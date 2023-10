Norwegischer Autor Jon Fosse erhält Literaturnobelpreis Stand: 05.10.2023 13:15 Uhr Der Norwegische Autor Jon Fosse erhält den Literaturnobelpreis. Das gab die Schwedische Akademie der Wissenschaften am Donnerstagmittag bekannt.

von Jan Ehlert

Der norwegische Autor erhält den Preis für seine innovativen Theaterstücke und Prosatexte, die "dem Unsagbaren eine Stimme geben", so das das Nobelpreis-Komitee. Fosses Werk umfasst eine Vielzahl von Genres und besteht aus einer Fülle von Theaterstücken, Romanen, Gedichtsammlungen, Essays, Kinderbüchern und Übersetzungen. Er ist er einer der meistgespielten Theaterautoren der Welt. Sein Stück "Das Kind" feierte im Jahr 2000 am Thalia Theater in Hamburg seine deutschsprachige Erstaufführung.

Fosse verhandelt existenzielle Themen mit zartem Humor

Eines von Fosses bekanntesten Stücken ist der mit dem Ibsen-Preis ausgezeichnete Monolog "So ist das". Darin lässt er einen Mann, einen greisen Künstler, auf sein Leben zurückschauen und in eine ungewisse Zukunft blicken. Nach drei gescheiterten Ehen und mehreren Kindern, die ihn schon lange nicht mehr besuchen, ist ihm nur sein Werk geblieben. Fosse lässt existenzielle Themen auf das konkrete und physische Ende eines Menschenlebens treffen. Gleichsam ist das Stück auch von zartem Humor durchzogen. Der NDR hat das Stück 2022 als Hörspiel produziert.

Überraschungen sind beim Literaturnobelpreis keine Seltenheit

In den vergangenen Jahren hat das Nobelpreis-Komitee häufiger für Überraschungen gesorgt. 2021 wurde der vergleichsweise unbekannte tansanische Schriftsteller Abdulrazak Gurnah ausgezeichnet. 2020 erhielt die US-Poetin Louise Glück den Preis. Die letztjährige Siegerin Annie Ernaux war seit längerem als eine mögliche Anwärterin für den Literaturnobelpreis gehandelt worden.

Literaturnobelpreise für den deutschsprachigen Raum

Aus Deutschland und dem deutschsprachigen Raum gab es als Preisträger zunächst Theodor Mommsen (1902), Rudolf Eucken (1908), Paul Heyse (1910), Gerhart Hauptmann (1912), Carl Spitteler (1919) und Thomas Mann (1929). Nach dem Zweiten Weltkrieg hießen die deutschsprachigen Preisträger und Preisträgerinnen Hermann Hesse (1946), Nelly Sachs (1966), Heinrich Böll (1972), Elias Canetti (1981), Günter Grass (1999), Elfriede Jelinek (2004), Herta Müller (2009) und Peter Handke (2019).

