Sibylle Berg: Provokateurin und Dramatikerin wird 60

"Wer hat Angst vor Sibylle Berg?": Doku über die Dramatikerin Stand: 02.06.2022 15:11 Uhr Sibylle Berg provoziert - mit ihren Texten und als Person. Nun wird die Autorin 60. Zum Geburtstag zeigt der SWR heute um 23.15 Uhr die Dokumentation "Wer hat Angst vor Sibylle Berg?".

Der Dokumentarfilm ist auch bereits in der ARD Mediathek zu finden. Im Porträt der Dramatikerin erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer, wie die männliche Form von "Schriftsteller" lautet, warum diese auf Fotos meist ihren Kopf stützen, welche nützlichen Dinge man in der DDR lernen konnte, wie Pilze die Gehirne von Politikern steuern - und dass sich hinter jeder scheuen Schriftstellerin ein scheuer Mensch verbirgt.

Sibylle Berg: Eine der erfolgreichsten Autorinnen im deutschsprachigen Raum

Sibylle Berg, 1962 in Weimar geboren, verließ 1984 die DDR und lebt heute in Zürich. Seit ihrem Debüt "Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot" 1997 hat sie diverse Bücher veröffentlicht, zuletzt "RCE: #RemoteCodeExecution". Heute ist sie zu einer der bekanntesten zeitgenössischen Dramatikerinnen und Autorinnen im deutschsprachigen Raum geworden. Ihre Theaterstücke ("Helges Leben", "Hund, Frau, Mann", "Hauptsache Arbeit!", "Nur Nachts", "Die Damen warten", "Angst reist mit" u.a.) werden an zahlreichen Bühnen im In- und Ausland gespielt. Etwa "GRM Brainfuck" am Thalia Theater Hamburg.

2020 Grand Prix Literatur der Schweiz für Berg

Auch diverse Preise hat Sibylle Berg bereits erhalten. Für den Roman "GRM - Brainfuck" wurde sie unter anderem mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet. 2020 erhielt sie für ihr Werk den Grand Prix Literatur, die höchste Auszeichnung, die die Schweiz für literarisches Schaffen vergibt.

