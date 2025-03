Preis der Leipziger Buchmesse: Die Verleihung jetzt im Livestream Stand: 27.03.2025 16:00 Uhr Wer bekommt den Preis der Leipziger Buchmesse 2025? Die Hamburgerin Kristine Bilkau ist mit ihrem Roman "Halbinsel" in der Kategorie Belletristik, der Ostfriese Olaf Kühl in der Kategorie Übersetzung nominiert. Die Verleihung können Sie ab 16 Uhr im Livestream verfolgen.

Der wichtigste Frühjahrstreff der Buch- und Medienbranche startet mit der mit Spannung erwarteten Preisverleihung. 15 Nominierte machen sich Hoffnung: Mit der Auszeichnung werden seit 2005 herausragende deutschsprachige Neuerscheinungen geehrt, jeweils fünf in den Kategorien Belletristik, Sachbuch und Übersetzung, dotiert mit insgesamt 60.000 Euro.

Wolf Haas gilt mit "Wackelkontakt" als Favorit

Für NDR Kultur Literaturredakteur Jürgen Deppe ist "Wackelkontakt" von Wolf Haas der heimliche Favorit in der Kategorie Belletristik. "Ich halte es für ein ganz großes Buch, weil es eine scheinbar alltägliche Geschichte erzählt, das Ganze dann aber typisch Haas-mäßig verwickelt wird. Die Zeitebenen verschwimmen, und es ist die ganze Zeit urkomisch", findet Deppe. Es geht um einen Wackelkontakt an einer Steckdose - und um die zwischenmenschlichen Probleme des mäßig nachgefragten Trauerredners Franz Escher.

Gute Chancen für Hamburgerin Kristine Bilkau

Auch für Kristine Bilkau sieht Jürgen Deppe gute Chancen, zumal nach vielen männlichen Gewinnern vielleicht mal wieder eine Frau dran wäre, so der Literaturredakteur. "Halbinsel" ist eine Mutter-Tochter-Geschichte. Eine latent überforderte Mutter ist mit der vermeintlichen Krise ihrer Tochter konfrontiert und versucht damit umzugehen. Der Roman der Hamburgerin ist tief im Norden verwurzelt, denn bei dieser Halbinsel handelt es sich um Nordstrand in Nordfriesland.

Kracht, Dischereit und Sahin sind ebenfalls nominiert

Esther Dischereits Geschichte "Ein Haufen Dollarscheine" beginnt im Nationalsozialismus, zeigt aber im Grunde die ganzen Grauen des 20. Jahrhunderts. In "Kommando Ajax" erzählt Cemile Sahin die Geschichte einer Familie zwischen Kurdistan und den Niederlanden, befeuert von einem spektakulären Kunstraub. Zu den Nominierten in der Kategorie Belletristik gehört auch ein Etablierter: Christian Krachts Roman "Air" wurde ebenfalls von der Jury auf die Liste gesetzt. Schauplatz der Handlung ist ein bewachtes Rechenzentrum in Norwegen. Als Protagonist Paul es betritt, wird durch eine Sonneneruption der Planet verschluckt und Paul findet sich in einer Fantasy-Welt wieder. Ein verrätselter Roman und ein modernes Märchen.

Niedersachse Olaf Kühl als Übersetzer nominiert

Ein Anwärter auf den Preis in der Kategorie Übersetzung ist Olaf Kühl. Der Nordfriese hat den Roman des Schriftstellers Szczepan Twardoch "Kälte" aus dem Polnischen ins Deutsche übertragen. Der Autor gilt als einer der wichtigsten Übersetzer aus dem Polnischen und Russischen. 2013 war Kühls zweiter Roman "Der wahre Sohn" für den Deutschen Buchpreis nominiert.

Neugierde auf die Gegenwartsliteratur

Die Leipziger Buchmesse läuft unter dem Motto "Worte bewegen Welten" vom 27. bis zum 30. März. Vergeben wird die Auszeichnung am ersten Tag der Buchmesse in der Glashalle der Leipziger Messe. Die drei Gewinnertitel erhalten je 15.000 Euro. Mit der Auswahl sei der Jury "hoffentlich ein mit Neugier kuratierter Blick auf die Gegenwartsliteratur gelungen", erklärte die Jury-Vorsitzende Katrin Schumacher.

