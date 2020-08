Stand: 29.08.2020 09:55 Uhr - NDR Info

Neue Bücher - Tipps für Kinder ab zehn Jahren von Katharina Mahrenholz

Langsam trudeln die neuen Herbsttitel ein - also noch mehr Auswahl im Buchladen. Vor allem, wenn man Lesestoff nicht für sich selbst, sondern für seine Kinder sucht, sind Eltern oft überfordert. NDR Info schafft Abhilfe - und stellt drei neue Bücher für Kinder ab zehn Jahren vor.

"City Spies: Gefährlicher Auftrag" von James Ponti

"Mission Impossible" meets "James Bond": Die zwölfjährige Sara muss sich vor Gericht verantworten, weil sie das Computersystem der New Yorker Justizbehörde gehackt hat. In letzter Minute erreicht ein mysteriöser Anwalt einen Freispruch für sie. Kurz darauf findet sich Sara in einem schottischen Internat für Nachwuchsspione wieder - der "Anwalt" ist in Wirklichkeit Agent und sammelt auf der ganzen Welt Kinder mit besonderen Fähigkeiten, die als Spezial-Einsatztruppe für den MI6 ausgebildet werden. Alle Agenten-Kids stammen aus schwierigen Familienverhältnissen, deren Geschichte die Leser erst nach und nach erfahren. "City Spies" ist der absolut gelungene Auftakt einer Serie: rasant und spannend, mit guten Charakteren, von denen man ganz dringend mehr erfahren möchte. Wer solche Bücher liest, braucht kein Netflix. Hoffentlich kommt bald der zweite Band.

"Wie ich einmal eine Meerjungfrau vor dem Ertrinken rettete" von Josephine Cameron

Beim Titel vermutet man eine Fantasy-Story mit magischen Meeresbewohnern à la "Alea Aquarius" - aber weit gefehlt. Die zwölfjährige Ich-Erzählerin Anthoni hat ganz reale Probleme und erzählt davon mit erfrischendem Humor. Anthoni zieht mit ihrer Mutter durchs Land, um Honigkosmetik zu verkaufen, ein mühsames Geschäft. Als die Mutter verkündet, dass sie Urlaub im Ferienresort "Showschiff" machen werden, ist Anthoni begeistert. Vielleicht kann sie dort endlich eine Freundin finden? Doch dann entpuppt sich die Unterkunft als schäbige Hütte, die anderen Kinder benehmen sich seltsam - und das ganze Unternehmen scheint eine riesige Enttäuschung zu werden. Zum Glück lernt Anthoni den unerschrockenen DJ kennen und kommt mit ihm einem Geheimnis auf die Spur. Eine ungewöhnliche Geschichte, sehr warmherzig und mit viel Humor erzählt.

"Rory Shy, der schüchterne Detektiv" von Oliver Schlick

Wie um alles in der Welt schafft es der junge Detektiv Rory, einen großen Fall nach dem anderen lösen - obwohl er so schüchtern ist, dass ihm vor jeder Zeugenbefragung die Knie schlottern? Die zwölfjährige Mathilda, ein Riesenfan von Rory, bekommt die Möglichkeit, seine Methoden kennen zu lernen, denn nachdem sie ihn aus einer brenzligen Situation gerettet hat, darf sie ein Praktikum in seiner Detektei machen. Und schon bald werden die beiden zu einem Fall gerufen: In der Villa der Millionenerbin Charlotte ist eine wertvolle Perle verschwunden. Zwar hat die Geschichte ein paar Längen, aber die kreativen Einfälle des Autors überwiegen - und der schüchterne Rory und die zupackende Mathilda sind ein hinreißendes Ermittlerpaar. Es lohnt sich bis zu Ende durchzuhalten, denn dann wird es auch nochmal richtig spannend!

