Mit Spannung erwartet: "Die Tribute von Panem X" Die Tribute von Panem X - Das Lied von Vogel und Schlange von Suzanne Collins Vorgestellt von Katja Eßbach

2009 erschien in Deutschland ein Roman, der den Buchmarkt durcheinander wirbelte und ein riesiges Echo auslöste - bis heute. Es war der erste Teil der Trilogie "Die Tribute von Panem" der amerikanischen Autorin Suzanne Collins. Aus einem Buch, das sich vor allem an Jugendliche und junge Erwachsene wendete, wurde ein Alle-Age-Klassiker, der später auch in Hollywood verfilmt wurde und sich in Deutschland bisher 4,7 Millionen Mal verkaufte. Am 19. Mai erscheint nun der vierte Band der Reihe, ein sogenanntes Prequel, das zeitlich vor dem ersten Band angelegt ist. Was ist der Grund für den Kult um die Panem-Bücher?

Es passiert immer wieder, dass Bücher regelrechte Hypes auslösen, die den Buchmarkt nachhaltig verändern. "Harry Potter" war so ein Fall, die "Twilight"-Saga von Stephenie Meyer und auch Suzanne Collins‘ "Tribute von Panem" gehören in diese Kategorie.

Dystopische Trendsetter-Romane

Sie waren definitiv Trendsetter-Romane im Bereich der Dystopien, sagt Julia Bielenberg. Sie ist die Verlegerin des Oetinger Verlages, in dem Collins‘ Romane erscheinen: "In der großen Zeit der Dystopien haben viele Autoren versucht, Panem zu kopieren. Damals wurden Manuskripte oft beworben mit "ist wie Panem". Ich weiß sogar von einem Verlag, der bis heute eine Kategorie hat namens "Bücher wie Panem" und die damit bewirbt. Insofern ist das auf jeden Fall ein Trendsetter-Roman gewesen."

"Die Tribute von Panem" spielen in einer nicht weiter definierten Zukunft in Nordamerika, das zum großen Teil zerstört ist. Entstanden ist die unerbittliche Diktatur Panem, in der die 16-jährige Katniss lebt. Alljährlich finden in Panem grausame Spiele statt, bei denen nur ein Teilnehmer überlebt und an denen auch Katniss teilnehmen muss.

"Panem" Thema im Philosophieunterricht

Aber was macht die Romane neben dem spannenden Setting so besonders, dass bis heute hymnische Lobpreisungen von Buchbloggerinnen zu lesen sind und dass die Handlung sogar im Philosophieunterricht der Schulen besprochen wird? Die Gründe dafür sind vielfältig. Julia Bielenberg glaubt, dass die Romane, so fantastisch sie auf den ersten Blick auch sein mögen, unserer Welt einen Spiegel vorhalten und nah an der Realität sind.

Starke Sogwirkung auf Leser

"Es ist also ein Antikriegsroman, der radikal und fesselnd erzählt ist und zudem eine Sogwirkung auf den Leser auslöst, dass man sich dem gar nicht entziehen kann. Das ist in dieser Form wirklich einzigartig", meint Julia Bielenberg. Auch die 14-jährige Jule hat alle drei Bände sehr geliebt und förmlich verschlungen: "Ich finde daran total faszinierend, dass es in der Zukunft spielt und dass die Möglichkeit da ist, dass das noch passieren könnte. Und dass es so viele wichtige Themen beinhaltet, wie z.B. Unterdrückung. Und dass es total spannend ist und man nicht mehr aufhören kann zu lesen."

Hohes sprachliches Niveau

Ein weiterer Aspekt ist die sprachliche Klasse von Suzanne Collins' Romanen. Nie gleiten sie in Kitsch ab oder versinken in Klischees. Collins schafft es, die Leser zu fesseln, häufig enden die einzelnen Kapitel mit Cliffhanger, die einen immer mehr in die Geschichte hineinziehen.

Figur der Katniss ein Vorbild für Mädchen und Frauen

Auch die Figur der Katniss war zum Zeitpunkt des Erscheinens des ersten Romans etwas ganz Besonderes: "Das ist eine ganz starke Frauenfigur, die kämpft, die so gut gezeichnet ist und so intelligent eingewoben ist von der Autorin, mit den Charakteren, die sie flankieren, dass das ein Vorbild ist für Mädchen und Frauen", findet Bielenberg. "Denn sie kämpft, ist stark und glaubt an sich. Das war, gerade in dieser Zeit als das erschien, genau das Kontrabild zu diesen Vampirromanen, wo die Frauen immer beschützt werden mussten."

Über den neuen Band ist bislang noch nicht viel bekannt, der amerikanische Verlag, bei dem das Original ebenfalls morgen erscheint, drängt auf höchste Geheimhaltung. So viel weiß man allerdings, es geht um ein Prequel, es wird also die Vorgeschichte der Saga erzählt.

Die Tribute von Panem X - Das Lied von Vogel und Schlange von Suzanne Collins Seitenzahl: 608 Seiten Genre: Roman Verlag: Friedrich Oetinger Verlag Veröffentlichungsdatum: 19. Mai 2020 Bestellnummer: 978-3-7891-2002-2 Preis: 26,00 € FSK: ab 14 Jahren

