Liebeserklärung an den verstorbenen Vater Mein Vater, die Dinge und der Tod von Rainer Moritz Vorgestellt von Katja Weise

Selten ist Rainer Moritz um ein klares Wort verlegen, wenn er Bücher empfiehlt oder von der Lektüre eher abrät. Bestens bekannt ist er als Teil des "Gemischten Doppels" auf NDR Kultur. Doch das ist nur eine Facette. Im Hauptberuf ist Moritz, wie ebenfalls viele wissen, Leiter des Hamburger Literaturhauses - und er schreibt auch selber Bücher: über die Liebe, vorzugsweise in Frankreich, den Schlager und, immer wieder, Fußball. Auch auf seine eigene Kindheit und Jugend hat er schon zurückgeblickt. In diesem Herbst ist ein weiteres sehr persönliches Buch herausgekommen: "Mein Vater, die Dinge und der Tod".

Schreiben als Form des Erinnerns

Rainer Moritz ist ein Buchmensch. Ein leidenschaftlicher Leser, ein Kämpfer für das geschriebene Wort, das so vieles kann: unterhalten, anregen, wütend machen, trösten. Deshalb war wohl klar, dass er dieses Buch schreiben würde, schreiben musste:

Rainer, Vati ist gestorben… Hat meine Mutter das gesagt, so gesagt? Vermutlich, ein Ausdruck wie Vati ist eingeschlafen wäre ihr nicht in den Sinn gekommen. Das nüchterne, unpathetische Wort eher. Vati ist gestorben. Leseprobe

"Wenn man viel mit Texten zu tun hat, wenn man selber schreibt, dann merkt man irgendwann, dass beim Schreiben irgendetwas passiert, was beim bloßen Denken nicht so passiert. Es ist etwas anderes, wenn Sie auch nach einer Form suchen müssen, nach einem Ton", erklärt der Autor.

Fußball - eine gemeinsame Leidenschaft

Deshalb hat Rainer Moritz danach gesucht und schließlich sehr persönliche und gleichzeitig ebenfalls unpathetische Worte gefunden, mit denen er sich schreibend von dem Vater verabschiedet. So erzählt er - beispielsweise - von der gemeinsamen Fußball-Leidenschaft.

Um Vater auf dem Laufenden zu halten, kaufte ich als Schüler montags und manchmal sogar donnerstags das "Kicker"-Sportmagazin, das er intensiv studierte. In den frühen 70er-Jahren gab es die wichtigsten Informationen noch früher. Ab 20 Uhr wurde Sonntagsabend am nahe gelegenen Karlstor-Kiosk der Sportbericht in einem VW-Bus angeliefert, mit den Ergebnissen aller Ligen. Leseprobe

Vom Persönlichen zum Allgemeinen

Nie verbleibt Moritz im "nur" Persönlichen. Das habe er auch nicht gewollt: "Das war mir sehr wichtig, auch jene Zeit der 60er-, 70er-Jahre zu beschreiben: Mein Vater, Jahrgang 26, einer, der das Wirtschaftswunder mitgestaltet hat, dem es wichtig war, etwas aufzubauen, eine Familie zu gründen, drei Kinder zu haben, - und das war diese Zweigleisigkeit: Ihn selber beschreiben, aber auch seine Zeit beschreiben."

Das tut er ausgehend von den schon im Titel des Buches erwähnten "Dingen". Da ist der Aschenbecher, der Sessel mit den heller gewordenen Armlehnen, in dem der Vater immer saß und in dem nun keiner mehr sitzen wird, der Fernseher, die Lesekrippe, das Rasierwasser im Bad, Old Spice.

Was bleibt? Eine Frage, die alle beschäftigt

50 Jahre haben die Eltern von Rainer Moritz gemeinsam in der Wohnung gewohnt: "Wie das bei älteren Paaren so ist, man hat dann auch nicht mehr viel verändert. Der Teppich ist doch noch so gut wie neu, warum sollten wir einen Teppich kaufen... und das war dann, wie ich finde, eine ganz gute Möglichkeit, sich ihm biografisch anzunähern, aber gleichzeitig auch danach zu fragen: Was bleibt?"

Eine Frage, die alle irgendwann beschäftigt. Vor allem Leserinnen und Leser, die wie Rainer Moritz in den 50er- oder - etwas später - in den 60er-Jahren geboren wurden, dürften außerdem das Gefühl haben: Hier schreibt einer über meinen Vater, meine Familie.

Der Leser findet Gemeinsamkeiten

Autoschlüssel, Autopapiere - darauf galt es achtzugeben. Das Auto war ein wichtiges Familienmitglied, ein Zeichen für Freiheit und Wohlstand. Sich eines anzuschaffen zeigte, dass es mit dem Wirtschaftswunder weiterging, dass man selbst daran partizipierte. Leseprobe

Natürlich stellt sich der Autor auch die Frage nach Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten. Was bleibt von meinem Vater in mir? "Mein Vater war immer jemand, der alles an seinem Platz hatte, wo auch das Auto immer sorgfältig aufgeräumt war. Wenn ich jetzt mein eigenes Auto anschaue oder mich selber zu Hause beobachte und sehe, alles ist an seinen Platz, merke ich: Da ist doch viel mehr hängen geblieben, da sind die Gene stärker, gerade in solchen Kleinigkeiten, die man früher vielleicht bespöttelt hat. Man merkt: So leicht lässt sich das nicht abschütteln. Manchmal ist man darüber froh, manchmal auch ein bisschen bedrückt, weil man Manches vielleicht doch gerne abgeschüttelt hätte."

Ein wohltuend unpathetisches, anrührendes Buch, in dem der Spagat zwischen persönlicher und Zeitgeschichte gelingt - und eine Liebeserklärung.

Mein Vater, die Dinge und der Tod von Rainer Moritz Seitenzahl: 200 Seiten Genre: Roman Verlag: Kunstmann Verlag Bestellnummer: 978-3-95614-257-4 Preis: 20,00 €

