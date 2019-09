Stand: 09.09.2019 17:28 Uhr

Neuer Roman von Margaret Atwood: "Die Zeuginnen" Die Zeuginnen von Margaret Atwood, aus dem Englischen von Monika Baark Vorgestellt von Ulrike Sárkány

1985 veröffentlichte die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood einen Zukunftsroman, der bei vielen Menschen einen tiefen Eindruck hinterließ: "The Handmaid's Tale", auf Deutsch "Der Report der Magd". Volker Schlöndorff verfilmte den Stoff 1990, 2000 kam eine Oper, und dann war er schon fast vergessen, als eine amerikanische Fernsehserie mit Elisabeth Moss in der Hauptrolle vor drei Jahren die Geschichte wieder zum Leben erweckte. Der jetzt bald 80-jährigen Schriftstellerin hat es gefallen, noch einmal in den Staat Gilead zurückzukehren und eine eigene Fortsetzung zu schreiben. Der Roman "The Testaments", auf Deutsch "Die Zeuginnen", erscheint nun weltweit. Man hat versucht, ihn bis heute geheim zu halten, was fast gelungen ist.

Margaret Atwood sind die Ideen nicht ausgegangen - soviel sei schon mal vorausgeschickt. Anfangs fällt es jedoch schwer, sich mit den drei Erzählerinnen zurecht zu finden, weil das Konstrukt des haarsträubend bigotten Unrechtsstaats, der auf einem Teil des ehemaligen US-Territoriums errichtet wurde und aus dem die Frauen, wenn sie können, nach Kanada flüchten, ja erst einmal wieder präsent gemacht werden muss. Und natürlich erwartet man, wenn man "Der Report der Magd" gelesen hat, der Hauptfigur von damals wieder zu begegnen. Stattdessen ist die erste Ich-Erzählerin deren frühere größte Peinigerin, die sogenannte 'Tante' Lydia:

"Nur Tote dürfen Denkmäler haben; ich aber habe zu Lebzeiten eines bekommen. Schon jetzt bin ich versteinert. Dieses Denkmal sei ein kleines Zeichen der Anerkennung für meine zahlreichen Verdienste, hieß es in der Würdigung, die von Tante Vidala vorgetragen wurde. Unsere Obrigkeit hatte sie dazu verpflichtet, was bei ihr nicht gerade auf Gegenliebe stieß." Leseprobe

Hauptfigur mit Ähnlichkeiten zu Atwood

Diese ältere Frau, die als Tutorin der Mägde einige Macht im Staat Gilead erlangt hat, ist die interessanteste Figur, wohl auch, weil Atwood ihr eine gewisse Ähnlichkeit mit sich selbst gegeben hat. Sie versteckt ihre Tagebuchaufzeichnungen in einem alten Buch mit dem Titel "Apologia Pro Vita Sua", und sie verteidigt tatsächlich ihr eigenes Leben. Als Richterin wurde sie von den Putschisten mit dem Tod bedroht und nach langer Folter zu dieser neuen Rolle als 'Tante' gezwungen. Ihrem Scharfsinn ist es zu verdanken, dass sie mittlerweile so ziemlich jeden Machthaber in ihrer Hand hat.

Die Klauen Kanadas

"Es war mein 16. Geburtstag, angeblich. Am meisten freute ich mich auf meinen Führerschein. Ich fühlte mich zu alt für eine Geburtstagsparty, wobei Melanie immer Torte und Eis für mich besorgte und mir 'Daisy Bell' vorsang, ein altes Leid, das ich als Kind geliebt hatte, inzwischen aber peinlich fand. Die Torte bekam ich dann später - Schokoladentorte, Vanilleeis, meine Lieblingssorten - , bloß konnte ich davon nichts mehr essen. Da war Melanie schon nicht mehr am Leben." Leseprobe

Daisy führt das normale Leben eines kanadischen Teenagers, bis ihre vermeintlichen Eltern ermordet werden und sie erfährt, dass sie als Baby aus Gilead herausgeschmuggelt wurde und dort als "die kleine Nicole" nach wie vor aus den Klauen Kanadas befreit werden soll.

Die dritte Ich-Erzählerin, Agnes Jemima, nur wenig älter als Daisy, ist in der Familie eines der Kommandanten Gileads aufgewachsen. Das junge Mädchen muss erleben, wie eine neue Ehefrau ins Haus kommt und eine Magd einen Stammhalter für den Kommandanten austrägt und durch den Kaiserschnitt stirbt. Als sie selbst mit 13 Jahren verheiratet werden soll, zieht sie es vor, sich zur 'Tante' ausbilden zu lassen. Dass ihre wahren Eltern zur Widerstandsgruppe "Mayday" gehören, die von Kanada aus operiert, wird sie im Lauf der Romanhandlung erfahren.

Perfekte Inszenierung

Margaret Atwood hat drei rasante Heldinnen erschaffen, deren furchtloser Einsatz zum Fall des giftigen Regimes führen wird. Etwas weniger Melodramatik, dafür eingehendere Beschreibungen der Widerstandsaktionen - und ein paar mehr liebenswerte männliche Akteure - hätte man sich gewünscht, aber die Inszenierung eines rundum menschenfeindlichen, heuchlerischen, intriganten Systems ist ihr mal wieder perfekt gelungen.

Die Zeuginnen von Margaret Atwood, aus dem Englischen von Monika Baark Seitenzahl: 576 Seiten Genre: Roman Verlag: Berlin Verlag Bestellnummer: 978-3-8270-1404-7 Preis: 25,00 €

