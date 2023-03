Rassismusvorwurf gegen "Tauben im Gras": Streit um Abi-Lektüre Stand: 28.03.2023 13:55 Uhr Der Roman "Tauben im Gras" von Wolfgang Koeppen soll im nächsten Jahr Abi-Pflichtlektüre an beruflichen Gymnasien in Baden-Württemberg werden. Wegen rassistischer Sprache regt sich dagegen Protest. Eckhard Schumacher von der Universität Greifswald kann beide Seiten des Konfliktes verstehen.

2.400 Menschen, darunter viele Lehrkräfte, haben bereits eine Petition unterschrieben, nach der der Roman "Tauben im Gras" nicht als Pflichtlektüre für das Abitur eingesetzt werden soll. Das Buch sei wegen seiner rassistischen Sprache nicht für den Unterricht geeignet. Schülerinnen und Schüler würden bei der Besprechung im Unterricht immer wieder rassistischer Diskriminierung ausgesetzt, wenn sie beispielsweise das N-Wort vorlesen müssten. Die Lehrerin Jasmin Blunt aus Ulm hatte sich geweigert, den Roman im Unterricht zu besprechen. Damit hat sie die Debatte losgetreten.

Deutlich machen, wie Rassismus Gesellschaften prägt

Die Kultusministerin Theresa Schopper aus Baden-Würtemberg will, laut dpa, an dem Roman als Pflichtlektüre festhalten. "Es geht darum, deutlich zu machen, wie Rassismus Gesellschaften prägt: damals in den 50er Jahren, als der Roman entstanden ist, aber auch heute. Das zu behandeln, finde ich sehr wichtig", so die Grünen-Politikerin.

Eckhard Schumacher von der Universität Greifswald ist Leiter des Wolfgang-Koeppen-Archivs. Er kann beide Seiten des Konfliktes verstehen: "Der Roman ist mehr als 70 Jahre alt. Er arbeitet mit Sprechweisen der Nachkriegszeit und bildet so die Figuren ab." Die Sprechweisen seien rassistisch, nicht der Roman selbst, erklärt er. "Deshalb zu sagen: 'der Roman ist doch antirassistisch' greift aber auch zu kurz. Der Roman reproduziert den Rassismus und das kann verletzend sein - damals wie heute."

Mit welchen Werken Rassismus aufarbeiten?

Kultusministerin Theresa Schopper findet es ebenfalls wichtig, das Werk einzuordnen. Die rassistische Sprache müsse zum Thema gemacht werden. Deshalb unterstütze sie die Lehrkräfte mit Fortbildungen und Materialien. "Es gibt auch andere Werke, mit denen man wahnsinnig gut Rassismus aufarbeiten kann, ohne dass man eine Gruppe dehumanisiert", sagt die Ulmer Lehrerin Jasmin Blunt dem ZDF. Laut Medienberichten hat sie sich wegen der Pflichtlektüre für das nächste Schuljahr beurlauben lassen. "Ich bedauere sehr, dass sie diese Konsequenz gezogen hat", sagte Schopper.

Eckhard Schumacher sagt, man müsse darüber diskutieren, wie man mit Literatur umgeht, die versucht, Sprechweisen einer Zeit abzubilden. "Wie liest man so etwas. Das muss der Anspruch der Schule sein, damit auch umgehen zu können." Das könne man machen, es müsse aber eingebettet sein. Ihm zeige die Diskussion, "dass da ein Problem sitzt, das bearbeitet werden muss."

