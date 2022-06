Bücherschwerpunkt: Heiße Tipps für den Sommerurlaub Stand: 25.06.2022 22:40 Uhr Der Bücherschwerpunkt im Juni dreht sich natürlich um den Sommer. Mit dabei sind Bücher von Patti Smith, Harry Rowohlt und Fernando Aramburu, von J.L. Carr und von John Irving.

Mit Neuerscheinungen und Gesprächen rund um das Thema Buch feiert NDR Kultur die schönste und wärmste Zeit des Jahres.

Die Bücher die wir Ihnen vorstellen haben alle eines gemeinsam: Sie sind perfekt für entspannte Lesestunden im Sommer. So entführen wir Sie zum einen an die italienische Riviera oder nach Yorkshire, tauchen in die Gedankenwelt von Harry Rowohlt und Patti Smith ein, reisen mit Ihnen durch Deutschland und werden in ein schmerzvolles Geheimnis eingeweiht.

Entspannte Lesestunden im Sommer mit diesen Buchtipps im Überblick

Victor Jestins Roman-Debüt "Hitze"

Roman-Debüt "Hitze" Fernando Aramburus "Reise mit Clara durch Deutschland"

"Reise mit Clara durch Deutschland" Patti Smiths "M Train"

"M Train" Harry Rowohlts "Nicht weggeschmissene Briefe"

"Nicht weggeschmissene Briefe" J.L. Carrs "Ein Monat auf dem Land"

"Ein Monat auf dem Land" JP O’Connells "Hotel Portofino": Zeitreise nach Italien

"Hotel Portofino": Zeitreise nach Italien Verschiedene Bücher von John Irving als perfekte Sommerlektüre