricia Highsmith, die selbst Schnecken liebte, unzählige Exemplare als Haustiere hielt und diese zuweilen auch mal in ihre Handtasche packte und zu Abendeinladungen mitnahm.

"Als sie nach Frankreich umgezogen ist, da durfte sie die Schnecken nicht einführen, das war verboten. Da hat sie eben mehrere Trips über die Grenze gemacht und hatte immer ein paar Schnecken unter ihrem Busen, wie auch immer das gehalten hat, und hat die rübergeschmuggelt", berichtet die Autorin.

Schleim: Ein überlebenswichtiger Stoff

Schneckenschmuggeln unterm Busen - ein bizarres Beispiel für die undurchdringlichen Abgründe der menschlichen Psyche, die der Schleim natürlich auch symbolisiert. Deshalb glibbert und wabbelt es auch in Hollywood, wo Zombies, Aliens und andere Monster durch die Filmgeschichte wabern. Doch trotz Ekelfaktorohne Schleim könnten wir nicht überleben: Ob im Hals, im Darm, beim Schlucken oder beim Sex - ohne Schleim geht so gut wie gar nichts.

Vier verschiedene Schleim-Systeme existieren im menschlichen Körper, die eng miteinander verbunden sind: "Eins davon hält uns buchstäblich zusammen, verklebt unsere Zellen und unsere einzelnen Bestandteile, macht uns dreidimensional. Das heißt, das macht das Bindegewebe, aber das Bindegewebe ist auch schon wieder so ein langweiliger Ausdruck für diese wahnsinnig komplexe Matrix, die unendlich viele Funktionen in unserem Körper erfüllt", sagt Wedlich.

Unverzichtbar für Körper und Umwelt

Aber nicht nur für unsere Körper, auch für die Umwelt ist Schleim unverzichtbar. Zwar ist die Theorie vom lebensspendenden "Urschleim", den der Evolutionsbiologe Ernst Haeckel Mitte des 19. Jahrhunderts aus dem Meeresboden barg und damit die halbe Welt elektrisierte, inzwischen widerlegt. Dennoch hält Schleim buchstäblich die Welt zusammen, ganz besonders an Grenzflächen, also zwischen Meer und Atmosphäre oder Boden und Luft, wirkt er unsichtbar auf beinahe jede Interaktion ein.

Deshalb könnte sich der Klimawandel tiefgreifend auswirken und die Schleimproduktion im wärmer werdenden und versauernden Ozean ansteigen lassen, die ganze Balance stören und uns in ein Zeitalter des Schleims zurück katapultieren. Susanne Wedlichs gut geschriebenes, oft amüsantes Buch bietet überraschende Einblicke in eine Welt, vor der man nicht ganz zu Unrecht eher zurückschreckt.

Das Buch vom Schleim von Susanne Wedlich, herausgegeben von Judith Schalansky (Hg.) Seitenzahl: 287 Seiten Genre: Roman Zusatzinfo: Reihe: Naturkunden Bd. 59, Hardcover gebunden, Illustrationen von Michael Rosenlehner Verlag: Matthes & Seitz Bestellnummer: 978-3-95757-774-0 Preis: 34,00 €

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue Bücher | 30.12.2019 | 12:40 Uhr