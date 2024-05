Sibylle Berg: "Würde mich sehr freuen, wenn ich die Welt retten kann" Stand: 30.05.2024 12:25 Uhr Die Bestsellerautorin Sibylle Berg ist bekannt für ihre bitterbösen, dystopischen Romane und radikalen Theatertexte. Jetzt will sie in die Politik gehen und kandidiert auf Listenplatz zwei für Die Partei fürs Europaparlament.

Wie sind Sie zu Die Partei gekommen, warum überhaupt die Idee mit der Europawahl?

Sibylle Berg: Es ist ein Zufall, wie vieles im Leben. Ich kenne Martin Sonneborn und wir hatten Kontakt, als ich zum letzten Buch "RCE" recherchiert habe und ein bisschen was über die EU wissen wollte. Über diesen Kontakt kam er dann auf die Idee, mich zu fragen, ob ich mit kandidieren möchte und ob ich Parteimitglied werden will. Ich fand die Idee erst sehr bizarr und abwegig. Ich habe dann Martin Sonneborn in Brüssel besucht, habe mir alles mal angeguckt, auch die Partei - und auf einmal schien alles sehr logisch. Ich bin nervös, was den Zustand der Welt angeht - den ich natürlich nicht ändern kann, aber wo ich versuchen könnte, Dinge mehr zu fokussieren und mehr an die Öffentlichkeit zu bringen. Ich finde das inzwischen sehr berauschend, mal den Schreibtisch zu verlassen und die Arbeit, die ich als Aktivistin schon lange tue, in einem großen Rahmen weiterzuführen.

Die Partei ist teils satirisch, teils aufklärerisch. Was ist Ihr Programm für diese nächste Legislaturperiode im EU-Parlament?

Berg: Ich würde gern das fortsetzen, was ich eh schon mache. Ich bin seit ungefähr acht, neun Jahren Datenschutzaktivistin. Da gibt es einiges zu tun, was ein bisschen mehr Menschen und mehr Einsatz braucht. Es wird ja im Moment ein Überwachungsgesetz nach dem anderen verabschiedet, und es ist sehr schwer, der Bevölkerung klarzumachen, was Chatkontrolle heißt. Was heißt das neue tolle KI-Gesetz, was jetzt gefeiert wird? Was heißt es, wenn die Vorratsdatenspeicherung wieder zurückkommt? Das wäre mein Kernfeld neben dem, was ich natürlich kann - und das ist Kultur. Die Mehrheit im EU-Parlament war eh immer rechtskonservativ, aber das wird schlimmer, und das heißt auch immer: Kulturabbau. Auch in der Armutsbekämpfung, die auch nicht stattfindet. Die Armutsquote ist seit knapp 20 Jahren unverändert steigend.

Sie haben das EU-Parlament mal als "Ameisenhaufen" beschrieben. Haben Sie Pläne, wie Ihnen das gelingen soll, aus dieser Mini-Fraktion heraus Koalitionen zu bilden und in Dialog mit den anderen Riesen-Fraktionen zu treten?

Berg: Ich habe offen gestanden keine Ahnung. Ich glaube, das lernt man schnell. Aber dazu kann ich jetzt noch nichts sagen. Das gucken wir dann, falls ich dort lande.

Durch Martin Sonneborn hat man in der Tat die letzten Jahre viel über die Arbeit im Parlament gelernt. Nico Semsrott sagt selber, er sei gescheitert, hat am Ende das Buch nicht selber schreiben können. Eine andere Quereinsteigerin ist Sarah Wiener, die sich intensiv für eine ökologische Landwirtschaft für die österreichischen Grünen eingesetzt hat und sich auch als gescheitert sieht. Woher kommt die Zuversicht, dass Sie durchhalten?

Berg: Ich halte eigentlich alles durch, was ich will. Ich halte das Schreiben meiner Bücher auch schon seit fast 30 Jahren durch. Das ist auf der einen Seite ein Beruf, auf der anderen Seite ist es ein bisschen auch eine Mission. Was sich in den letzten zwei, drei Büchern herausgestellt hat: Dass ich ein bisschen verzweifele und gucke, wie ich die Welt retten könnte. Eine praktische Weltrettung ist natürlich wahnsinnig naiv, aber das ist ja immer so bei Utopien oder Weltrettern und -verbessererinnen. Man muss das versuchen, sonst sitzt man einfach da und wartet ab. Jetzt möchte ich einfach einen anderen Weg versuchen, und warum sollte ich das nicht durchhalten?

Direkt vor unserem Studio hängt das Plakat von einer Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung, die sagt: Alles würde besser, wenn wir 200 Jahre alt werden. Das finde ich schon ein bisschen satirisch, aber auch in größeren Parteien gibt es ganz viel Realsatire. Ist das noch die Zeit für eine satirische Partei wie Die Partei?

Berg: Es ist lustig, dass sich die Grenzen langsam auflösen und dass die Menschen sagen: Die Weltlage ist zu ernst, ich kann meine Stimme keiner Satire-Partei geben. Da fragt man sich: Welche Partei meint Ihr jetzt? CDU, CSU? Es ist ein hoher Grad an Versagen und Verzweiflung. Ich möchte überhaupt nicht sagen, dass Die Partei das besser macht, aber es sind unbeirrbare Linke, die einfach das Beste versuchen - und das gefällt mir daran.

Sie werden auch Maximilian Krah treffen - was werden Sie ihn fragen?

Berg: Die theoretischen Grenzen, mit wem ich reden würde, sind relativ weit gesteckt. Mich interessieren viele Sachen, die ich verstehen möchte. Herr Krah gehört nicht dazu - das ist ein bisschen zu einfach gestrickt. Aber mich interessieren zum Beispiel neoliberale Positionen sehr: Warum glauben Menschen, die vom Staat, von öffentlichen Einrichtungen und von der Infrastruktur profitieren, dass man den Staat aber eigentlich minimieren sollte - und zwar extrem? Es gibt viel, was ich begreifen möchte und wo ich versuche zuzuhören - das ist das, was wir alle wieder ein bisschen üben müssen.

Haben Sie für den Fall, dass Sie gewählt werden, schon Pläne, wie Sie uns mitteilen werden, was geschieht? Was werden Ihre Medien sein, um die Arbeit nach draußen zu tragen?

Berg: Daran denke ich noch gar nicht. Ich denke ans Nicht-gewählt-Werden. Unterdessen würde ich mich sehr freuen, wenn es funktionieren würde, wenn ich neben dem, was ich immer tue, die Welt retten kann - und zwar intensiv. Ich sehe mich eher mit Schulterzucken, einem traurigen Gesicht und der Idee: Okay, schreib mal weiter Bücher!

Das Interview führte Mischa Kreiskott.

