Neuer Roman von Juli Zeh: "Über Menschen" Stand: 21.03.2021 12:40 Uhr "Unterleuten" ist der vermutlich bekannteste und populärste Roman der überaus produktiven Schriftstellerin Juli Zeh. Der Bestseller ist mit hochkarätiger Besetzung verfilmt worden.

von Katja Weise

Nun erscheint ihr Roman "Über Menschen". Schon der Titel nimmt klar Bezug auf "Unterleuten" und es geht auch wieder aufs Land. Schauplatz ist ein fiktives Dorf in der Prignitz: Bracken.

Es klingt nach einer Mischung aus Brachen und Baracken. Oder nach einer Tätigkeit, die auf Baustellen ausgeübt wird, unter starker Lärmentwicklung mit schwerem Gerät. Morgen wird gebrackt. Leseprobe

Von der Großstadt aufs Dorf

Mit leichtem Gerät, einem Spaten, versucht Dora verzweifelt ein Gemüsebeet anzulegen. Zusammen mit ihrer Hündin, genannt Jochen der Rochen, ist sie nach Bracken gezogen, hat hier ein altes, heruntergekommenes Haus erworben, weil sie es weder in Berlin noch bei ihrem zum Corona-Apokalyptiker mutierten Freund mehr aushalten konnte. Sie ist eine Kreative, arbeitet, politisch korrekt, für eine Werbeagentur, die Kampagnen und Spots für nachhaltige Produkte entwickelt. Das kann Juli Zeh, mit wenigen Sätzen Porträts entwerfen, nah an der Karikatur, aber umso treffender.

Dora ist kein typischer Großstadtflüchtling. Sie ist nicht hergekommen, um sich mithilfe von Biotomaten zu entschleunigen. Leseprobe

Doras Weltbild gerät ins Wanken

Dora sucht nach mehr, Dora will wissen, wie sie (weiter)leben kann - ein einsamer Mensch, der vor Beginn der Pandemie so viel gearbeitet hat, dass er die Einsamkeit kaum gespürt hat. Doras Weltbild scheint wohlsortiert, doch in Bracken passt plötzlich nichts mehr zusammen:

In Bracken ist man unter Leuten. Da kann man sich nicht mehr so leicht über Menschen erheben. Wirst dich dran gewöhnen müssen. Leseprobe

Erklärt Tom, der dort zusammen mit seinem Freund, einem Kleinkünstler, einen Blumengroßhandel betreibt. Gewöhnen heißt auch zu lernen, dass der kahl geschorene Nachbar zur Rechten, der "Dorfnazi", für Dora da sein kann, obwohl er mit seinen Freunden das Horst-Wessel-Lied singt und "Linke klatscht".

Der Nachbar ist ein hilfsbereiter Nazi

Er zimmert ihr unaufgefordert ein Bett, stellt Stühle in den Garten, raucht am Abend an der Mauer mit Dora eine letzte Zigarette. Dass er todkrank ist, will er nicht wahrhaben. Anders als in "Unterleuten" wechselt Juli Zeh nicht die Perspektive. "Über Menschen" ist kein Kaleidoskop, sondern ein Roman über eine Frau Mitte Dreißig, eine Großstädterin, die grün wählt, sich für den Beruf aufopfert und zum Einkaufen nur mit Baumwollbeuteln geht, aber manchmal einfach nicht mehr weiter weiß:

Die kribbelnden Bläschen brachten Doras Magen durcheinander und explodierten im Kopf. Sie fühlte sich schwindelig, als stünde sie vor einem Abgrund. Der Abgrund war die Vergeblichkeit. Leseprobe

Die Geschichte ist einfach, aber treffend

Es gibt viele Sätze wie diese in dem Roman, manchmal nah dran am Klischee, in ihrer Einfachheit fast banal und doch so treffend, dass man sich als Leserin, als Leser gemeint fühlt. Erkannt. Juli Zeh bildet nicht nur eine Weltsicht ab. Sie zeigt, wie verschieden Menschen Wirklichkeit empfinden - hier die gutverdienenden Großstädter, dort die alleinerziehenden Mütter auf dem Land.

Corona ist nur die Kulisse, vor der sie die Geschichte spielen lässt, die meisten Probleme waren vorher schon da: Klimawandel, Landflucht, Bildungsmisere. Aufgeben ist trotzdem keine Option, auch für Dora nicht:

Weitermachen ist die einzig sinnvolle Antwort auf das Weitergehen. Die einzige Chance auf Anpassung an das Ungeheuerliche. Leseprobe

"Über Menschen" hat nicht die Komplexität und die Qualität von "Unterleuten", trotzdem trifft Juli Zeh mit diesem Roman ins Mark. Außerdem weiß sie, wie eine gute Geschichte funktioniert, welche Spannungsbögen sie aufbauen muss. So liest sich "Über Menschen" leicht, obwohl das, was drinsteckt, teilweise ziemlich harte Kost ist. Schließlich geht es ums Überleben.

Über Menschen von Juli Zeh Seitenzahl: 416 Seiten Genre: Roman Verlag: Luchterhand Bestellnummer: 978-3-630-87667-2 Preis: 22,00 €

