Streetart-Künstler Krashkid bringt Kinderbuch raus Stand: 19.03.2025 14:00 Uhr Der Hamburger Streetart-Künstler Caspar David Engstfeld ist unter dem Namen Krashkid nicht nur in der Hansestadt bekannt, sondern auch eine weitere Leidenschaft sind Fahrräder. Nun hat er mit "Boah, was für ein Fahrrad!?" ein Kinderbuch veröffentlicht.

von Ralph Alexowitz

Schon seit seiner Kindheit ist Caspar David Engstfeld begeistert von Fahrrädern. Früher hat er immer die abgelegten Räder seiner Geschwister bekommen und hat ihnen mit Aufklebern, Wimpeln und anderen Accessoires seinen Stempel aufgedrückt. Jetzt, mit 37 Jahren liebt er immer noch den Look der alten Klappräder aus seiner Kindheit und restauriert sie liebevoll. Sieben Stück hat er schon. "Ich denke mir auch immer: Was will ich mit so vielen Fahrrädern?", erzählt er lachend. "Sie abzugeben, bringe ich aber auch nicht übers Herz. Es sind Dinge, in die ich Zeit und Liebe investiert habe und deswegen sind es für mich Sammlerstücke."

Caspar verdient sein Geld als freier Illustrator und bereist als Künstler schon seit über zehn Jahren die Welt. Zusammen mit zwei Freunden gestaltet er als Kollektiv "Guapo Sapo" riesige Wandbilder auf Streetart-Festivals von Nepal bis Mexiko. "Das ist unsere Passion:. Wir nehmen uns drei Wochen und reisen irgendwo zusammen hin. Es gibt mittlerweile Streart-Festivals auf der ganzen Welt, da werden wir eingeladen, manchmal bewerben wir uns aus selbst", sagt der Künstler.

Nach Streetart-Projekten nun Kinderbuch und Ausstellung

Vor ein paar Jahren hat Caspar damit angefangen, ein eigenes Kinderbuch zu schreiben und zu illustrieren. Jetzt ist es im Hamburger Ankerwechsel-Verlag herausgekommen - der Titel: "Boah, was für ein Fahrrad!?". Darin erzählt er die Geschichte von einem Kind, das sich ein eigenes Fahrrad bauen möchte und sich dazu in der Nachbarschaft einige ziemlich unglaubliche Gefährte anschaut.

In dem Buch ist auch ein Poesiealbum-Eintrag aus seiner Kindheit abgebildet. Unter "Meine Hobbies" schrieb er damals: Schlagzeug spielen, Fahrradfahren und Malen. "Ich glaube, dieser Spaß daran, diese Geschichten zu erzählen, kommt auch aus dem eigenen Kind, als ich das gezeichnet habe, sitzt man so vor der Skizze und kichert in sich hinein, weil man das auch immer noch witzig findet." Nun möchte Caspar sein Buch in die Welt lassen und der Öffentlichkeit vorstellen. Dazu zeigt er vom 20. März bis zum 23. März in der Hamburger Galerie Ladöns am Valentinskamp Originalskizzen und Drucke zu seinem Buch.

