Nina Hoss liest aus dem Roman "Zur See" von Dörte Hansen Stand: 28.10.2022 11:29 Uhr In ihrem dritten Buch erzählt Dörte Hansen die Geschichte der alteingesessenen Insel-Familie Sander. Die Schauspielerin Nina Hoss liest in 14 Teilen aus Dörte Hansens Roman.

Eine windumtoste Insel in der Nordsee. Die Menschen leben hier mit und vom Meer - wie die alteingesessene Familie Sander, die im Mittelpunkt des Romans steht.

Nina Hoss liest Dörte Hansens drittem Roman "Zur See": vom 1. bis 18. November

Der Vater und ein Sohn fuhren zur See, die Mutter vermietete in den Sommern Zimmer an Touristen. Mit der Zeit ist die Familie sich selbst abhanden gekommen, sie muss sich neu erfinden. Was das alles mit einem gestrandeten Wal zu tun hat, beschreibt Dörte Hansen meisterlich in ihrem dritten Roman.

Zu hören sind die Lesungen vom 1. bis zum 18. November 2022, jeweils Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen die Folgen sieben Tage zum Nachhören bereit.

Sie wollen die Folgen ganz bequem unterwegs hören? Kein Problem, laden Sie einfach unsere kostenlose NDR Kultur App herunter und hören Sie "Am Morgen vorgelesen" auf Ihrem Smartphone.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 1. November 2022 8.30 Uhr 2 2. November 2022 8.30 Uhr 3 3. November 2022 8.30 Uhr 4 4. November 2022 8.30 Uhr 5 7. November 2022 8.30 Uhr 6 8. November 2022 8.30 Uhr 7 9. November 2022 8.30 Uhr 8 10. November 2022 8.30 Uhr 9 11. November 2022 8.30 Uhr 10 14. November 2022 8.30 Uhr 11 15. November 2022 8.30 Uhr 12 16. November 2022 8.30 Uhr 13 17. November 2022 8.30 Uhr 14 18. November 2022 8.30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 01.11.2022 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Hörbücher