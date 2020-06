Stand: 15.06.2020 15:06 Uhr - NDR Kultur

Siegfried-Lenz-Preis für Ljudmila Ulitzkaja

Die russische Autorin Ljudmila Ulitzkaja erhält den Siegfried-Lenz-Preis. Das hat der Carl Hanser Verlag am Montag mitgeteilt. Die Auszeichnung, die alle zwei Jahre verliehen wird, wird der Schriftstellerin voraussichtlich erst am 19. März 2021 im Hamburger Rathaus übergeben. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Termin vorsorglich ins nächste Frühjahr verlegt.

Ljudmila Ulitzkaja ist eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen Russlands. Ihre Romane und Erzählungen spiegeln die Tragödie des 20. Jahrhunderts, die Epoche der Gewaltherrschaft und des Genozids wider. Einige Werke, wie "Die Kehrseite des Himmels" oder die "Jakobsleiter", sind auch auf Deutsch erschienen.

"Ich bin zutiefst gerührt und geehrt"

Die vielfältigen und vielschichtigen Figuren ihrer erzählerischen Welt kämpfen häufig ums Durchkommen und Überleben. Ulitzkaja entwickle aus diesen Schicksalen ein "grandioses Gewebe" und verbinde Gegenwart und Vergangenheit miteinander, das Religiöse mit dem Politischen, das Gesellschaftliche mit dem Persönlichen, heißt es in der Begründung der Siegfried-Lenz-Stiftung. Ihre weit gespannte Erzählkunst sei multiperspektivisch, sie beziehe reale und fiktive Dokumente ein. "Ich bin zutiefst berührt und geehrt, Gewinnerin dieses Preises zu sein, der nach Siegfried Lenz benannt ist, einem Schriftsteller mit enormer Zivilcourage, höchster Ehrlichkeit und gründlichem Verständnis für eine untrennbare Verbindung zwischen unserer Vergangenheit und Gegenwart", sagte Ulitzkaja.

Siegfried-Lenz-Preis: Verleihung erst im nächsten Jahr

Wegen der Corona-Pandemie wird der Preis voraussichtlich erst am 19. März im Hamburger Rathaus übergeben und soll von Hamburgs Ersten Bürgermeister und der Siegfried Lenz Stiftung überreicht werden. Am Vorabend der Preisverleihung wird Ljudmila Ulitzkaja zu Gast in der Freien Akademie der Künste sein. Mit dem Siegfried-Lenz-Preis werden alle zwei Jahre internationale Schriftstellerinnen und Schriftsteller ausgezeichnet, die mit ihrem erzählerischen Werk Anerkennung erlangt haben und deren schöpferisches Wirken dem Geist von Siegfried Lenz nah ist.

Erste ausgezeichnete Autorin aus dem osteuropäischen Kulturraum

Nach dem israelischen Schriftsteller Amos Oz, dem englischen Autor Julian Barnes und dem US-Amerikaner Richard Ford ist Ulitzkaja die erste Preisträgerin des Siegfried-Lenz-Preises. Zudem ist sie sie die erste Literatin aus dem osteuropäischen Kulturraum. Dies sei im Sinne des Schaffens von Siegfried Lenz, für den nicht allein die anglofone Welt von Bedeutung war, heißt es in der Begründung der Jury. Lenz hat seine ostpreußischen Wurzeln immer wieder literarisch verarbeitet. Eines seiner bekanntesten Werke ist die Kurzgeschichten-Sammlung "So zärtlich war Suleyken", deren Geschichten im ländlichen Masuren spielen.

