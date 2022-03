Preis der Leipziger Buchmesse: Verleihung mit Spannung erwartet Stand: 17.03.2022 09:33 Uhr Heute ist es soweit: Der Preis der Leipziger Buchmesse wird vergeben. Insgesamt 15 Autorinnen und Übersetzer sind in den drei Kategorien "Belletristik", "Sachbuch/Essayistik" und "Übersetzung" nominiert.

Trotz der dritten Messe-Absage nacheinander wird der Preis der Leipziger Buchmesse auch in diesem Jahr vergeben. Die Verleihung beginnt heute um 16 Uhr in der Glashalle auf dem Leipziger Messegelände. In der Belletristik-Kategorie hat die Jury fünf Romane nominiert:

"Gentzen oder: Betrunken aufräumen. Kalkülroman" - Dietmar Dath

"Eine runde Sache" - Tomer Gardi

"Die Woche" - Heike Geißler

"Ein von Schatten begrenzter Raum" - Emine Sevgi Özdamar

"Zukunftsmusik" - Katerina Poladjan

Die Nominierten in der Kategorie "Sachbuch/Essayistik" Horst Bredekamp - "Michelangelo"

Hadija Haruna-Oelker "Die Schönheit der Differenz. Miteinander anders denken"

Christiane Hoffmann - "Alles, was wir nicht erinnern. Zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters"

Juliane Rebentisch - "Der Streit um Pluralität. Auseinandersetzungen mit Hannah Arendt"

Uljana Wolf - "Etymologischer Gossip. Essays und Reden" Die Nominierten in der Kategorie "Übersetzung" Irmela Hijiya-Kirschnereit - "Dornauszieher. Der fabelhafte Jizô von Sugamo" von Hiromi Itô

Stefan Moster - "Im Saal von Alastalo. Eine Schilderung aus den Schären" von Volter Kilpi

Andreas Tretner - "Wunderkind Erjan" von Hamid Ismailov)

Helga van Beuningen - "Mein kleines Prachttier" von Marieke Lucas Rijneveld

Anne Weber - "Nevermore" von Cécile Wajsbrot

Es überrascht kaum, dass die Nominiertenliste des Preises der Leipziger Buchmesse wieder für einige Überraschungen gut war: Das ist gewissermaßen der Markenkern dieser Auszeichnung. Die Leipziger legen das Augenmerk gerne auf wagemutige und experimentierfreudige, hier und da vielleicht eher abseitige Literatur. Werke, die noch nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen, diese Aufmerksamkeit nach Meinung der Jury aber unbedingt verdient hätten. In dieser sehr literarischen Betrachtungsweise liegt der Unterschied zum Deutschen Buchpreis, der immer zum Beginn der Frankfurter Buchmesse verliehen wird und alles in allem eher ein Preis des Buchmarktes ist.

So darf man nicht allzu verblüfft darüber sein, dass unbedingt preiswürdige Bücher wie die neuen Romane von Monika Helfer ("Löwenherz"), Kristine Bilkau ("Nebenan") oder Fatma Aydemir ("Dschinns") nicht auf der Nominiertenliste stehen. Diese Titel werden auch ohne Auszeichnung ihren Weg zum Publikum finden und eher beim Deutschen Buchpreis eine Rolle spielen.

Vielfalt und Weitblick beim Leipziger Buchpreis

Was aber fällt an den Nominierungsentscheidungen der Leipziger Jury ins Auge? Zuallererst eine große Vielfalt. Diese ist vielleicht auch beeinflusst von der Kritik der vergangenen Jahre, weibliche und migrantische Perspektiven würden viel zu wenig wahrgenommen. Spektakulär ist die Entscheidung, den schrägen, irrwitzigen, tiefsinnigen und zugleich herrlich durchgeknallten Roman "Eine runde Sache" des israelischen Schriftstellers Tomer Gardi zu nominieren. Der Preis der Leipziger Buchmesse ist ein Preis für deutschsprachige Literatur - dieser Roman ist aber zur Hälfte aus dem Hebräischen übersetzt, zur anderen Hälfte in einem sehr eigenwilligen, bewusst fehlerhaften, aber zugleich sehr rhythmischen Deutsch geschrieben. Ein unbedingter Favorit für den Preis! Lisa Kreißler und Juliane Bergmann haben das Buch vor einigen Monaten in unserem Podcast "Land in Sicht" vehement gefeiert. Auch die Nominierungen für russischstämmige Katerina Poladjan ("Zukunftsmusik") und die in der Türkei aufgewachsene Emine Sevgi Özdamar ("Ein von Schatten begrenzter Raum") zeigen an: Leipzig weitet unseren Blick, Leipzig holt die Welt zu uns.

