Neue Bücher 2022: Die spannendsten literarischen Neuerscheinungen Stand: 25.03.2022 15:15 Uhr Spannende Romane, fesselnde Erzählungen: Viele interessante Bücher sollen 2022 erscheinen. Auf diese belletristischen Neuerscheinungen freut sich die Literaturredaktion von NDR Kultur besonders. Unsere Buchempfehlungen ohne Gefallensgarantie.

von Maren Ahring, Alexander Solloch, Joachim Dicks und Anna Hartwich

Mit "Serge" von Yasmina Reza, "Vernichten" von Michel Houellebecq, "Zum Paradies" von Hanya Yanagihara und "Die Nächte der Pest" von Orhan Pamuk sind einige große Romane bereits in diesem Jahr erschienen. Und viele spannende Bücher kommen noch. Ein Blick auf das Literaturjahr 2022.

"Die Jagd": Sasha Filipenko über Gewalt und Unterdrückung in Russland

Der belarussische Schriftsteller Sasha Filipenko schreibt in seinem Thriller "Die Jagd" über Mechanismen, die ein Klima der Angst erzeugen. Ein Journalist namens Anton Quint hat herausgefunden, dass der Oligarch Wolodja Slawin, der unentwegt von seiner Liebe zum Vaterland Russland spricht und politische Ambitionen hegt, schon längst - wie die meisten reichen Russen - sein Vermögen im Ausland in Immobilien angelegt hat. Es wird eine Welt beschrieben, die aus den Fugen geraten ist. Der politische Druck auf kritische Stimmen wird immer brutaler. Filipenko beschreibt, wie Menschen eingeschüchtert, zermürbt und zum Schweigen gebracht werden sollen. Die Schonungslosigkeit, mit der Sasha Filipenko das System der Unterdrückung bereits im Jahr 2016 beschrieben hat, wird im Roman zu einer Mischung aus Satire, Thriller und Psychogramm der russischen Seele - oder wie immer man die Stimmung im Land bezeichnen möchte. Zurzeit betrachten wir Russland mit Sorge und Angst von außen. Filipenko nimmt uns mit diesem literarisch starken, anspruchsvollen Text auf mehreren Erzählebenen mit ins Landesinnere. "Sein Roman bietet eine verwirrende, ängstigende wie Schüttelfrost erzeugende Lektüre", schreibt Kritikerin Annemarie Stoltenberg.

"Dschinns": Fatma Aydemirs intensiv erzählter Familienroman

Eigentlich wäre es die Erfüllung eines Traums gewesen: Hüseyin, der dreißig Jahre lang als "Gastarbeiter" in Deutschland geschuftet hat, wollte seine Familie in der neuen Istanbuler Eigentumswohnung empfangen und alle wieder zusammenführen. Doch dann kommen sie nur noch zu seiner Beerdigung: Herzinfarkt. Zurück bleiben Mutter und vier Kinder sehr verschiedenen Charakters. Fatma Aydemir widmet Hüseyins vier Kindern Ümit, Sevda, Peri und Hakan sowie seiner Frau Emine in "Dschinns" jeweils ein eigenes Kapitel. Durch diese grundverschiedenen Charaktere hindurch fächert sich ein Gefühls- und Gesellschaftspanorama auf, das zu Herzen geht.

Bei NDR Kultur können Sie Fatma Aydemirs neues Werk auch kostenlos hören. Vom 21. März bis zum 8. April 2022 wird das Buch jeweils Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur gelesen. Nach der Ausstrahlung stehen die Folgen sieben Tage zum Nachhören bereit.

"Die Arbeit der Vögel": Marica Bodrožić zeichnet Seelenzustände nach

Drei Jahre lang hat Marica Bodrožić an ihrem Buch "Die Arbeit der Vögel" geschrieben. Darin folgt sie dem Weg des jüdischen Philosophen Walter Benjamin an den französisch-spanischen Grenzort Port-Bou, an dem er sich auf der Flucht vor den Nationalsozialisten das Leben nahm. Bodrožić - selbst einst aus Dalamatien nach Deutschland gekommen - versucht, sich in Benjamins Erfahrung von Flucht und Vertreibung einzufühlen. Auch die Schicksale anderer Intellektueller, die im 20. Jahrhundert Gewalt erfuhren, fließen mit ein. "Seelenstenogramme" heißt das Buch im Untertitel - verpackt in eine poetisch-prosaische Sprache. Ein Plädoyer für das Menschliche, das durch den Krieg in der Ukraine eine neue Aktualität erfährt.

