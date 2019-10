Stand: 25.10.2019 11:00 Uhr

Mutter werden: Zerstörung und Neuerfindung Lebenswerk von Rachel Cusk, aus dem Englischen von Eva Bonné Vorgestellt von Lisa Kreißler

Als der autobiografische Essay "A Life's Work" im Jahr 2001 in Großbritannien erschien, geriet seine Autorin Rachel Cusk stark unter Beschuss. Vor allem andere Frauen reagierten wütend auf Cusks Erfahrungsbericht über die zerrissenen Gefühle, die sie nach der Geburt ihrer ersten Tochter umtrieben. Rachel Cusk nahm sich die Anfeindungen sehr zu Herzen. Um weiterhin autobiografisch schreiben zu können, erschuf sie sich mit ihrer Romantrilogie "Outline", "In Transit" und "Kudos" ein ganz eigenes Erzählprinzip. Nun gibt der Suhrkamp-Verlag ihren - Anfang der 2000er-Jahre als so skandalös wahrgenommenen - Essay über Mutterschaft heraus. Wie viel Sprengkraft steckt im Jahr 2019 noch in "Lebenswerk"?

Die Transformation beginnt mit der Schwangerschaft. Ein Mädchen wächst im Bauch der Erzählerin heran, einmal zeigt es sein Gesicht beim Ultraschall. Aber seine Existenz ist für die werdende Mutter genauso abstrakt wie die Vorstellung der Geburt. Ärzte, Hebammen und Freundinnen bemühen sich, den Vorgang mit ihrem Vokabular der Vertuschung ungreifbar zu machen. Die Erzählerin bleibt im Dunkeln darüber, was sie erwartet.

Ein Gefühl von Hilflosigkeit

Der Moment nicht der Geburt oder der Schmerzen, sondern der Offenbarung, wenn sich endlich jene furchtbare Erscheinung zeigt, deren Schatten zu sehen ich mir ein Leben lang eingebildet habe. Leseprobe

Weil die Erzählerin auf eine Reihe unangenehmer Krankenhausaufenthalte zurückblickt, entscheidet sie sich für eine Hausgeburt. Doch im achten Monat bekommt sie Blutungen. Es zeigt sich, dass die Plazenta direkt vor dem Muttermund liegt. Mutter und Kind wären bei einer Hausgeburt beide gestorben. Ihre Tochter Albertine wird per Kaiserschnitt geholt und schon im OP stellt sich das Gefühl der Hilflosigkeit ein.

Ihr Vater nimmt sie auf den Arm. Sein Freundschaftsangebot muss fürs Erste genügen und ihr den Weg durch den Geburtskanal ersetzen, denn die Uhr der Erfahrung hat angefangen zu ticken und wartet nicht auf mich. Ihr Leben hat begonnen. Leseprobe

Das Ich ist die Quelle aller Geschichten

Mit ihrer Romantrilogie ist Rachel Cusk in den vergangenen Jahren auch in Deutschland berühmt geworden. In "Outline", "In Transit" und "Kudos" hörte die Hauptfigur anderen Menschen zu, während sie kaum ein Wort über sich selbst verlor. "Lebenswerk" ist gewissermaßen das Negativ dieser indirekten Erzähltechnik. Denn hier ist das Ich die Quelle aller Geschichten.

Nach der Geburt macht dieses Ich die erschreckende Feststellung, dass nichts mehr ist, wie es mal war. Der Körper hat sich verändert. Die Gedanken der Erzählerin zucken nervös durch den neuen Daseinszustand, den sie erst erkunden muss. Währenddessen erwartet man offenbar von ihr, dass sie mit der neuen Situation vertraut ist. Ihre alten Bedürfnisse nach Freigang und Arbeit stehen in Konflikt mit der engen Bindung zum Kind. Sie erkennt, dass der neue kleine Körper sie nicht nur braucht, sondern auch ein Teil ihrer selbst ist.

Das Schreiben bekommt eine neue Bedeutung

Wie Cusk die Erfahrungswelten von Elternratgebern paraphrasiert, ist so amüsant wie erschreckend. Überall stößt sie auf vorgefertigte Rollen. Die Erwartungen von außen hindern sie daran, auf ihre eigenen Impulse zu vertrauen und die neue Perspektive zu genießen. Denn das Mutterwerden befähigt sie dazu, alle Bücher, die sie liebt, mit neuen Augen zu lesen. Erst jetzt scheint sie die Texte von D. H. Lawrence und Flaubert überhaupt richtig entschlüsseln zu können. Geht es doch in der Literatur um die anhaltende Verwandlung des Menschen, die schließlich auf sein Verschwinden abzielt. Ihre von Zweifeln und Ängsten begleitete Transformation von "Frau" zu "Mutter" spricht dann auch dem Schreiben eine neue Bedeutung zu:

Die Ankunft eines Kindes hat mein Erleben von Literatur und Kultur im Allgemeinen zutiefst verändert, in dem Sinn, dass ich das Konzept künstlerischen Ausdrucks plötzlich verbindlicher und notwendiger fand als je zuvor, viel menschlicher in seinem Bestreben, zu erschaffen und zu gestalten. Leseprobe

Beste Literatur dieser Tage

Im ersten Lebensjahr ihrer Tochter erfährt sie den Schock der Selbstenteignung und das Wunder der Neuerfindung. Von Liebe durchströmt ist der Text immer, vor allem in den Momenten, in denen sie am liebsten wegrennen möchte. Cusk schreibt über das Schreien und schlaflose Nächte ohne die geringste Spur banaler Selbstentblößung. Ihr Erfahrungsbericht gehört vom ersten bis zum letzten Satz zur besten Literatur, die wir in diesen Tagen lesen können. Die Synthese von Mutter und Schriftstellerin, nach der sie in ihrem ersten Kinderjahr so verzweifelt sucht, ist dieses Buch.

Lebenswerk von Rachel Cusk, aus dem Englischen von Eva Bonné Seitenzahl: 220 Seiten Genre: Roman Verlag: Suhrkamp Bestellnummer: 978-3-518-42889-4 Preis: 22,00 €

