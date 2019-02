Stand: 17.02.2019 10:00 Uhr

Forschung mit Gedankenexperimenten Durch Deine Augen von Peter Høeg, aus dem Dänischen von Peter Urban-Halle Vorgestellt von Annemarie Stoltenberg

Der dänische Schriftsteller Peter Høeg wurde bei uns 1994 berühmt mit seinem Krimi "Fräulein Smillas Gespür für Schnee". Danach kamen noch etliche, immer ein wenig speziell geschriebene Romane. Etwa: "Der Plan von der Abschaffung des Dunkels" oder "Der Susan-Effekt". Oft geht es bei Høeg um magische Verknüpfung von Erfundenem mit wissenschaftlichen Forschungen und immer um sehr starke, ungewöhnliche Frauenfiguren. Zurzeit wird weltweit die wissenschaftliche Erforschung von Gedankenübertragung unter Hochdruck betrieben. Just das ist das Thema in Høegs neuem Roman: "Durch deine Augen".

Mit dem Unglück leben lernen

Lisa, Simon und Peter haben im Kindergarten der Carlsberg-Brauereien in Valby miteinander gespielt und bildeten damals eine hochintelligente Sondergruppe innerhalb dieses Kindergartens. Sie brauchten zum Beispiel keinen Mittagschlaf zu halten, sie waren eh nie müde. Sie nutzten die Zeit für Gedankenexperimente und schulten ihre Fähigkeit, sich in die Gedankenwelt anderer einzuklinken. Als Lisa sieben Jahre alt war, verunglückten ihre Eltern tödlich. Als sich Peter und Lisa als Erwachsene wiederbegegnen, erkennt Lisa ihn nicht. Sie erzählt:

Sie: "Das Auto kam aus einer Seitenstraße...Ich saß hinten. Ich erinnere mich an nichts, was vor dem Unfall lag."

Er: "Ich versuchte mir das Ausmaß ihres Verlustes vorzustellen. Es war unmöglich. Es war, als stünde ich vor einem großen dunklen Kontinent." Leseprobe

Peter versucht, ihre Erinnerung aufzuwecken. Ihr Kinderfreund Simon hat gerade einen Selbstmordversuch überlebt, und Peter will ihm helfen, ins Leben zurückzukehren. Simon leidet unter heftigen Schuldgefühlen. Seine Mutter ist, als er klein war, an einem Krebsleiden gestorben, und er ist noch immer überzeugt, dass er sie hätte retten können. Er sollte danach auf seine kleine Schwester aufpassen, was er mit berührender, absolut erstaunlicher Einsatzkraft getan hat. Aber auch die Schwester ist gestorben.

Der Versuch, Erinnerungen sichtbar zu machen

Lisa arbeitet an einem geheimen, hochrangigen Forschungsprojekt, das mit Millionen von der Regierung subventioniert und extrem stark bewacht wird. Außerordentliche Schutzmaßnahmen für ein brisantes Projekt. Seit Jahren arbeiten Wissenschaftler daran, die Energie von Gedanken nutzen und übertragen zu können wie Funkstrecken beim Telefon.

Lisa hat eine spezielle Probandengruppe für ihre Experimente: Menschen, die in ihrer Kindheit Missbrauchserfahrungen erlitten haben. Auf dem Computerbildschirm kann sie etwas sichtbar machen, was sich in den Gehirnen ihrer Versuchsperson abspielt:

Eine grundlegende Struktur, tief in seinem Körper und seiner Persönlichkeit. Sie verändert sich praktisch nicht, wenn er von den Ereignissen berichtet. Ändert sich nicht, wenn wir uns in das Geschehen vertiefen. Oder wenn er mit den verdrängten Erinnerungen in Kontakt kommt... Das heißt, es muss noch tiefer liegen. Leseprobe

Belastende Erinnerungen sollen verarbeitet werden

Sie klinkt sich mit einem Computerprogramm über die Augen in die Gehirne dieser Menschen ein und kann dann miterleben oder erleiden, welche Gedanken, Erinnerungen sie belasten. Das ist auch für einen Außenstehenden ungeheuer schwer zu ertragen.

Peter möchte nun, dass Lisa Simon hilft, mit seiner Depression fertig zu werden, und Lisa möchte, dass Peter ihr bei ihren Experimenten hilft. Vielleicht, so ist die These, könnte man das Leben beschädigter Menschen leichter machen, indem man ihnen dabei hilft, eine Geschichte durch eine andere zu ersetzen.

"Wir haben Karten für die Grundstoffe, die Meteorologie, die organischen Verbindungen, Karten ferner Galaxien. Aber die Innenseite von uns selber, des Körpers, des Gemüts und des Bewusstseins ist die unerforschte Landschaft des Erdballs. Der weiße Fleck der Weltkarte. Praktisch unerforscht. Hirnforschung und Neuropsychologie haben noch nicht einmal angefangen, aufrecht zu gehen. Wir krabbeln noch." Leseprobe

Die Gedankenwelt anderer manipulieren

Aus dem Mund der Forscherin Lisa klingt es irgendwie sogar überzeugend. Man stelle sich vor, dass all die Menschen, denen in ihrer Kindheit Gewalt angetan wurde und die diese Gewalt, wie man weiß, irgendwann weitergeben werden, erfolgreich behandelt werden könnten. Aber man stelle sich die Möglichkeiten, in die Gehirne, in die Gedankenwelt sehen und sie manipulieren zu können eben auch in der Hand finsterer Mächte, oder einfach in einer Diktatur vor.

Sollte es in Zukunft möglich sein, allein den Gedanken: Ich würde gern den Herrscher töten - zu registrieren? Eine abstruse Vorstellung, die Peter Høeg nicht erfindet, sondern mit den Mitteln der Literatur befragt und erkundet, wie weit man sich in der Forschungswelt diesem Szenario bereits nähert. Magisch, mit vielen Räumen zwischen den Sätzen, die vom Leser aufgefüllt werden müssen.

Durch Deine Augen von Peter Høeg, aus dem Dänischen von Peter Urban-Halle Seitenzahl: 336 Seiten Genre: Roman Verlag: Hanser Bestellnummer: 978-3-446-26168-6 Preis: 24,00 €