Delphine de Vigan: "Die Kinder sind Könige" - über Ausbeutung und Missbrauch

Als sie 17 Jahre alt war, wollte Mélanie in einer Fernsehshow mitmachen, die damals ein Millionenpublikum erreichte. Sie wurde zu einem Casting eingeladen, posierte leicht bekleidet - und aus dubiosen Gründen kam sie in die nächste Runde der Sendung "Loft Story". Der Erfolg von Mélanie in jener Show war damals nicht groß. Aber 18 Jahre später hat sie begriffen, wie man berühmt und reich werden kann: Sie hat inzwischen zwei Kinder, deren Leben sie filmt. Diese kleinen Videos stellt sie ins Internet. Sie hat unglaublich viele Follower und bekommt sehr viel Geld für Werbeblöcke. Doch dann verschwindet ihre Tochter Kimmy spurlos und die Kriminalpolizei nimmt Ermittlungen auf. Delphine de Vigan - eine der kraftvollsten französischen Gegenwartsautorinnen - erzählt, wie Kinder ausgebeutet und missbraucht werden, nicht irgendwo in der Ferne, sondern mitten unter uns.

"Eure Leben, lebt sie alle": Sybille Hein tröstet mit Wahrhaftigkeit

Es ist zwanzig Jahre her, dass ein junger Mann namens Jonas mit seinem Motorrad tödlich verunglückt ist. Vier Freundinnen und seine Mutter trauern in unterschiedlicher Weise um ihn und sind durch ihn miteinander verbunden. Seine Mutter Marianne fürchtet, dass in ihrem alten Kopf, wie sie sagt, Löcher oder schwarze Flecken entstehen. Sie versucht auf ihre Weise, sich Klarheit zu verschaffen. In Sybille Heins Roman "Eure Leben, lebt sie alle" geht es um die fünf Frauen und ihren Umgang mit dem Schicksal. Als Komplizin bekommt man Einblicke in die Alltagsnöte, Geständnisse und Sorgen der Frauen, aus deren Sicht erzählt wird.

"Nebenan": Kristine Bilkaus Roman spielt am Nord-Ostsee-Kanal

Dieses Buch der Hamburger Autorin spielt im Norden - am Nord-Ostsee-Kanal. Dort verschwindet von einem auf den anderen Tag eine Familie spurlos. Die Nachbarn machen sich ihre Gedanken. Gleichzeitig erhält eine Ärztin kurz vor dem Ruhestand Hassbotschaften, nachdem sie zu einem nächtlichen Notfall gerufen wurde. Und eine große Menge Mikroplastik wird angespült.

Es sind viele Themen, die Kristine Bilkau anschneidet. Oft geht es nur um scheinbar kleine Verschiebungen, die jedoch Unwohlsein und Ängste auslösen, hinter denen etwas Größeres steht. In welchen familiären, in welchen gesellschaftlichen Räumen fühlen wir uns (noch) sicher? Wie finden wir zueinander? Nach "Eine Liebe in Gedanken" und "Die Glücklichen" wieder ein leiser, feiner Roman von Kristine Bilkau.

"Müll": Wolf Haas' Kultermittler ist wieder im Einsatz

Die österreichischen Brenner-Krimis sind seit vielen Jahren Kult und werden von den Fans heiß erwartet. Nun ist es also wieder soweit: Simon Brenner ermittelt wieder - zum neunten Mal.

Weil es als Privatermittler nicht optimal läuft, muss sich Brenner seine Brötchen auf der Wiener Müllkippe verdienen. Und stößt dabei auf eine zerstückelte Leiche. Keine Sorge, das ist weniger ekelig als es klingt. Denn Wolf Haas nutzt das Krimi-Genre, um gesellschaftliche Themen anzusprechen. In seinem neuen Buch geht es um Organentnahme. "Müll" ist also kein gewöhnlicher Krimi, sprachlich und thematisch durchaus herausfordernd, aber sehr lohnend - vor allem für die vielen Brenner-Fans!

"Das mangelnde Licht": Vier Freundinnen in den Wirren des georgischen Bürgerkriegs

Es ist bereits der dritte Georgien-Roman der in Tblissi geborenen, seit vielen Jahren in Deutschland wohnenden Autorin Nino Haratischwili. Wieder stehen starke Frauenfiguren im Mittelpunkt, vier Freundinnen, die erwachsen werden in einem durch Bürgerkrieg und Mafia-Banden geprägten Land. Teilweise geht der Riss durch die Familien, Männer haben das Sagen, denen ein Menschenleben oft wenig gilt.

