Podcast-Session in der Buchhandlung "die schatulle"

Stand: 01.07.2022 13:48 Uhr

eat.READ.sleep: Die Hosts Katharina und Daniel kommen am 30. August in die Buchhandlung "die schatulle" in Osterholz-Scharmbeck, um vor Publikum für Bücher zu schwärmen oder über sie zu streiten.