Stand: 18.10.2021 11:43 Uhr Schluss mit der Idylle

Norddeutsche Krimiautoren: Klaus-Peter Wolf

"Ann Kathrin, bitte! Du bist kein Spürhund, der den Täter erschnüffelt. Wir arbeiten mit exakten Kriminaltechniken..." Sie unterbrach ihn. Doch. Genau das bin ich. Ein Spürhund. Und jetzt will ich schnüffeln..." (Buchzitat)

Schluss mit der Idylle lautet das Motto von Klaus-Peter Wolf. Er schreibt Regionalromane im besten Sinne. Gute Geschichten, die so nur in der Region, in der sie spielen, funktionieren können:

"Dadurch, dass diese Globalisierung vonstattengeht, werden die Menschen zutiefst verunsichert und, ob ich in München im Starbucks sitze oder in Frankfurt, alles sieht gleich aus und wenn ich dann von da auf das nächste Kaufhaus gucke, dann sieht das alles gleich aus. Und wenn ich etwas erzähle, dann erzähle ich von einem Café - und dieses Café gibt es wirklich - und wenn man dahin geht und dann riecht es so, wie es bei mir beschrieben ist, und die machen Marzipan selber, und das schmeckt auch noch lecker, und woanders gibt es das nicht. Das schafft Identität und das ist in Ordnung."

Die Themen der Welt, angesiedelt in Ostfriesland

Die Themen der Welt angesiedelt im idyllischen Ostfriesland. Das ist das Prinzip des Autors Klaus-Peter Wolf. Seine Kriminalromane spielen in Aurich, Emden und auf Borkum. Auch fast alle Personen im Roman gibt es wirklich, zum Beispiel den Malermeister in der Nachbarschaft. Und sie tragen ihre norddeutsche Herkunft schon im Titel; heißen "Ostfriesensünde", "Ostfriesengrab" oder "Ostfriesenhölle".

Schreiben hinter dem Deich

Klaus-Peter Wolf wurde in Gelsenkirchen geboren und er wollte nie etwas anderes als Schriftsteller werden. Kurzzeitig führte er einen Autoren-eigenen Verlag, aber eigentlich war er immer Schriftsteller.

Er hat rund ein Dutzend Romane geschrieben, die zum Teil auch verfilmt wurden, wie "Donnas Baby", und fast 50 Kinder- und Jugendbücher, darunter die Jugendbuchserie "Drei tolle Nullen". Außerdem sind die ersten Teile der Ostfriesenkrimis verfilmt worden und liefen im ZDF.

Für "Tatort" und "Polizeiruf" entstanden mehrere Drehbücher, darunter "Janus" (mit Andrea Sawatzki und Jörg Schüttauf als Kommissarin Charlotte Sänger und ihren Partner Fritz Dellwo) und "Abgezockt" (mit Kommissarin Lena Odenthal und ihrem Assistenten Mario Kopper, gespielt von Ulrike Folkerts und Andreas Hoppe).

Nach Zwischenstationen im Westerwald und in Köln zog es Klaus-Peter Wolf ans Meer. Der Schriftsteller und Drehbuchschreiber lebt in der Stadt Norden, nur wenige Kilometer entfernt vom Nordseestrand. Dort schreibt er seine Ostfriesland-Krimis um die Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen - die natürlich auch in Norden wohnt.

Wie der Schriftsteller Wolf liebt die Krimifigur Klaasen die Nordsee: "Wir gehören so sehr an die Küste, dachte Ann Kathrin. Wir tragen die Nordsee in uns."

Drei Fragen an den Autor

Warum eignet sich Norddeutschland als Krimischauplatz?



Ich glaube, dass hier die Wiege des Kriminalromans war, mit Hans-Jörg Martin hat es begonnen. Und außerdem ist eine Küste immer viel geeigneter als ein Bergdorf. Wie finden Sie Ihre Ideen?



Das hat ganz viel mit meinem Leben zu tun. Also ich habe für meine Mutter mal eine Pflegeversicherung beantragt. Die Pflegeversicherung ist abgelehnt worden. Also, was wird in meinem nächsten Kriminalroman passieren? Meine Kommissarin Ann-Kathrin Klaasen beantragt für ihre Mutter die Pflegeversicherung und die wird abgelehnt. Und das Leben ist für mich ein Reagenzglas, in dem die Experimente laufen, die ich dann für mich zu Ende erzählen kann, natürlich. Das hat ganz viel für mich mit mir und meinem Leben zu tun und den Menschen, die mich umgeben. Wo hält sich Ihre Kommissarin am liebsten auf?



Am Deich. Ann Kathrin Klaasen sagt manchmal, wenn sie Probleme hat, ich muss die eindeichen und manchmal sagt sie, dass sie raus muss, um sich am Deich den Wind um die Haare wehen zu lassen, und um mal wieder durchatmen zu können.