Nino Haratischwili erzählt von Mord, Kälte und Todesangst, von Zwangsverheiratung und Vergewaltigung, aber auch von leidenschaftlicher Liebe, tiefer Freundschaft und Zärtlichkeit. Neben den vier Freundinnen gibt es viele, den Leser:innen nahe kommende, prall gezeichnete Figuren. „Das mangelnde Licht“ ist ein furioser Roman, in dem viel Schatten ist, aber am Ende wird es tatsächlich hell.

"Auf der Straße heißen wir anders": Familiengeschichte zwischen Bremen-Nord und Armenien

Hauptfigur in Laura Cwiertnias Romandebüt ist Karlotta, genannt Karla. Sie wächst in Bremen-Nord auf: Einem ungemütlichen Ort mit vielen Betonbauten, eine sogenannter "Problem-Stadtteil" mit Menschen aus allen Teilen der Welt. Auch Karla hat eine Migrationsgeschichte: Ihre Großmutter kam vor vielen Jahren allein aus Armenien nach Deutschland. Nach dem Tod der Oma begeben sich Karla und ihr Vater Avi auf Spurensuche - in Yerewan, der Hauptstadt Armeniens.

Der Roman wechselt mühelos zwischen den Zeitebenen und erzählt, welche Traumata die Armenier einst zu erleiden hatten. Wie sich das auf eine Familie und auf nachfolgende Generationen auswirkt - das ist ein Thema dieses "fabelhaften, Augen öffnenden Romans" von Laura Cwiertnia.

"Die Nächte der Pest" - neuer Roman von Orhan Pamuk

Das Szenario in Orhan Pamuks neuen Roman mutet seltsam aktuell an: Auf der Insel Minger bricht eine ansteckende Krankheit aus. Damit sie sich nicht weiterverbreitet, wird sie abgeriegelt. Aber die Krankheit heißt nicht Corona und der Roman spielt 1901. Was als Historien-Roman beginnt, bekommt plötzlich krimihafte Züge. Der oberste Gesundheitsinspektor des Osmanischen Reichs, Bonkowski Pascha, wird tot aufgefunden. Nach der Ermordung Bonkowskis kommen andere Abgesandte des Sultans: der Quarantäne-Experte Doktor Nuri und dessen Frau Pakize, die Nichte des Sultans. Sie sollen den Mord aufklären und zugleich die Pest bekämpfen.

"Der Erinnerungsfälscher": Abbas Khiders Hymne auf die Heilkräfte der Literatur

Abbas Khider stellt seinem neuen Buch "Der Erinnerungsfälscher" ein Motto von Klaus Mann voran: "Es ist kein Verlass auf die Erinnerung, und dennoch gibt es keine Wirklichkeit außer der, die wir im Gedächtnis tragen." Seinen Helden Said Al-Wahid schickt er auf eine Reise in die Heimat Bagdad, es muss schnell gehen, denn die Mutter liegt im Sterben. Je näher er seinem Ziel kommt, desto mehr Erinnerungen drängen sich in sein Bewusstsein, an Momente der Kindheit, an die Jahre der Flucht durch arabische Länder, an schwierige Zeiten als Asylbewerber in Deutschland. Doch welche davon sind wahr? Was hat das Gedächtnis aussortiert? Was ist das überhaupt: Erinnerung? Khiders kleines Buch ist eine Hymne auf die Kraft der literarischen Erfindung, auf die Heilkräfte der Literatur.

"Löwenherz": Neuer Teil von Monika Helfers Familiensaga

Die wundersam-märchenhafte Familienerkundung der großen österreichischen Schriftstellerin Monika Helfer geht weiter. Nach "Die Bagage", in dem die 74-Jährige Schriftstellerin die Geschichte der Familie ihrer Mutter erzählt und dem Nachfolgeroman "Vati" erzählt sie in "Löwenherz" nun von ihrem Bruder Richard. Der um sechs Jahre jüngere Bruder der Erzählerin ist ein Lebenskünstler, der dem Abenteuer eines jeden Tages die Arme weit ausbreitet. Der in eine Badewanne steigt, die zufällig am Ufer des Bodensees steht - vielleicht als Tränke für Pferde - sie ins Wasser schiebt und in ihr über den See schippert, vielleicht ja bis zum Rheinfall bei Schaffhausen, das wäre doch mal spannend. Das Badewannen-Abenteuer übersteht er noch glimpflich. Aber die Frau, die ihn aus dem Wasser rettet, wird sein Unglück sein.

