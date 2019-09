Stand: 03.09.2019 15:46 Uhr

Neue Comics und Graphic Novels aus Frankreich von Mathias Heller

Unter den Buch-Neuerscheinungen dieses Sommers sind auch zahlreiche interessante Comics und Graphic Novels. Drei von ihnen beschäftigen sich mit bemerkenswerten Persönlichkeiten - entstanden sind sie alle in Frankreich.

"Guantanamo Kid" von Jerome Tubiana

2001. Die Anschläge vom 11. September sind gerade zwei Monate her. Mohammed el Gharani landet im pakistanischen Karatschi. Er ist 14 Jahre alt, als er seine Heimatstadt Medina in Saudi-Arabien verlässt, um in Pakistan Englisch und Informatik zu lernen. Nach einem Freitagsgebet wird er vor einer Moschee mit zahlreichen anderen Männern festgenommen. Grund: Willkür.

"Ich landete im Gefängnis. Dort haben sie mich angefangen zu verhören. - 'Hör zu. Die Amerikaner werden dir Fragen stellen. Antworte ihnen, Du bist von Al-Qaida und sie schicken dich mit Geld nach Hause.' - Al-Qaida: Das Wort hatte ich noch nie gehört." Leseprobe

Ab da beginnt für den Jungen eine achtjährige Leidenstour, die ihn nach Guantanamo führt. Der französische Journalist Jerome Tubiana hat diese wahre Geschichte aufgeschrieben. Zusammen mit dem Zeichner Alexandre Franc erzählt er die Erlebnisse eines der jüngsten Guantanamo-Häftlinge in sehr dichten, beängstigenden Bildern. Das in Schwarz-Weiß gehaltene Buch beschreibt aus der Sicht von Mohammed die Bedingungen in Guantanamo. Folter, Verhöre, Demütigungen. Ein mitreißendes Buch, wissensreich wie eine Doku, spannend wie ein Krimi.

"Victor Hugo - Im Exil" von Esther Gil und Laurent Paturaud

Spannend geht es auch in der Graphic Novel "Victor Hugo - Im Exil" zu. Das Autoren-Duo Esther Gil und Laurent Paturaud hat historische Fakten in eine fiktive Handlung gepackt. Hugo, von Napoleon III. ins Exil nach Jersey verbannt, vermisst seine geliebte Tochter Leopoldina, die auf ungeklärte Weise ums Leben gekommen ist.

"Du allein weißt es, geliebter Engel: In diesem gastlichen Land bin ich, der Verbannte, nur ein Gefangener meiner selbst. Meine betrübte Seele verzehrt sich. Sie könnte fliehen, für immer umherirren, aber mein Körper, der betrübt an diesen Gestaden wandert, ruft mich zur Ordnung." Leseprobe

Na gut. Die Sprache soll wohl einen Hauch der Zeit wiedergeben. Doch wirkt sie manchmal etwas zu hölzern. Ähnlich ist es mit den Bildern von Laurent Paturaud. Sie sind malerisch meisterlich eng an die Romantiker angelehnt. Viele Panels könnten kleine Caspar-David-Friedrich-Gemälde sein, Detailversessenheit bis in die Spitze der Nachthemden oder die Darstellung der verdreckten Pariser Straßen. Doch wirken die Gesichter wie die Sprache etwas leblos. Dabei verläuft die Geschichte abenteuerlich.

Bei einer spiritistischen Sitzung 1853 bittet seine Tochter Hugo aus dem Jenseits, ihren Tod aufzuklären. Der Schriftsteller begibt sich daraufhin wieder nach Frankreich, wo er per Steckbrief gesucht wird, und es beginnt ein Katz- und Maus-Spiel. Ein bisschen Sherlock Holmes und ganz viel Les Miserable. Kein Wunder, wird Hugo doch durch diese Reise zu seinem großen Meisterwerk inspiriert. "Victor Hugo - im Exil" ist ein Ritt durch die französische Geschichte in Comicform.

"Esthers Tagebücher" von Riad Sattouf

Mit "Ich heiße Esther und ich bin zwölf Jahre alt" werden wir kurz und knapp von Riad Sattouf in "Esthers Tagebücher" hineinkatapultiert. Sattouf gehört zu den bekanntesten Comiczeichnern Frankreichs. 52 Geschichten von einer Tochter seines Freundes hat er aufgeschrieben, aufgezeichnet. Bissig, komisch, schräg.

"Neulich hat meine ganze Familie geschlafen, und ich bin raus auf die Straße, ohne jemandem was zu sagen, nach dem Motto: 'Ich bin frei.' Dann hab ich rausgefunden, dass, wenn man hochspringt und einen Armzug macht - wie beim Schwimmen. Da bin ich durch die Luft geschwommen, bis hoch hinauf zu den Dächern. Natürlich war das ein Traum und nicht die Wirklichkeit. Ich wüsste zu gern, ob jemand das am Anfang geglaubt hat." Leseprobe

Esther macht sich über alles Gedanken: die Präsidentschaftswahl, ihren rüpelhaften Bruder, Religionen, Smartphones und Donald Trump. Erschienen sind diese Kurzgeschichten als Zeitungskolumne. Zwölf Bilder ergeben eine Geschichte und stehen für einen Mikrokosmos der Titelheldin. Kindlich, naiv, träumerisch und immer ehrlich, das macht diesen Comic besonders so lesenswert.

