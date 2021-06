Neue Jugendbücher: Lesetipps für Teenager Stand: 04.06.2021 11:57 Uhr Wir stellen drei neue Jugendbücher vor: "Soul Food", ein Roman, der Lust auf gutes Essen macht; "Das Geheimnis meines Turbans" über den Mut eines jungen Mädchens; und "Forever, Ida", eine neue Krimireihe.

von Katja Eßbach

Emoni ist 17, lebt in Philadelphia und hat eine zweijährige Tochter. Ihre Mutter ist tot, ihr Vater lebt wieder in seiner Heimat Puerto Rico, und Emoni ist deshalb bei ihrer Großmutter aufgewachsen. Jetzt ist sie im letzten High-School-Jahr und muss sich entscheiden, wie es nach der Schule weitergeht. Kann sie ein Studium schaffen, mit einer kleinen Tochter und wenig Geld? Und überhaupt - eigentlich will Emoni nur eines: Kochen. Das ist ihre große Leidenschaft und ihr Talent. Als sie bei einem Schul-Kochkurs dann noch den viel zu gutaussehenden und überaus netten Malachi kennenlernt, steht sie vor einem weiteren Problem. Denn eigentlich will sie keine Beziehung, ist mit Schule, Kind und Jobs ausgelastet.

Dieser Roman heißt nicht nur "Soul Food", er ist es auch. Elizabeth Acevedo erzählt so empathisch und poetisch, ihre Figuren sind echt und liebenswert. Es ist eine Geschichte übers Erwachsenwerden, über Herkunft, Verantwortung und Selbstermächtigung. Und über allem schweben Liebe und gutes Essen.

Eine unfassbare Geschichte

Was für eine unglaubliche, unfassbare Geschichte! Erzählt wird sie von der Afghanin Nadia Ghulam, Jahrgang 1985. Sie wuchs in Kabul auf, wurde als Kind bei einem Bombenangriff schwer verletzt. Dann kamen die Taliban und verboten Frauen und Mädchen zu arbeiten oder in die Schule zu gehen. Aber Nadias Vater war psychisch krank und ihr älterer Bruder tot. Und so gab es niemanden, der ihre Familie hätte ernähren können. Also schlüpfte Nadia in die Identität ihres Bruders und nahm als Junge jede Arbeit an. Sie schuftete auf dem Feld, grub Brunnen, reparierte Fahrräder. Und riskierte zehn Jahre lang jeden Tag ihr Leben.

Nadia Ghulam erzählt in ihrem Buch nicht nur über Mut und Kraft eines Mädchens, sondern sie beschreibt auch sehr realistisch die Lebensumstände im damaligen Afghanistan. Das ist manchmal nur schwer auszuhalten und kaum vorstellbar.

Mysteriöser Todesfall an einem Gymnasium

Alex Pohl ist ein renommierter Thrillerautor. "Und raus bist du" ist der erste Band seiner neuen Krimireihe für jugendliche Leser. Es geht um Adi, die aus Bremen in die fiktive Kleinstadt Sonderberg zieht. Die Gründe für ihren Umzug werden erst nach und nach klar. An ihrer neuen Schule sieht sich Adi mit einer Ausnahmesituation konfrontiert. Erst vor ein paar Tagen ist einer der Schüler, Ahmet, ums Leben gekommen. Über die Todesursache gibt es verschiedene Meinungen: Selbstmord sagen die einen, ein Unfall die Polizei. Adi wird schnell Teil von Ahmets Freundeskreis, verliebt sich in Ben, Ahmets besten Freund. Der leidet sehr unter dessen Tod, scheint aber andererseits auch etwas ganz Entscheidendes zu verbergen. Adi beginnt sich dafür zu interessieren, was an dem verhängnisvollen Abend, an dem Ahmet starb, wirklich passierte.

Alex Pohl erzählt angenehm flüssig und mit viel Sinn für Spannung und Dramatik. Der zweite Band der Reihe erscheint im Herbst.