"Serge": Yasmina Rezas illusionsloser Blick auf den Menschen

Yasmina Reza lässt in ihrem neuen Roman "Serge" vier Angehörige einer jüdischen Familie, die ohne ein Bewusstsein ihrer Herkunft aufgewachsen sind, nach Auschwitz reisen. Dabei urteilt sie nicht moralisch, sondern wirft einen illusionslosen Blick auf den Menschen. Urkomische Dialoge geben den Ton an. Und weniger die grauenhafte Vergangenheit als die eigene Vergänglichkeit der Protagonisten, das Altern und die Einsamkeit, stehen im Mittelpunkt. Rezensentin Anna Hartwich stellt fest: Eine Erinnerung, die nicht mit einem selbst verbunden ist, muss folgenlos bleiben.

"Zum Paradies": Hanya Yanagihara über Liebe, Schmerz und Freunde

Bereits am 11. Januar ist Hanya Yanagiharas neues Buch "Zum Paradies" erschienen. In den Jahren 1893, 1993 und 2093 spielt der mit Spannung erwartete neue Roman der amerikanischen Autorin und ist so gleichzeitig eine Art historischer Roman und eine Dystopie. Alle drei Romanteile spielen in ihrer eigenen Lebenswelt. Das verbindende Element ist der Handlungsort: Ein Haus in New York am Washington Square. Natürlich geht es aber auch um Liebe, Schmerz und Freunde - wie schon in ihrem Besteller "Ein wenig Leben". Kunstvoll erzählt, aber manchmal nicht leicht zu ertragen.

"Vernichten": Neuer Roman von Michel Houellebecq

Paul Raison ist engster Vertrauter des französischen Wirtschaftsministers Bruno Juge. Der brillante Politiker steht einerseits im Zentrum diffuser Drohszenarien, die eine rätselhafte Gruppe von Cyber-Terroristen im Netz versteckt, andererseits spielt er an der Schwelle zu den Wahlen 2027 eine entscheidende Rolle in den postdemokratischen Überlegungen des scheidenden Präsidenten. Aber nicht nur die Arbeit, auch das Privatleben von Paul Raison ist mit ehelichen Problemen und einem Vater mit Schlaganfall alles andere als einfach. Der neue Roman des Franzosen Michel Houellebecq ist wieder einmal ein Zaubertrank, ein großes Erzählkunstwerk, das im allgemeinen menschlichen Elend doch die Möglichkeit einer Insel aufblitzen lässt. Das Buch ist am 11. Januar bei DuMont erschienen.

"In Flammen": Paul Austers flammende Hommage an US-Autor Stephen Crane

Der 1900 verstorbene US-Autor Stephen Crane ist vor allem bekannt für seinen Bürgerkriegsroman "Die rote Tapferkeitsmedaille", eine Art Pflichtlektüre an US-Schulen. Ernest Hemingway hat ihn bewundert. Schriftsteller Paul Auster hatte ihn in der Schule gelesen und entdeckte das bewegte Leben dieses vergessenen Autors ein halbes Jahrhundert später wieder: Crane war das 14. Kind von Methodisten und war Kriegsreporter. Er hat Lyrik und Novellen geschrieben und in seinen Romanen die Konventionen von Balzac über den Haufen geschmissen. Gestorben ist er mit nur 29 Jahren an Tuberkulose in der Nähe des Schwarzwaldes. Wie Crane stammt auch Paul Auster aus Newark - und hat seinem Landsmann eine flammende 1.200-Seiten umfassende Biografie geschrieben: "In Flammen - Leben und Werk von Stephen Crane". Es ist am 24. Januar bei Rowohlt erschienen.

Vladimir Sorokin: "Die rote Pyramide"

Seine Romane und Geschichten nehmen das Leben im postkommunistischen Russland beherzt aufs Korn. Zuletzt in seinem Roman "Manaraga. Tagebuch eines Meisterdiebs". In "Die rote Pyramide" zeigt Sorokin einmal mehr, dass er auch in kürzeren Erzählungen sein Einfühlungsvermögen für die Deformationen einer Gesellschaft aktivieren kann. Und wenn es bei Sorokin richtig zur Sache geht, dann bleiben ihm immer noch die Mittel der Satire, um wieder Boden unter die Füße zu bekommen.

