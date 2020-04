Stand: 15.04.2020 12:15 Uhr - NDR Kultur

Mauritius und seine ungewöhnlichen Geschichten Alma von Jean-Marie Gustave Le Clezio, aus dem Französischen von Uli Wittmann Vorgestellt von Jan Ehlert

1981 reiste der französische Schriftsteller Jean-Marie Gustave Le Clézio nach Mauritius. Er wollte sich auf die Spuren seiner Vorfahren begeben, die dort auf der Insel eine Zuckerrohrplantage besaßen. Diese Auseinandersetzung mit seiner Vergangenheit hat ihn seitdem nicht mehr losgelassen. Erst entstand der Roman "Der Goldsucher", es folgten zahlreiche weitere.

Auch in seinem neuen Roman "Alma" kehrt Le Clézio erzählerisch wieder nach Mauritius zurück. Erneut auf den Pfaden der eigenen Familiengeschichte - aber auch auf der Suche nach einem schon lange ausgestorbenen Vogel.

Es dauerte nur wenige Jahrzehnte: Im Jahr 1598 berichteten holländische Seefahrer erstmals von einem etwa ein Meter großen, flugunfähigen Vogel, den sie auf der Insel, die heute Mauritius heißt, gesehen hatten. 64 Jahre später war der Dodo ausgestorben. Ausgerottet von den Eroberern und von den Tieren, die sie eingeschleppt hatten. Dieser Dodo wird für den Erzähler Jérémie, einen jungen Franzosen, zur fixen Idee.

Besonderes Interesse an dem ausgestorbenen Dodo

"Ich denke wieder an den Dodo, vielleicht ist er manchmal am Ufer entlanggerannt, wobei seine lächerlichen Schwanzfedern von den Windböen hochgeweht wurden. Ich habe den Eindruck, dass sich das holländische Flaggschiff hier der Küste genähert hat und der Vogel zum ersten Mal begriffen hat, dass sein Leben bald zu Ende gehen würde und dass er nichts mehr in einer Welt zu suchen hatte, in der mit Flinten und Knüppel bewaffnete Teufel sie zu Hunderten töten würden." Leseprobe

Jérémie reist also nach Mauritius, in die Heimat seiner Vorfahren, um mehr über den Dodo zu erfahren. Doch durch die Auseinandersetzung mit seiner Familie, reichen Plantagenbesitzern, erkennt er, dass nicht nur die Vögel der menschlichen Gier nach Gewinn zum Opfer fielen.

"Als Kind spielt Topsie mit seiner kleinen Schwester am Ufer des Stroms, sie sind nackt, fangen Fische und kleine Krebse und vergnügen sich wie alle kleinen Kinder. Doch dann treffen die berittenen Teufel am Flussufer ein. Sie töten alle Dorfbewohner und nehmen die Kinder mit." Leseprobe

Auch eine Familiengeschichte der Le Clézios

Topsie hat es vermutlich wirklich gegeben, auf der Plantage der Familie Le Clézio. Darauf lässt die Danksagung schließen. Es ist also auch die Familiengeschichte des Autors, die zwischen den Zeilen mitschwingt. Doch die Reichen der Insel spielen bei Le Clézio kaum eine Rolle.

Es sind die unerzählten Geschichten der Menschen, an die sich niemand erinnert, die es Jean-Marie Gustave Le Clézio besonders angetan haben. Ihnen eine Stimme zu geben sei einer der Gründe, warum er schreibe, sagte er bei der Entgegennahme des Literaturnobelpreises 2008.

Er sagt: "Stellen wir uns einmal eine Schrecken einflößende Extremsituation vor - und zwar genau jene, in der sich die Mehrzahl der Menschen auf dieser Erde befindet. Jene Situation, die früher, zur Zeit von Aristoteles oder zur Zeit von Tolstoi, die Namenlosen erlebt haben - die Leibeigenen, die Diener, die Bauern Europas im MIttelalter oder die überfallenen Völker der afrikanischen Küsten, die auf der Insel Gorée, in El Mina oder auf Sansibar verkauft wurden. Und selbst heute all diejenigen, denen man das Wort verweigert, die jenseits der Sprache leben. Die Tatsache, dass die Literatur der Luxus einer herrschenden Klasse ist und sich von Vorstellungen und Bildern nährt, die der Mehrzahl der Menschheit fremd sind, ruft ein Unbehagen hervor, das jeder von uns empfindet."

Flüchtlingen und Migranten eine Stimme geben

In seinen Romanen erzählt Le Clézio daher von den Schicksalen derjenigen, die in unserer Gesellschaft keine Stimme haben. Der Flüchtlinge wie in "Lied vom Hunger", der illegalen Migrantinnen wie in "Fisch aus Gold", oder, wie in "Alma", der Sklaven, Prostituierten und Obdachlosen. Durch diese vielfältigen Stimmen erzählt Le Clézio die Geschichte der Insel Mauritius neu und auf geniale Weise verknüpft er ihre Schicksale mit der Welt des Luxus.

Durch seinen zweiten Protagonisten Dodo, den letzten Nachkommen eines uralten Geschlechts. Jeder auf der Insel kennt den Namen seiner Familie, spricht ihn voll Bewunderung aus. Doch von ihm, der nun als Aussätziger auf der Straße lebt, nimmt niemand Notiz. Ohne dass es jemand merkt, kann er schließlich verschwinden - so wie vor langer Zeit der Dodo.

"Es ist seltsam, dieser Eindruck, den man angesichts einer vom Aussterben bedrohten Gattung empfindet. Wenn du daran denkst, dass dieses Lebewesen, das du vor dir siehst, das Ergebnis einer langen Geschichte ist und dass diese Geschichte heute oder morgen hier enden kann und es diese Wesen nie mehr auf der Erde geben wird und du nichts getan hast, um sie am Leben zu erhalten..." - "Es ist dasselbe für dich und mich, für alle Menschen, jeder lebt am Ende seiner Geschichte." Leseprobe

Alma von Jean-Marie Gustave Le Clezio, aus dem Französischen von Uli Wittmann Seitenzahl: 368 Seiten Genre: Roman Verlag: Kiepenheuer & Witsch Bestellnummer: 978-3-462-05226-8 Preis: 25,00 €

NDR Kultur | Neue Bücher | 15.04.2020 | 12:40 Uhr