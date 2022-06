PEN Berlin: Viele Autorinnen gründen heute neue Vereinigung

Neue PEN-Autor*innenvereinigung gründet sich heute in Berlin Stand: 10.06.2022 09:39 Uhr Der Journalist Deniz Yücel will heute mit 230 anderen Autorinnen und Autoren einen Ableger der PEN-Schriftstellervereinigung gründen. Als Sprecher und Sprecherin sind Yücel und Eva Menasse vorgesehen.

Statt eines Präsidiums soll es ein Board mit elf Mitgliedern geben. Nach dem Streit, der die Schriftstellervereinigung PEN-Zentrum Deutschland gespalten hat, wird sich heute in Berlin eine alternative Vereinigung gründen.

Thea Dorn, Daniel Kehlmann, Christian Kracht im PEN Berlin

Rund 230 Autorinnen und Autoren werden dem PEN Berlin erstmal angehören, darunter viele namhafte Schriftsteller*innen wie Thea Dorn, Daniel Kehlmann, Eva Menasse, Christian Kracht oder Mithu M. Sanyal.

Abgezeichnet hatte sich diese Neugründung nach der PEN-Tagung in Gotha vor knapp vier Wochen, als Präsident Deniz Yücel unter Protest gegen die von ihm so bezeichnete "Bratwurstbude" sein Amt niedergelegt hatte. Der PEN sei grundsätzlich eine "wichtige Veranstaltung" und eine "gute Idee" sagte Eva Menasse bei Deutschlandfunk Kultur: "Schreibende und Intellektuelle, die anderen Schreibenden und Intellektuellen helfen, die in Not sind, daran ist nichts falsch." Die Frage sei nur, ob man diese Idee mit der gewachsenen Struktur gut weiterführen könne, meint die Schriftstellerin. Und daran zweifele sie und viele ihrer Mitstreiterinnen und Mitstreiter.

PEN Berlin-Unterzeichnende: Who's who der Literaturszene

NDR Kulturredakteur Jürgen Deppe bezeichnet das als eine Offensive des Deniz Yücel-Flügels. Für ihn sieht es so aus, "als wäre man organisatorisch sehr gut aufgestellt. Es gibt 232 Erstunterzeichner dieser Gründung - und das ist wirklich ein absolutes Who's who", so Deppe im Kollegengespräch auf NDR Kultur.

Mitunterzeichnerin Simone Buchholz: PEN Berlin "will mehr Integration"

Zu den Unterstützern des neuen PEN gehört Simone Buchholz. Die Hamburger Krimiautorin erläuterte gegenüber NDR Kultur, was die neue Vereinigung auszeichnen soll: "Es geht um den Ansatz, dass wir ein bisschen inklusiver arbeiten, dass wir wirklich alle willkommen heißen, die auf Deutsch schreiben und/oder in Deutschland leben", so Buchholz. Außerdem solle der PEN Berlin dafür sorgen, "dass wir auch den Exilautor*innen, die hier sind, ein Angebot machen können, dass wir versuchen, alle in die literarische Community in Deutschland zu integrieren - und zwar möglichst leicht und durchlässig."

An dem neuen Projekt wurde seit Mitte Mai gearbeitet. Heftig debattiert worden sei die Frage, ob eine Reform des alten PEN lohne. Eine Mehrheit sei dann für eine Neugründung gewesen. Die Vereinigung soll heute im Berliner Literaturhaus gegründet werden.

Flachere Hierarchien beim PEN Berlin?

In Bezug auf die Organisation will der PEN Berlin auf flache Hierarchien setzen. Statt eines Präsidiums soll es ein Board mit elf Mitgliedern geben - als Sprecher und Sprecherin sind Deniz Yücel und Eva Menasse vorgesehen. Genau das war einer der Streitpunkte in der alten Schriftstellervereinigung gewesen. Viele hatten Yücel einen autoritären Führungsstil vorgeworfen.

Kaum Austritte beim PEN

Die Nachricht von der Gründung eines alternativen PEN nahm man in Darmstadt zunächst gelassen auf. "Wir sehen das als Bereicherung der Arbeit des PEN in dem Bemühen, uns neu aufzustellen", sagte die Generalsekretärin des deutschen PEN-Zentrums mit Sitz in Darmstadt, Claudia Guderian, am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse Agentur. Man wolle den Kontakt suchen. Es habe nur wenige Austritte gegeben, die meisten der Autorinnen und Autoren, die dem PEN Berlin beigetreten seien, blieben weiterhin Mitglieder des PEN Deutschland.

PEN-Mitglied Gregor Sander heute zu Gast bei NDR Kultur

Im Journal ab 16 Uhr spricht NDR Kultur unter anderem mit dem Autor und PEN-Mitglied Gregor Sander.