Torsten Schulz: "Öl und Bienen" - Erdölsuche in der Havelländischen Heide

Wie gut sich der Drehbuchautor und Romanschriftsteller Torsten Schulz auf zärtliche Erinnerungen an die DDR versteht, hat er gleich mit seinem Romandebüt "Boxhagener Platz" bewiesen. Sein neuer Roman "Öl und Bienen" führt dieses Mal in die Havelländische Heide. Wie sich ausgerechnet dort, Männer auf die Suche nach Erdöl begeben können und wie dann alles aus dem Ruder läuft, das lässt sich demnächst lesen, bevor es anschließend bestimmt auch wieder verfilmt wird, wie fast alle Romane von Torsten Schulz.

J. M. G. Le Clézio: "Bretonisches Lied" - Autobiografisches aus der Bretagne

Der Literaturnobelpreisträger Jean-Marie Gustave Le Clézio, geboren 1940 in Nizza, erinnert sich an seine Kindheit und Jugend, vor allem: an die regelmäßigen Familienurlaube in der Bretagne. Aber er besingt nicht nur die berückende Schönheit Nordwestfrankreichs, denn immer mischt sich auch der Krieg in sein Lied und die Angst des Jungen vor den Deutschen.

Karl Ove Knausgård: "Der Morgenstern" - Ungleichgewicht zwischen Mensch und Natur

Der norwegische Autor Karl Ove Knausgård hat der autofiktionalen Literatur einen ganz neuen Anstrich gegeben. Er ist dadurch zu einem international erfolgreichen Schriftsteller geworden. Nun erscheint sein jüngster Roman gleichzeitig in 35 Sprachen. Auf Deutsch heißt er "Der Morgenstern" und handelt von einer Welt, in der Natur und Menschen nicht mehr in Harmonie miteinander leben. Wie wahr, wie wahr, möchte man gleich ergänzen. Aber wenn Knausgård zur Feder greift, dürfte diese Binsenweisheit noch einmal in neuem Licht erstrahlen.

Remo Rapino: "Das wundersame Leben des Liborio Bonfiglio" - über den Lebenstraum eines Außenseiters

Ein Buch über "offene Türen" - der Autor Remo Rapino erhielt dafür den renommierten Premio Capiello 2020. Die Geschichte des Liborio Bonfiglio ist seinem Vater gewidmet, einem Außenseiter, der aus dem armen Süden Italiens stammte und seinem Traum von einem besseren Leben folgte, zur Schule und zum Militär ging und schließlich in Mailand sein Glück suchte. Ein gefühlvoller Roman, der von den Licht- und Schattenseiten des vergangenen Jahrhunderts erzählt.

Jessica Durlacher: "Die Stimme" - Selbstbefreiung einer jungen Frau

Endlich wieder ein neuer Roman von Jessica Durlacher, der kraft- und geheimnisvollen Meistererzählerin aus den Niederlanden! In ihrem neuen Roman geht es um die Selbstbefreiung einer jungen Frau aus den Fesseln der Tradition. Ihre Stimme spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Sybille Berg: "RCE#reichtumfueralle" - Teil zwei der dystopischen Trilogie

Sybille Bergs Bücher sind immer ein Garant für Diskussionsstoff. Zumal die deutsch-schweizerische Schriftstellerin mit ihrem letzten Roman "GRM/Brainfuck" ihrer Meisterschaft dystopischer Erzählkunst weiteren Glanz verliehen hat. Nun kommt der zweite Teil dieser düsteren Zukunftstrilogie. In "RCE/Remote Control Execution" haben die Reichen endgültig die Herrschaft übernommen. Überwachungsstaat à la George Orwell ist mithilfe von Künstlicher Intelligenz mehr als nur Alltag geworden. Wer die ökonomischen Abläufe stört, wird einfach beseitigt. Nur ein paar Rebellen aus dem Untergrund versuchen das Licht der Menschlichkeit weiter leuchten zu lassen. Ob Sibylle Berg Hoffnung verströmt? Wer weiß das schon? "RCE#reichtumfueralle" erscheint am 5. Mai bei KiWi.

Lize Spit: "Ich bin nicht da" - zweiter Roman um eine Paarbeziehung

Die Autorin (Jahrgang 1988) gilt in ihrer belgischen Heimat als literarische Sensation. Ihr Erstling "Und es schmilzt" stand über ein Jahr auf der Bestsellerliste und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Auch in ihrem zweiten Roman geht es wieder ans Eingemachte: Ein Paar, das mit einer psychischen Erkrankung fertig werden muss, steht im Mittelpunkt. Äußerst packend erzählt!

