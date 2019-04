Stand: 10.04.2019 11:00 Uhr

Sibylle Bergs Vision der Welt als Kampfzone GRM Brainfuck von Sibylle Berg Vorgestellt von Stefan Maelck

Sibylle Bergs neuer Roman "GRM Brainfuck" handelt von vier Kindern, die versuchen, ihrem leidvollen Leben im englischen Rochdale zu entkommen. Dabei spielt die Musikrichtung Grime, die Anfang der 2000er in England entstand, eine wichtige Rolle.

1997 veröffentlichte Sibylle Berg ihr Debüt "Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot", ein düsteres Buch, voller Hass und Verzweiflung, aber auch voll von feinem Humor. Das Debüt war ein Überraschungserfolg und wurde über 100.000 Mal verkauft. Es folgte "Sex 2", das die "Designerin des Schreckens", wie sie von der Kritik genannt wurde, etwas distanzierter zeigte. Berg polarisiert, aber sie heute noch zur Fachfrau des Zynischen zu stilisieren, ist falsch. Das bewiesen ihre letzten Romane "Die Fahrt", "Der Mann schläft", "Vielen Dank für das Leben" oder "Der Tag, als meine Frau einen Mann fand". Jetzt ist Sibylle Berg literarisch noch einen Schritt weitergegangen.

Vier schwierige Kinder aus einem verwahrlosten Ort

Wenn Sie noch im Stimmungstief von Michel Houellebecqs "Serotonin" oder auch nur leicht angeschlagen vom diesjährigen Leipzig-Buchpreis-Roman "Schäfchen im Trockenen" von Anke Stelling sind, dann ist "GRM Brainfuck" der Roman, der diese Lektüre wie wunderbare heile Welt aussehen lassen wird. Mit Sibylle Bergs Dystopie können Sie sich alles als düster Empfundene wieder hell und schön lesen.

"Keiner hier hatte eine Zahnspange. Oder gute Zähne. Viele hatten überhaupt keine Zähne. Rochdale war ein Ort, wo keiner seinen Körper bei Chirurgen und in Fitnessstudios formte und es tausend Variationen von Nachlässigkeit zu bestaunen gab, aber Karen hatte es schlimm erwischt." Leseprobe

Die vier Kinder Don, Hannah, Peter und Karen wachsen in Rochdale auf, einem völlig verwahrlosten Kaff in der Nähe von Manchester. Die vier sind Freaks: Karen ist Albino, Peter ein hochintelligenter Autist, Hannah behütet weltfremd und Don hat ADHS:

"Don wusste nur, dass die Musik so klang, wie sie sich gern fühlen würde. Wütend und gefährlich. Die Stars hatten die besten Turnschuhe, Ketten und Autos. Sie waren wer. Sie hatten es geschafft. Sie waren Helden. Grime lief im Viertel den ganzen Tag. Als Musik zum Lebensgefühl. Wobei Kinder nicht von einem Lebensgefühl reden würden - es war ihr Leben. Wenn man erwachsen war, betäubte man aufkommende Gefühle mit Drogen, wenn man jung war, hörte man Musik. Und betäubte sich im Anschluss mit Drogen. Grime war wütende Drecksmusik für Kinder in einem Drecksleben." Leseprobe

Grime-Musik hilft, die Wirklichkeit zu ertragen

Aber diese Kids haben Grime, einen Ableger aus schmutzigem Hip-Hop und Two Step. Grime ist die Schwester des Dubstep und ein Bastard, wie sie selbst Bastarde sind. Wiley und Dizzee Rascal sind die Hauptvertreter dieser Musikrichtung, die im Londoner Eastend entstand: roh, düster, aggressiv. Wie Sibylle Bergs neuer Roman.

"Der Durchschnitt ihrer Mitschüler war weiß. Oder pakistanisch. Mädchen trugen Kleider oder Röcke. Sie begannen sich mit sieben zu schminken und hatten mit zehn zum ersten Mal Sex. Jungs rauchten, tranken Bier und trugen Kapuzenjacken, sie waren weiß, hatten Augenringe oder waren pakistanisch und verkehrten in dem Fall nicht mit den anderen. Dazwischen gab es keinen Raum für Interpretationen. Dazwischen gab es Karen und Don. Die Freaks. Denen man auf die Fresse hauen konnte." Leseprobe

Flucht in die Großstadt

Die vier Kids versuchen ihre Wut zu kanalisieren. Die Eltern sind entweder süchtig oder tot oder irgendwo dazwischen. Also auf nach London, wo auch Grime herkommt und wo es noch Parks gibt und einen Fluss - und ein bedingungsloses Grundeinkommen. Doch die Ernüchterung kommt schnell.

"'Wir sind unter Vollidioten gelandet', sagte Don. 'Ich habe zwar keine Ahnung, was genau hier passiert, aber es soll irgendwie ohne uns stattfinden.' Hannah nickte. Keiner der vier war wirklich das, was man unter einem IT-Nerd verstand. Sie wussten nur, dass es für sie angezeigt war unterzutauchen, wenn sie nicht in Pflegeeinrichtungen verbracht werden wollten. Sie wussten, dass sie als Kinder keine Menschenrechte hatten. Wussten, dass auch Erwachsene keine Menschenrechte hatten und dass die Idee, sich wie ein Haustier einen Chip unter die Haut schieben zu lassen, befremdlich war." Leseprobe

Wie hält man das aus, so etwas zu schreiben, möchte man die Autorin fragen, wo man schon das Lesen kaum aushält. 550 Seiten Tristesse und Depression, Gestank und Gewalt, Grime und Crime. Gegen "GRM Brainfuck" ist alles andere von Sibylle Berg ja der reinste Kindergeburtstag. Das Buch sollte mit Strick, Schusswaffe oder Schlaftabletten ausgeliefert werden, am besten mit allen drei Extras zusammen. Oder mit Notruf-Hotline. Ganz einfach, um auf Nummer sicher zu gehen!

GRM Brainfuck von Sibylle Berg Seitenzahl: 640 Seiten Genre: Roman Verlag: Kiepenheuer & Witsch Bestellnummer: 978-3-462-05143-8 Preis: 25,00 €

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue Bücher | 11.04.2019 | 12:40 Uhr